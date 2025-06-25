Пожилые швейцарцы быстро осваивают интернет

Цифровой разрыв между поколениями в Швейцарии сокращается быстрее, чем предполагалось. Согласно исследованию фонда защиты интересов пожилых людей Pro Senectute, 90% людей в возрасте старше 65 лет регулярно выходят в интернет.
Исследование под названием Digital Seniors 2025 зафиксировало значительное улучшение цифровых навыков среди пожилых пользователей. Так, базовыми умениями в работе с цифровыми устройствами обладают 88% представителей и представительниц возрастной группы от 65 до 74 лет. Это более чем вдвое превышает показатель аналогичного опроса, проведённого в 2010 году. В группе от 75 до 84 лет уровень цифровой грамотности составляет 71%, а среди людей старше 85 лет — лишь 43%.
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Население Швейцарии увеличивается и стареет
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В конце прошлого 2023 года в Швейцарии проживало более 8,9 миллиона человек. Таковы данные Федерального статистического Ведомства страны (BfS).
По словам Петера Бурри Фоллата (Peter Burri Follath), руководителя пресс-службы Pro Senectute, определённая доля пожилого населения по-прежнему будет исключена из цифровой среды: «Мы предполагаем, что всегда будет 5–10% очень пожилых людей, которые либо никогда не были подключены к интернету, либо больше не могут им пользоваться по состоянию здоровья».
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Швейцарцы ощущают себя старыми только начиная с 80 лет
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Субъективно воспринимаемое начало старости увеличилось в Швейцарии в среднем с 69 лет в 1990-х годах до примерно 80 лет.
Он подчеркнул, что эти группы необходимо учитывать и в будущем: «Мы должны продолжать принимать во внимание их интересы и уважать выбор тех, кто сознательно отказывается от цифровых технологий».
Впервые исследование также зафиксировало, что именно цифровые устройства стали для пожилых людей основным источником информации. Так, 33% респондентов сообщили, что информируют себя с помощью смартфонов, планшетов и компьютеров. Традиционные медиа используются реже: телевидением пользуются 30% опрошенных, печатной прессой — 22%, радио — 15%.
«Мы удивлены скоростью этих перемен. Крайне важно, чтобы такие общественные структуры, как Швейцарская радиовещательная корпорация (SRG SSR), Федеральные железные дороги (SBB) и Швейцарская почта, учитывали эти новые привычки в своих информационных каналах», — отметил Бурри Фоллат.
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Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.
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