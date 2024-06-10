Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Сделано в Швейцарии

В Швейцарии построили вторую очередь туннеля «Альбула»

В Швейцарии построили вторую очередь туннеля «Альбула»
В Швейцарии построили вторую очередь туннеля «Альбула». Председатель совета директоров компании «Ретийская железная дорога» (RhB) Марио Кавигелли, председатель правительства кантона Граубюнден Йон Доменик Паролини, министр транспорта Швейцарии Альберт Рёшти и директор компании RhB Ренато Фасциати (слева направо) перед новым тоннелем «Альбула» у северного портала в субботу, 8 июня 2024 года. Keystone / Mayk Wendt

В Швейцарии завершили строительство второй очереди железнодорожного туннеля «Альбула», на её сооружение ушло 10 лет. К своему 500-летию кантон Граубюнден получил невероятный подарок, который является совершенно новым словом в строительных и проходческих технологиях. Соединив общины Бергюн и Преда, новый туннель заменит старый туннель «Альбула-1».

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Длина туннеля «Альбула-2Внешняя ссылка» составляет 5 864 метра, в ходе его сооружения строителям и проходчикам пришлось вынуть и переместить 250 000 кубометров скальной породы. Первые поезда должны будут начать курсировать под горным массивом Альбула со скоростью до 120 километров в час уже в среду 12 июня 2024 года. Пропускная способность туннеля составит 1,5 млн человек в год, которым теперь будет куда проще добираться до важного туристического региона Энгадин и обратно.

Общая стоимость проекта составила 407 млн швейцарских франков, финансирование полностью взяло на себя федеральное правительство. Для сравнения: предшественник, туннель «Альбула-1», обошелся в 7,3 миллиона. Сооружение современного туннеля началось в 2006 году с осознанием того факта, что в ходе строительства уже построенные участки будут устаревать и их придется ремонтировать и модернизировать.

Четыре тонны проектной документации, 10 лет работ и 407 млн франков спустя: в Швейцарии завершен очередной грандиозный инфраструктурный проект.
Четыре тонны проектной документации, 10 лет работ и 407 млн франков спустя: в Швейцарии завершен очередной грандиозный инфраструктурный проект. Eddy Risch

В 2012 году компания «Ретийская железная дорога» (RhB) отправила в Берн на согласование проект строительства туннеля, досье весило 4 тонны. Исходя из того, что одна страница формата А4 весит 10 гр., то можно предположить, что объем досье составил примерно 400 000 страниц. Строительство тоннеля «Альбула-2» началось в 2014 году и не всё всегда шло по плану. Как обычно, времени, отведенного на строительство, оказалось недостаточно, свою роль сыграла и пандемия.

Внешний контент

Но вот теперь с двухлетним опозданием в субботу 8 июня 2024 года прошло официальное открытие тоннеля в присутствии федерального советника (министра) Альберта Рёшти, курирующего транспортное досье. В интервью телеканалу SRF Внешняя ссылкаПауль Лозер (Paul Loser), руководитель проекта, работавший на стройке с 2008 года, указал накануне открытия, что в ходе сооружения туннеля приходилось учитывать и технический прогресс, например, в области энергетических сетей и систем.

Показать больше
Железной дороге Centovalli исполнилось 100 лет

Показать больше

Железная дорога Centovalli отмечает столетие

Этот контент был опубликован на Этот маршрут считается шедевром инженерного искусства, соединяя живописные долины и городки юга Швейцарии и севера Италии.

Читать далее Железная дорога Centovalli отмечает столетие

«Это позволило нам реализовать самые разные улучшения по сравнению с первоначальными строительными идеями». Он добавляет, что туннель «Альбула-1» был для своего времени огромным инженерно-техническом достижением. Учитывая это наследие, «мы также стремились добиться выдающихся результатов, и мы считаем, что нам это удалось». Для него проект еще не завершен: старый тоннель еще нужно будет переоборудовать и модернизировать, начиная с 2026 года он будет играть роль резервного туннеля.

Показать больше

Новости

Кулуары

Показать больше

«Успех саммита по Украине на Бюргенштоке зависит не только от Швейцарии»

Этот контент был опубликован на Готова ли Швейцария к саммиту по Украине на Бюргенштоке? Об этом проинформировали на пресс-конференции президент Швейцарии и глава МИД.

Читать далее «Успех саммита по Украине на Бюргенштоке зависит не только от Швейцарии»
В Москве арестован предполагаемый шпион из Франции, работавший консультантом в швейцарской неправительственной организации (НПО).

Показать больше

В России арестован сотрудник швейцарской НПО

Этот контент был опубликован на В Москве арестован предполагаемый шпион из Франции, работавший консультантом в швейцарской неправительственной организации (НПО).

Читать далее В России арестован сотрудник швейцарской НПО
Основные результаты голосований на региональных референдумах в Швейцарии: парковка во Фрибуре, новый квартал в Берне, права иностранцев в Женеве, налоги в Тичино и многое другое.

