Пожилые швейцарцы быстро осваивают интернет

Исследование фонда Pro Senectute показало, что девять из десяти человек старше 65 лет в Швейцарии регулярно пользуются интернетом. Keystone-SDA

Цифровой разрыв между поколениями в Швейцарии сокращается быстрее, чем предполагалось. Согласно исследованию фонда защиты интересов пожилых людей Pro Senectute, 90% людей в возрасте старше 65 лет регулярно выходят в интернет.

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Исследование под названием Digital Seniors 2025 зафиксировало значительное улучшение цифровых навыков среди пожилых пользователей. Так, базовыми умениями в работе с цифровыми устройствами обладают 88% представителей и представительниц возрастной группы от 65 до 74 лет. Это более чем вдвое превышает показатель аналогичного опроса, проведённого в 2010 году. В группе от 75 до 84 лет уровень цифровой грамотности составляет 71%, а среди людей старше 85 лет — лишь 43%.

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По словам Петера Бурри Фоллата (Peter Burri Follath), руководителя пресс-службы Pro Senectute, определённая доля пожилого населения по-прежнему будет исключена из цифровой среды: «Мы предполагаем, что всегда будет 5–10% очень пожилых людей, которые либо никогда не были подключены к интернету, либо больше не могут им пользоваться по состоянию здоровья».

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Он подчеркнул, что эти группы необходимо учитывать и в будущем: «Мы должны продолжать принимать во внимание их интересы и уважать выбор тех, кто сознательно отказывается от цифровых технологий».

Впервые исследование также зафиксировало, что именно цифровые устройства стали для пожилых людей основным источником информации. Так, 33% респондентов сообщили, что информируют себя с помощью смартфонов, планшетов и компьютеров. Традиционные медиа используются реже: телевидением пользуются 30% опрошенных, печатной прессой — 22%, радио — 15%.

«Мы удивлены скоростью этих перемен. Крайне важно, чтобы такие общественные структуры, как Швейцарская радиовещательная корпорация (SRG SSR), Федеральные железные дороги (SBB) и Швейцарская почта, учитывали эти новые привычки в своих информационных каналах», — отметил Бурри Фоллат.

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