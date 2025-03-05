Запрещать или регулировать? Швейцария ищет свой путь в отношении TikTok

Эксперты выражают обеспокоенность: эта платформа «плохо» влияет на молодежь и на демократические ценности. Запретить? Швейцария против. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

Эксперты бьют тревогу: платформа TikTok может подрывать демократические ценности и негативно влиять на сознание молодежи. Запрет платформы обсуждается во многих странах, но Швейцария пока избегает радикальных мер. Почему?

10 минут

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Китайская видеоплатформа TikTok стала за последние годы не просто социальной сетью, но ещё и политическим и культурным феноменом. Эксперты и политики давно выражают свою обеспокоенность: контент, распространяемый на платформе TikTok, негативно влияет на молодежь и на общие демократические ценности, становясь рычагом, с помощью которого в Европе и в мире и произошёл пресловутый «правый поворот».

Короткие и увлекательные видеоролики TikTok развлекают миллиарды людей по всему миру, однако в США платформа уже находится на грани запрета (там её подозревают в превращении в канал осуществления разведывательной деятельности). В Европейском союзе (ЕС) платформа также оказалась под пристальным вниманием: её обвиняют в содействии распространению дезинформации. Одновременно эксперты и учёные пытаются изучить характер функционирования алгоритмов, лежащих в её основе.

Однако куда более важным является вопрос так называемого глобального «правого поворота»: уж не платформа ли TikTok стала основной причиной резкого усиления в Германии позиций немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD)? Она и в самом деле удвоила свою электоральную поддержку на последних выборах в германский Бундестаг, пользуясь стабильной высокой популярностью именно среди пользователей платформы TikTok.

А что в Швейцарии?

В этой стране TikTok имеет более двух миллионов пользователей, 75% из которых находятся в возрасте от 12 до 19 лет. В январе 2024 года компания Beijing ByteDance Technology Co., Ltd., китайская частная холдинговая интернет-компания, владеющая в том числе платформой для обмена видео TikTok, зарегистрировала свой офис в Цюрихе, предположительно, с целью расширения своего присутствия в Швейцарии. Однако детали пока остаются неизвестными. В отличие от Евросоюза, Швейцария пока никак не регулирует деятельность крупных технологических платформ и не рассматривает, соответственно, возможность запрета TikTok.

Внешний контент

Впрочем, буквально на днях прошла информация, что правительство Швейцарии рассматривает-таки возможность запрета платформы TikTok для пользователей младше 16 лет. «Кибербезопасность — это ответственность самих компаний и пользователей», — заявила представитель Федерального ведомства по кибербезопасности (Bundesamt für Cybersicherheit BACS, подразделение Минобороны). Однако эксперты предупреждают, что в рзультате усиления степени влияния и популярности TikTok и его алгоритмов могут возникать «риски для демократии и общественного здоровья». «В условиях прямой демократии крайне важно оценивать влияние таких платформ на процесс формирования общественного мнения. Мы должны иметь гарантированный доступ к достоверной информации». Таково мнение Эстель Паннатье (Estelle Pannatier) из швейцарской неправительственной организации Algorithm Watch CH.

Платформа TikTok и политика: влияние на общественное мнение

Опасения по поводу негативного влияния TikTok на общественные настроения усилились после последних парламентских выборов в Германии, где партия AfD удвоила свои голоса, пользуясь наибольшей популярностью именно у «хардкорных» пользователей этой платформы. Да и на самой TikTok соответствующий контент циркулировал практически беспрепятственно и в огромных масштабах. «У партии AfD было на TikTok больше и просмотров, и фанатских аккаунтов, чем у других партий», — говорит Анна Катци-Райнсхаген (Anna Katzy-Reinshagen), аналитик Института стратегического диалога (Institute for Strategic Dialogue / ISD Germany) в Берлине.

Внешний контент

Она и её коллеги подробно изучили алгоритмы этой платформы и характер контента. По их данным, 49% всех самых популярных политических видео были связаны именно с AfD. Многие посты, касающиеся выборов, не имели маркировки «политическая реклама», рекомендованной Европейской комиссией, будучи при этом по факту таковой. Другое исследование, проведённое НКО Global Witness, показало, что накануне выборов алгоритмы TikTok активно продвигали прежде всего контент в поддержку AfD — даже среди пользователей, которые не проявляли к этой партии особого интереса. Другие партии в Германии давно осознали, каким «рычагом» может стать и платформа, и контент на ней, в итоге и Социал-демократическая партия (SPD), и партия «Левая» (Die Linke) также активизировали своё присутствие в TikTok, но их контент оказывался гораздо менее заметным.

«TikTok-войска» и военная пропаганда

Депутат от швейцарской партии «Зелёные» (GPS) Мерет Шнайдер (Meret Schneider) опасается, что нечто подобное может произойти и в Конфедерации. По её словам, уже сейчас правая Швейцарская народная партия (SVP) получает на TikTok куда больше поддержки, чем её конкуренты. В интервью левой цюрихской газете Tages-Anzeiger она призвала «срочно» подумать на предмет усиления правового регулирования такого рода социальных медиа. При этом TikTok, как опасаются эксперты, может нанести вред не только равенству шансов партий на политическом рынке. Речь идёт и о буквальном вреде здоровью вследствие «завирусившегося» недавно на TikTok «парацетамольного челленджа», который напоминал уже всеми забытый Ice Bucket Challenge.

