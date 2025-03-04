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Реконструкция подвесной дороги на Сэнтис обойдется в 22,7 млн

Реконструкция подвесной дороги на Сэнтис обойдется в 22,7 млн
Реконструкция подвесной дороги на Сэнтис обойдется в 22,7 млн. Keystone-SDA

Подвесная дорога на вершину Сэнтис будет полностью реконструирована и обойдется этот проект в 22,7 миллиона швейцарских франков.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Подвесная дорога на вершину Сэнтис будет полностью реконструирована и обойдется этот проект в 22,7 миллиона швейцарских франков. Пассажирские перевозки будут прерваны с мая до поздней осени 2026 года, их возобновление запланировано на конец 2026 года.

Фуникулёр SäntisbahnВнешняя ссылка будет полностью перестроен и санирован на всём своем протяжении. Об этом на прошлой неделе объяснили представители компании-оператора на брифинге для СМИ. Для большего комфорта гостей и с целью повышения степени сопротивляемости всей конструкции в ситуации сильного ветра будут использованы новейшие технические инновации.

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Строительные работы начнутся весной 2025 года, на регулярную работу подвесной дороги они не повлияют. Однако с мая 2026 года её придется прервать примерно на шесть месяцев. В новом проекте канатной дороге будет предусмотрена только одна промежуточная опорная мачта вместо прежних двух.

Подвесная железная дорога на гору Сэнтис (Säntis) перевозит около полумиллиона пассажиров в год. Впервые она была запущена летом 1935 года. Последний раз все сооружения дороги были полностью модернизированы в 1974 году. На склоне этой горы каждый год к национальному празднику Швейцарии Дню 1 августа размещается самый большой в мире швейцарский флаг (на фото).

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