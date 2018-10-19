Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 11:00 19.10.2018 - 11:00

Работающие в Швейцарии экспаты получают в среднем 202 516 франков (13 млн рублей или 5,5 млн гривен) в год. Данные банка HSBC. (Keystone)

Читатели и пользователи портала swissinfo говорят на 10 языках и все они, рано или поздно, задают нам свой «коронный» вопрос: а как получить работу в Швейцарии? Есть ли шанс? Есть, хотя для выходцев из разных стран действуют разные по высоте административные и миграционные барьеры. Однако, в конечном итоге, стать здесь высокооплачиваемым экспатом, то есть сотрудником швейцарской транснациональной корпорации (ТНК), вполне можно. Что нужно для этого сделать? Гожусь ли я на роль сотрудника ТНК? Узнайте здесь!

Итак, я хочу работать хорошо оплачиваемым экспатом в Швейцарии? Ничего в этом плохого, кстати, нет, трансфер знаний и опыта сегодня в мире стандарт. Однако помните: визитка с логотипом Nestlé, Roche, Glencore, ABB или LafargeHolcim, может быть, радует глаз и тешит самолюбие, но не тратьте время на трудоустройство в этих компаниях, если у вас нет навыков, знаний и опыта, требуемых специально для работы именно на них.

Специалисты по подбору кадров всех этих пяти компаний в первую очередь обращали наше внимание на важность соответствия кандидатов техническим требованиям и функционалу каждой конкретной должности. На второе место они ставили необходимость разделять ценности и философию компании и иметь потенциал дальнейшего развития. Транснациональные корпорации хотят принимать на работу тех, кто понимает их цели и задачи и способен к дальнейшему росту и развитию.

«Численность сотрудников компании Roche в Швейцарии составляет около 14 тыс. человек, и все они, в зависимости от профиля работы, заняты на более чем 140 направлениях деятельности. Поэтому набор деловых и личных качеств успешного кандидата также более чем разнообразен», — говорит Вибке Брауер (Wiebke Bräuer), начальник отдела по подбору персонала компании Roche, ведущей швейцарской фармацевтической компании со штаб-квартирой в Базеле. «В общем, мы ищем людей, которые разделяют ценности нашей компании и обладают потенциалом развития для будущего продвижения по службе».

Казалось бы, более чем банальный и очевидный фактор, и, тем не менее: понимание того, а чем, собственно, занимается компания моей мечты, ничуть не менее важно, чем то, каким образом она конкретно осуществляет свою деятельность и добивается поставленных целей. Например, компания ABB, шведско-швейцарская международная компания холдингового типа, специализирующаяся в области робототехники и автоматизации, разработала подробную ценностно-ориентированную модель компетенций, содержащую поведенческие характеристики, которые компания стремятся выявить у всех своих потенциальных сотрудников.

К ним относится целый диапазон качеств, начиная с таких, как новаторство и оперативность, и заканчивая ориентированностью на нужды клиентов и качеством работы. «Лидируя в области передовых технологий в мире, который чем дальше, тем становится все менее стабильным, мы также предпочитаем отбирать кандидатов, демонстрирующих стрессоустойчивость, понимающих, что такое «чувство локтя» и дух партнёрства, обладающих способностью к быстрому обучению, живостью ума, разбирающихся, например, в перспективах виртуальной реальности, имеющие мышление, пригодное для нашей эпохи перманентной цифровой революции», — говорит Прасад Сваминатан (Prasad Swaminathan), руководитель отдела по подбору и обучению персонала компании ABB. Штат компании насчитывает сейчас 135 тыс. сотрудников из 162-х стран. По состоянию на июнь 2018 года ABB имела в своём распоряжении около 270-ти производственных площадок и филиалов.

