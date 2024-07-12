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Швейцария теперь зависит от импорта продовольствия

«Начиная со вторника 9 июля и далее до конца 2024 года Швейцария будет фундаментально зависеть от импорта продовольствия».
«Начиная со вторника 9 июля и далее до конца 2024 года Швейцария будет фундаментально зависеть от импорта продовольствия». Keystone / Gaetan Bally

По данным Швейцарского Союза фермеров, «с точки зрения статистики, начиная со вторника 9 июля и далее до конца 2024 года Швейцария будет фундаментально зависеть от импорта продовольствия».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Как утверждает Швейцарский Союз фермеров (Schweizer Bauernverband SBV), «отечественное сельское хозяйство производит лишь 52% продовольствия, необходимого населению и в последние годы валовой показатель самообеспечения (страны едой) неуклонно снижается. С точки зрения статистики, период самообеспечения Швейцарии закончился во вторник 9 июля 2024 года».

По данным SBV Швейцария является одним из крупнейших в мире нетто-импортеров продовольственных товаров. В Германии, например, показатель самообеспечения страны продовольствием составляет 88%, поэтому немцы, с точки зрения статистики, могли бы обходиться отечественными продуктами питания до 1 ноября. А вот Франция, напротив, производит столько продовольствия, что она могла бы вообще отказаться от импорта.

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Как указывает Швейцарский союз фермеров, производство продуктов питания за рубежом оказывает там куда большее влияние на экологию, чем в самой Швейцарии. Согласно отчету Федерального Ведомства по охране окружающей среды (Bundesamt für Umwelt), 75% так называемого «экологического следа», связанного с потреблением продуктов питания в Швейцарии, приходится на импорт.

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«Чем меньше мы производим у себя дома и чем больше импортируем, тем сильнее наше воздействие на планету», — высказывает своё мнение эта отраслевая организация. «Поэтому защита отечественного сельского хозяйства важна не только с точки зрения продовольственной безопасности, но и с точки зрения глобальной экологии». Напомним, что в сентябре 2024 года в Швейцарии пройдет референдум по так называемой «Законодательной инициативе по защите биоразнообразия».

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