Показать больше

Региональные референдумы в Швейцарии 9 июня 2024 года.

Этот контент был опубликован на В этом материале: основные результаты голосований на региональных референдумах в Швейцарии.

Читать далее Региональные референдумы в Швейцарии 9 июня 2024 года.
Организаторы Женевского автосалона решили отказаться от проведения этого мероприятия в будущем.

Показать больше

Женевский автосалон стал историей

Этот контент был опубликован на Организаторы Женевского автосалона решили отказаться от проведения этого мероприятия в будущем.

Читать далее Женевский автосалон стал историей
Workers in a EuroChem potash mine in Russia

Показать больше

Случай Андрея Мельниченко: Швейцария и российский «олигарх»

Этот контент был опубликован на Андрей Мельниченко основал одну из крупнейших в мире компаний по производству удобрений. Под санкции эта компания пока официально не попала.

Читать далее Случай Андрея Мельниченко: Швейцария и российский «олигарх»
Грубые нападки на Виолу Амхерд в одной из российских телепрограмм на самом деле нацелены на конференцию по Украине на Бюргенштоке. Мнения экспертов.

Показать больше

На российском гостелевидении Швейцария стала мишенью пропаганды

Этот контент был опубликован на Нападки на Виолу Амхерд в одной из российских телепрограмм на самом деле нацелены на конференцию по Украине на Бюргенштоке. Мнения экспертов.

Читать далее На российском гостелевидении Швейцария стала мишенью пропаганды
В Швейцарии прошли военно-воздушные манёвры «Альфа Уно», в рамках которых ВВС страны отрабатывали взлет и посадку на автобан А1 между городами Аванш и Пайерн.

Показать больше

В Швейцарии ВВС отрабатывали взлет и посадку на автотрассу

Этот контент был опубликован на В Швейцарии прошли военно-воздушные манёвры «Альфа Уно», в рамках которых ВВС страны отрабатывали взлет и посадку на автобан А1 между городами Аванш и Пайерн.

Читать далее В Швейцарии ВВС отрабатывали взлет и посадку на автотрассу
В Германии Швейцария будет представлена четырьмя экипажами истребителей F/A-18

Показать больше

Швейцарская армия принимает участие в учениях НАТО

Этот контент был опубликован на Интернациональные учения НАТО Tiger Meet пройдут с 3 до 13 июня 2024 года в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, Германия.

Читать далее Швейцарская армия принимает участие в учениях НАТО
Большая палата парламента Швейцарии, Национальный совет, отказалась признавать Палестину в качестве независимого государства.

Показать больше

Парламент Швейцарии отказался признать Палестину

Этот контент был опубликован на Во вторник 4 июня 2024 года депутаты отклонили соответствующее предложение, поступившее от фракции Социал-демократической партии.

Читать далее Парламент Швейцарии отказался признать Палестину

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Gotthard base tunnel

Показать больше

Почему так важен Сен-Готардский базовый туннель?

Этот контент был опубликован на А доедет то колесо до Милана? Не доехало. Более того, из-за него оказалась заблокирована важнейшая транспортная магистраль Европы.

Читать далее Почему так важен Сен-Готардский базовый туннель?
Passenger with skis boarding a RegioAlps train in Switzerland

Показать больше

Новый график движения поездов пойдет на пользу туристам

Этот контент был опубликован на Во время лыжного сезона, в летние месяцы, а также в выходные дни SBB планирует предлагать больше прямых рейсов.

Читать далее Новый график движения поездов пойдет на пользу туристам
underground platform

Показать больше

Планы реконструкции вокзала Люцерна весьма амбициозны

Этот контент был опубликован на Концерн SBB / CFF представил планы реконструкции и расширения железнодорожного вокзала города Люцерн.

Читать далее Планы реконструкции вокзала Люцерна весьма амбициозны
train entering tunnel

Показать больше

«Авария доказывает необходимость диверсификации рисков»

Этот контент был опубликован на Министр транспорта и коммуникаций Швейцарии Альберт Рёшти cделал выводы из аварии в Сен-Готтардском железнодорожном тоннеле.

Читать далее «Авария доказывает необходимость диверсификации рисков»
Cargo sous terrain self-driving pods

Показать больше

Швейцарский мегапроект Cargo Sous Terrain набирает обороты

Этот контент был опубликован на Ввести в строй первую очередь подземного «грузового метро» году Швейцария намерена уже в 2031 году.

Читать далее Швейцарский мегапроект Cargo Sous Terrain набирает обороты
Электрический тяговый вагон тип BCFe 4/4, № 18, проезжает мимо церкви деревни Тенья (Tegna), фотография сделана 24 августа 1925 года.

Показать больше

Столетняя история железной дороги «Чентовалли»

Этот контент был опубликован на Эта железная дорога по праву принадлежит к выдающимся достижениям швейцарской инженерной и строительной мысли. Недавно ей исполнилось 100 лет.

Читать далее Столетняя история железной дороги «Чентовалли»

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR