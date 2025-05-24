Почему рушатся швейцарские горы? Всё не так просто

Деревня Блаттен в долине Лётченталь была эвакуирована после схода обвала с горы Кляйнес Нестхорн. Keystone / Cyril Zingaro

Из-за изменения климата небольшие оползни в Альпах происходят всё чаще. Однако причины масштабных обрушений, подобных недавнему в районе деревни Блаттен, до конца по-прежнему не выяснены.

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Луиджи Йорио

Я освещаю вопросы изменения климата и энергетики в репортажах, статьях, интервью и углублённых исследованиях. Меня интересует влияние глобального потепления на повседневную жизнь и способы избавить планету от вредных выбросов. Увлечённый путешествиями и открытиями, я изучал биологию и другие естественные науки. Более 20 лет работаю журналистом в SWI swissinfo.ch. Доступно на 2 других языках English en Why do Swiss mountains collapse? It’s complicated Читать далее Why do Swiss mountains collapse? It’s complicated

Italiano it Non è solo il cambiamento climatico a far crollare le montagne svizzere Оригинал Читать далее Non è solo il cambiamento climatico a far crollare le montagne svizzere

Бондо, Бриенц, Лосталло (Lostallo), Чевио — и теперь Блаттен. Жители этих альпийских деревень пережили схожие катастрофы и были вынуждены покинуть свои дома. На этой неделе в районе деревни Блаттен в долине Лётченталь (кантон Вале) от массива Kleines Nesthorn откололось более двух миллионов кубометров горной породы. Сошёл селевой поток, остановившийся всего в нескольких сотнях метров от самой деревни.

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Скальный массив остаётся нестабильным. Существует риск того, что обломки рухнут на ледник Бирх (Birchgletscher), вызвав его частичное разрушение и новый сход горных пород. «Это было совершенно непредсказуемое событие», — говорит Милен Жакмар (Mylène Jacquemart), гляциолог из Высшей технической школы Цюриха (ETHZ) и Федерального института леса, снега и ландшафта (WSL). «Изменения в структуре породы могли произойти внезапно или накапливаться годами, оставаясь незамеченными». Прогнозирование подобных процессов остаётся крайне сложной задачей: помимо климатических факторов, необходимо учитывать множество других переменных.

Смотрите видеозапись обрушения склона Кляйнес Нестхорн, снятую телеканалом SRF.

По словам Федерико Феррарио (Federico Ferrario), специалиста по природным рискам из Лозаннского политехнического института (EPFL) в Альпах всегда существовали геологически нестабильные участки. Это объясняется особенностями геологического и гидрогеологического строения региона, а также воздействием погодных условий. «Но с изменением климата такие зоны возникают даже на больших высотах. Ледники и вечная мерзлота, которые действуют как связующее вещество, тают, ослабляя устойчивость склонов. Риск масштабных обрушений увеличивается».

Недавнее исследование швейцарского Федерального института леса, снега и ландшафта (WSL) подтверждает: климатические изменения усиливают вероятность опасных процессов в горных районах. Особенно уязвимы зоны с оттаивающей вечной мерзлотой — именно там обвалы и камнепады происходят чаще всего и чаще, чем раньше. По данным учёных в Швейцарии средняя температура воздуха уже почти на 3 °C выше доиндустриального уровня — что примерно в два раза превышает глобальный показатель.

Тем не менее обзор научной литературы за последние 30 лет показывает: причины крупномасштабных обрушений горных склонов до конца не ясны. На сегодняшний день установлена прямая связь с климатом только для мелких камнепадов — ситуаций, когда от склонов отделяются отдельные фрагменты диаметром не более 50 сантиметров. Как подчёркивают специалисты WSL, количественная оценка влияния изменения климата на оползни и прочие горные процессы затруднена: сказывается сложность природных механизмов, ограниченность данных и недостаточная точность существующих статистических моделей.