Из нашего архива:

Показать больше

Показать больше Смерть Пригожина, или Как предотвратить новую ЧВК «Вагнер»? Этот контент был опубликован на Ликвидация Пригожина снова ставит вопрос регулирования рынка частных военных услуг. Женева накопила в этой области особый опыт. Читать далее Смерть Пригожина, или Как предотвратить новую ЧВК «Вагнер»?

Однако облиться ледяной водой и передать эстафету своим друзьям – это одно, а вот съесть как можно больше парацетамола и запостить об этом видео – это уже совсем иное, ведь передозировка парацетамола может привести к серьёзным последствиям, особенно для печени. Ещё хуже, когда TikTok используется для пропаганды войны и насилия. Как сообщали СМИВнешняя ссылка, в TikTok были обнаружены сотни пропагандистских видеороликов про ЧВК Вагнер, — хотя правила платформы запрещают публикацию таких записей, не говоря уже о печально известных в «TikTok-войсках»: это прозвище кадыровские подразделения получили за свою любовь к показухе и самолюбованию.

Грусть-тоска и депрессивный контент

Расследование, проведенное общественной телекомпанией SRF, показало, что алгоритмы TikTok могут усиливать чувство грусти и депрессии. «Если пользователь активно взаимодействует с депрессивным контентом, алгоритм TikTok начинает рекомендовать ему ещё больше подобных видео», — говорит Лайон Ведель (Lion Vedel), исследователь Института Вайценбаума (Weizenbaum Institute) в Берлине. Этот центр занимается междисциплинарными исследованиями в области социальных последствий цифровой революции и назван в честь немецко-американского информатика и критика технологий Джозефа Вайценбаума (Joseph Weizenbaum, 1923–2008).

Дополнительный материал по теме:

Показать больше

Показать больше Помогают ли цифровые платформы демократии или они топят её в белом шуме? Этот контент был опубликован на Куда девалась идея гармоничного цифрового общественного пространства цивилизованного диалога без ограничений и цензуры? Утрачена окончательно? Читать далее Помогают ли цифровые платформы демократии или они топят её в белом шуме?

Согласно обнародованным в США внутренним документам компании ByteDance, платформа была осведомлена о негативных последствиях работы своих алгоритмов, но не предприняла мер для их устранения. В Швейцарии Цюрихский университет проводит исследование возможной связи между контентом TikTok и увеличением употребления алкоголя и курения среди подростков. «На многих видео молодые люди веселятся с бокалом алкоголя или сигаретой в руке», — отмечает эксперт Томас Фримель (Thomas Friemel). В исследовании приняли участие около 1500 подростков со всей Швейцарии, его результаты будут опубликованы осенью. В целом исследования подтверждают, что TikTok собирает и анализирует значительно больше пользовательских данных, чем другие социальные сети.

Как и что противопоставить злоупотреблениям?

Платформа TikTok хранит просмотренные видео до трех месяцев и анализирует до 6000 лайков, учитывая не только явные взаимодействия (лайки, комментарии, подписки), но и неявные, такие как время просмотра и паузы. «TikTok уникален тем, что его алгоритм адаптируется к пользователю в реальном времени, тогда как другие платформы работают гораздо медленнее», — говорит Лайон Ведель (Lion Wedel). Мартин Дегелинг (Martin Degeling), эксперт НКО AI Forensics, подчеркивает, что ключевой особенностью платформы является персонализация контента: «TikTok анализирует, что привлекает наше внимание, и делает это даже на уровне миллисекунд».

Читайте по теме:

Показать больше

Показать больше Искусственный интеллект в Швейцарии: что нового произойдет в 2025 году Этот контент был опубликован на Год 2025 станет для развития (ИИ) в Швейцарии решающим. Или поворотным. Или просто очень важным. Читать далее Искусственный интеллект в Швейцарии: что нового произойдет в 2025 году

Швейцарские пользователи находятся под частичной защитой Европейского закона о цифровых услугах, который запрещает таргетированную рекламу для несовершеннолетних и требует прозрачности работы базовых алгоритмов. Однако Эстель Паннатье (Estelle Pannatier) из Algorithm Watch CH считает, что этих мер недостаточно. «Швейцарии необходимо разработать собственное регулирование», — заявляет она, выступая за большую прозрачность механизмов рекомендаций и модерации контента. Законопроект по регулированию цифровых платформ ожидался ещё в 2024 году, однако швейцарское правительство пока откладывает его принятие.

Несмотря на общую обеспокоенность, Швейцария не рассматривает пока возможность запрета TikTok, как это сделали Индия и ряд других стран. В отчете Национального института вопросов кибербезопасности (Nationales Testinstitut für Cybersicherheit NTC, кантон Цуг) за 2023 год были отмечены риски, связанные с алгоритмами платформы, однако эксперты не сочли нужным предпринимать какие-то срочные меры. Тем не менее без регулирования небольшим странам, таким как Швейцария, будет сложно контролировать злоупотребления. Как говорит Мартин Дегелинг, если через TikTok начнет распространяться реальная угроза, то Швейцария окажется в сложной ситуации.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

А также:

Показать больше

Показать больше Швейцарский регулятор и СМИ конфликтуют из-за препаратов для похудения Этот контент был опубликован на Ведомство Swissmedic подало в суд на целый ряд СМИ, обвинив их в незаконной рекламе препаратов для похудения. Цензура или забота о людях? Читать далее Швейцарский регулятор и СМИ конфликтуют из-за препаратов для похудения