А вот еще один гигант мирового бизнеса, компания LafargeHolcim. Будучи мировым лидером в производстве строительных материалов и предоставлении комплексных решений для строительства, компания также делает очевидный акцент на цифровых ноу-хау. Поэтому и работников она ищет соответствующих. В компании сейчас работают по всему миру 81 960 человек, включая около 2 000 сотрудников в Швейцарии. «Мы ищем добросовестных людей, обладающих предпринимательским складом ума, ориентированных на результат, готовых к гибкому сотрудничеству и кооперации с коллегами, разбирающихся в вопросах информационных технологий», — говорит Клаудио Нагиб Кальсада, руководитель менеджмента по подбору персонала группы компаний LafargeHolcim.

С чего начать?

Вы узнали себя? Тогда следует подумать над презентацией Вас и Ваших талантов. При этом важен не столько формат вашего резюме или его «привлекательный» внешний вид, сколько ясность изложения всех релевантной информации. Далее! Если вы претендуете на должность начального или младшего руководящего уровня, то компании уделят особое внимание вашему образованию, посмотрят на дипломы по специальности, поинтересуются вашей общественной деятельностью.

В отношении людей, претендующих на высшие руководящие должности, повышенное внимание уделяется не только навыкам в сфере управления и руководства, но и предыдущему опыту работы. При привлечении иностранных специалистов учитывается способность кандидатов адаптироваться к новой среде и работать в условиях многокультурной страны. Кадровики попытаются также выяснить, способным ли Вы привнести в компанию то, чего сейчас недостаёт местному кадровому резерву.

Company employment figures bar chart on employment

«Искусство заключается в том, чтобы так подать и обобщить ваш предыдущий карьерный опыт, чтобы специалист по подбору кадров просто из любопытства захотел снять трубку и пригласить вас на собеседование», — говорит Клаудио Нагиб Кальсада. Лучше всего заручиться хорошими рекомендациями ваших предыдущих работодателей, чтобы произвести впечатление на потенциальных руководителей, даже несмотря на то, что разные международные компании придают рекомендациям и рекомендательным письмам разное значение. Но пусть, как говорится, будет, мало ли! По крайней мере для компании LafargeHolcim и то, и другое имеет большое значение.

Пищевой гигант Nestle ведет проводит похожий курс. Рассмотрением рекомендательных писем он занимается на более поздних этапах процесса отбора кандидатов, а если что его и «сердит», так это заявления о приёме на работу, поданные неряшливо и вообще в неустановленном порядке. Фармацевтическая же компания Roche больше интересуется профессиональным опытом кандидата, причем для ряда должностей она может запросить еще и «справку об отсутствии судимости». Так или иначе, всё это не должно помешать вам исполниться решимости и решить-таки попытать счастья, а после отказа - не вешать голову и продолжить обращаться в другие международные компании, потому что «ногу в дверь» вы уже просунули и ваше резюме, как минимум, уже может оказаться в базу интернациональной данных.

Собеседование: подготовьтесь и ведите себя естественно

И вот – поздравляем! Вас пригласили на собеседование. Если вы находитесь не в Швейцарии, то, скорее всего, первый раунд собеседования пройдет по телефону или даже по Скайпу. Но большинство ТНК обеспечивают равные условия, предоставляя возможность личной встречи для проведения собеседования на более позднем этапе процесса трудоустройства. Хотите совет? Хорошо подготовьтесь и ведите себя естественно. Консенсус по этому вопросу ясен и однозначен. Не теряйтесь при вопросе «что вы о нас знаете» и пользуйтесь любой возможностью, чтобы задать свои вопросы.

«Может показаться, что это все логично и просто, но вы будете очень удивлены, узнав, как много кандидатов не справляется с этим», — говорит Герда Швинд, начальник отдела кадров Glencore, швейцарской международной сырьевой и горнодобывающей компании со штаб-квартирой в городе Баар (кантон Цуг). «Получше разузнайте, кто мы и чем занимаемся, чтобы, отвечая на вопрос о нас, вы не ограничились фразой о том, что Марк Рич основал компанию Glencore в 1974 году».