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Милен Жакмар (Mylène Jacquemart) отмечает: для небольших оползней объёмом от 100 до 1000 кубометров зависимость от климата очевидна. «Такие обвалы происходят чаще, особенно в высокогорье. Они могут перекрывать тропы, разрушать здания и угрожать людям и животным». Однако в случае более масштабных процессов, как в Блаттене или в Бондо в 2017 году, делать выводы пока рано. «Наша система наблюдений охватывает всего около 20 последних лет. Этого недостаточно, чтобы говорить о каких-то статистически подтверждённых выводах», — поясняет Милен Жакмар.

Роберт Кеннер (Robert Kenner), геоморфолог из WSL, добавляет: ключевое значение имеют локальные геологические условия. Дестабилизация горных массивов может быть результатом процессов, развивающихся тысячелетиями, но запуск конкретного обрушения или камнепада может быть спровоцирован локальными погодными явлениями или каким-то климатическими сдвигами. Например, талая вода из ледников может проникать в горные трещины и при замерзании расширяться, вызывая разрушение породы.

Уникальная система

«Но наши горы вовсе не рушатся одна за другой», — подчеркивает Роберт Кеннер в интервью агентству Keystone-SDA. Что касается селевых потоков — включая грязевые и каменные лавины — то количество экстремальных осадков, способных их вызвать, действительно увеличилось. Однако, по словам Милен Жакмар, «только половина научных работ, проведённых за последние десятилетия, фиксирует рост таких явлений». Для мониторинга склонов сегодня активно применяются спутниковая фотосъемка, радары и подземные сейсмодатчики.

При обнаружении аномалий власти могут заблаговременно объявить тревогу и организовать эвакуацию населения. По словам Ива Бюлера (Yves Bühler) из Института изучения снега и лавин, Швейцария разработала в этой сфере уникальную систему взаимодействия между органами власти, частными компаниями и научным сообществом. Исследователи разрабатывают и тестируют новые технологии, компании внедряют их на практике, а государственные структуры принимают в реальном времени решения на основе полученных от них данных.

Часть вершины горы Кляйнес Нестхорн в Альпах обрушилась 18 мая 2025 года в долину в регионе деревни Блаттен. Остальной скальный массив остаётся нестабильным. Kantonspolizei Wallis (Kapo VS).

Когда зона риска чётко идентифицирована и находится под наблюдением, то шансы вовремя принять адекватные меры повышаются. Бетонные стены и заградительные насыпи способны до какой-то степени эффективно защищать населённые пункты от селевых потоков. Но если объёмы сошедшей с гор породы слишком велики, а регион труднодоступен, то такое вмешательство становится технически и финансово затруднительным. «Определить, где произойдёт следующее обрушение, в Альпах крайне сложно, — говорит Милен Жакмар. — Наблюдения со спутников и сообщения от местных жителей дают нам важную информацию. Но отслеживать каждый отдельный склон в Швейцарии физически невозможно».

Научиться жить с риском

В будущем, добавляет Милен Жакмар, обществу придётся либо научиться жить с этим риском, либо покидать наиболее уязвимые зоны. На этой неделе из Блаттена были эвакуированы около 300 человек. И это далеко не единичный случай. Согласно последнему отчёту женевского Центра мониторинга внутренних перемещений (Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC), в 2024 году в Швейцарии зарегистрировано 1 100 случаев вынужденного перемещения людей в связи с наводнениями и оползнями.

Это максимальный показатель с начала ведения наблюдений в 2008 году — и он почти в три раза выше, чем в 2023 году. Большинство эвакуированных смогли вернуться домой, однако по состоянию на конец 2024 года в стране по-прежнему числились 97 человек со статусом «внутренне перемещённые лица». Во всём мире в 2024 году число физических лиц, перемещенных в результате стихийных бедствий, достигло отметки в 45,8 миллиона. Наиболее пострадавшими оказались США, Филиппины, Индия, Китай, Бангладеш, Нигерия и Бразилия.

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