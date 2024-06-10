В Швейцарии построили вторую очередь туннеля «Альбула»
В Швейцарии завершили строительство второй очереди железнодорожного туннеля «Альбула», на её сооружение ушло 10 лет. К своему 500-летию кантон Граубюнден получил невероятный подарок, который является совершенно новым словом в строительных и проходческих технологиях. Соединив общины Бергюн и Преда, новый туннель заменит старый туннель «Альбула-1».
Длина туннеля «Альбула-2Внешняя ссылка» составляет 5 864 метра, в ходе его сооружения строителям и проходчикам пришлось вынуть и переместить 250 000 кубометров скальной породы. Первые поезда должны будут начать курсировать под горным массивом Альбула со скоростью до 120 километров в час уже в среду 12 июня 2024 года. Пропускная способность туннеля составит 1,5 млн человек в год, которым теперь будет куда проще добираться до важного туристического региона Энгадин и обратно.
Общая стоимость проекта составила 407 млн швейцарских франков, финансирование полностью взяло на себя федеральное правительство. Для сравнения: предшественник, туннель «Альбула-1», обошелся в 7,3 миллиона. Сооружение современного туннеля началось в 2006 году с осознанием того факта, что в ходе строительства уже построенные участки будут устаревать и их придется ремонтировать и модернизировать.
В 2012 году компания «Ретийская железная дорога» (RhB) отправила в Берн на согласование проект строительства туннеля, досье весило 4 тонны. Исходя из того, что одна страница формата А4 весит 10 гр., то можно предположить, что объем досье составил примерно 400 000 страниц. Строительство тоннеля «Альбула-2» началось в 2014 году и не всё всегда шло по плану. Как обычно, времени, отведенного на строительство, оказалось недостаточно, свою роль сыграла и пандемия.
Но вот теперь с двухлетним опозданием в субботу 8 июня 2024 года прошло официальное открытие тоннеля в присутствии федерального советника (министра) Альберта Рёшти, курирующего транспортное досье. В интервью телеканалу SRF Внешняя ссылкаПауль Лозер (Paul Loser), руководитель проекта, работавший на стройке с 2008 года, указал накануне открытия, что в ходе сооружения туннеля приходилось учитывать и технический прогресс, например, в области энергетических сетей и систем.
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«Это позволило нам реализовать самые разные улучшения по сравнению с первоначальными строительными идеями». Он добавляет, что туннель «Альбула-1» был для своего времени огромным инженерно-техническом достижением. Учитывая это наследие, «мы также стремились добиться выдающихся результатов, и мы считаем, что нам это удалось». Для него проект еще не завершен: старый тоннель еще нужно будет переоборудовать и модернизировать, начиная с 2026 года он будет играть роль резервного туннеля.
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