Госпожа Г. Швинд знает, что говорит. С низким уровнем подготовки к собеседованию лиц, работающих в разных направлениях деятельности как на низких, так и на более высоких ступенях карьерной лестницы, она сталкивается с удивительной регулярностью. При этом 15-16-летние подростки, обратившиеся в Glencore рамках швейцарской дуальной системы профтехобразования, как правило, всегда очень хорошо подготовлены к собеседованию, равно как и выпускники колледжей, жаждущие получить работу в такой крупной фирме. Уточним, что конкретно компания Glencore не берет к себе на работу трейдеров из других компаний, предпочитая готовить своих собственных.

«В отличие от сферы финансовых услуг, в Glencore вы не можете просто продвигаться вверх по служебной лестнице», — говорит Г. Швиндт. «Наша фирма построена на основе плоской, горизонтальной организационной структуры. У вас, если вы придёте к нам, будет шанс заниматься развитием компании на своей должности совместно и на равных с другими коллегами. И в этой особенности вы должны уметь опознать ценность и преимущество нашего предприятия».

Итак, все понятно, но как вам следует конкретно готовиться к интервью? Для начала проведите всесторонний анализ деятельности компании, чтобы иметь ясное представление о характере будущей работы и вашем месте в структуре компании. «Внимательно изучите деятельность компании и будьте готовы использовать эти знания в ходе всего собеседования», — отмечает Клаудио Нагиб Кальсада из компании LafargeHolcim. «Научитесь слушать себя и того, кто проводит собеседование. Помните о „языке тела“. Ведите себя естественно».

«Простым, но полезным советом будет внимательное предварительное прочтение вашей возможной должностной инструкции», — говорит Инге Гратцер, пресс-секретарь компании Nestlé, штат которой только в Швейцарии насчитывает свыше 10 тыс. человек из более чем 100 стран мира. «Настоятельно рекомендуется узнать больше о работе в компании, подробнее ознакомиться с ее ценностями и историей». Прасад Сваминатан из компании ABB советует иметь чёткое представлении о том, как должность, на которую претендует соискатель, вписывается в стратегию и структуру компании. «Честная самооценка позволит вам понять, подходите ли Вы подойти для работы в этой должности».

Знание языков — настоятельная необходимость

Языковые навыки — это великое благо, особенно, если вы хотите работать в транснациональной корпорации. Не меньшую роль играет и уже имеющийся опыт работы на международном уровне. Увы, эсперанто, как известно, в качестве универсального языка не прижилось, а потому большинство транснациональных корпораций в качестве рабочего языка общения используют английский. Знание других языков ценится в зависимости от ваших должностных обязанностей и вашего окружения на работе. В Швейцарии французский и немецкий языки необходимы для сотрудников, работающих в условиях производства или в отделе кадров. Также сюда можно отнести готовность работать в условиях многокультурной среды.

«Языки – это одно из основных условий при приёме на работу сотрудников как младшего, так и старшего звена», — отмечает Г. Швиндт из Glencore. «Даже если человек работает на локальном уровне, все равно, нам нужно убедиться, что он обладает глобальным мышлением и терпимостью к другим культурам». «В большинстве случаев языковые навыки являются настоятельной необходимостью, тогда как международный опыт больше зависит от требований, предъявляемых к каждой конкретной должности», — говорит Гратцер Нестле.

Прасад Сваминатан из компании ABB отмечает, что языковые навыки облегчают сотрудничество и в случае необходимости дают работодателю возможность направлять кандидатов на работу в другие страны. «В целом, наличие международного опыта работы можно рассматривать в позитивном свете, поскольку такой опыт говорит о понимании особенностей других культур, о способности работать в условиях этнического и социокультурного многообразия и о способностях гибко адаптироваться к новым реалиям».



Перевод на русский: русскоязычная редакция SWI Swissinfo

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер