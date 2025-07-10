The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Решения в области климата
Фронтиры исследований
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Стареющее общество

Социальные лифты в Швейцарии работают стабильно

У большинства жителей этой страны сохраняются реальные шансы на социальный рост независимо от социального происхождения.
У большинства жителей этой страны сохраняются реальные шансы на социальный рост независимо от социального происхождения. Keystone-SDA

Семейный фон слабо влияет в Швейцарии на персональный доход, поэтому у большинства жителей этой страны сохраняются реальные шансы на социальный рост независимо от социального происхождения.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Специалисты Института экономической политики Швейцарии при Университете Люцерна (Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern, IWP) впервые проанализировали на основе актуальных эмпирических данных развитие социальных лифтов в Швейцарии. Социальными лифтами, как известно, называют механизмы, которые позволяют человеку улучшать своё социальное и экономическое положение независимо от происхождения. Результаты исследования были опубликованы в понедельник, 30 июня 2025 года.

В своей работе в качестве ориентира учёные использовали концепцию «американской мечты». В США в 1980-х годах резко выросло имущественное неравенство, одновременно с этим значительно снизилась социальная мобильность. Исследователи хотели выяснить, какова ситуация в Швейцарии, где уровень неравенства в распределении доходов остаётся практически неизменным с 1980-х годов. Чтобы понять, отражается ли такая стабильность на социальной мобильности, учёные проанализировали доходы братьев и сестёр за последние 40 лет.

Читайте также:

Показать больше
Кто были эти люди, штурмовавшие Капитолий? Ярко раскрашенные викинги и ковбои отнюдь не напоминали привычных ультраправых радикалов.

Показать больше

Почему во имя свободы люди обращаются к авторитаризму?

Этот контент был опубликован на Ответ на этот вопрос предлагают базельские социологи Каролин Амлингер и Оливер Нахтвей, приглашая к дискуссии.

Читать далее Почему во имя свободы люди обращаются к авторитаризму?

Такой подход позволяет измерить влияние семейного происхождения на будущий уровень дохода. Братья и сёстры, как правило, растут в одной семье, имеют схожее происхождение и входят в одни и те же социальные группы. Сходство доходов между братьями и сёстрами считается надёжным показателем степени влияния родительского дома на их благосостояние. Чем сильнее совпадают их доходы, тем больше роль семьи и тем ниже уровень социальной мобильности. В среднем, как показало исследование, лишь 17% различий в доходах можно объяснить влиянием семейной среды.

За последние 40 лет этот показатель в Швейцарии ни разу не превышал 21%. При этом доля доходов, сосредоточенная в руках 10% самых обеспеченных жителей Швейцарии, остаётся стабильной и составляет около 30%. По международным стандартам уровень социальной мобильности в Швейцарии остаётся тем самым исключительно высоким — он даже выше, чем в скандинавских странах, которые традиционно считаются примером равенства возможностей. Эти данные, по мнению авторов исследования, подтверждают тесную связь между распределением доходов и реальными возможностями для социального роста.

Показать больше
Наша рассылка на тему демократии

Показать больше

Наша рассылка на тему демократии

Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами.

Читать далее Наша рассылка на тему демократии
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
59 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
53 Отметки «мне нравится»
60 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Правительство официально обнародовало список вопросов, которые будут вынесены на всенародное голосование 30 ноября 2025 года.

Показать больше

Швейцария проголосует 30 ноября по трём законопроектам

Этот контент был опубликован на Правительство официально обнародовало список вопросов, которые будут вынесены на всенародное голосование 30 ноября 2025 года.

Читать далее Швейцария проголосует 30 ноября по трём законопроектам
С 6 по 16 августа 2025 года в Локарно пройдет 78-й Международный кинофестиваль. В программе — 221 фильм, включая 99 премьер.

Показать больше

На кинофестивале в Локарно покажут 221 фильм

Этот контент был опубликован на С 6 по 16 августа 2025 года в Локарно пройдет 78-й Международный кинофестиваль. В программе — 221 фильм, включая 99 премьер.

Читать далее На кинофестивале в Локарно покажут 221 фильм
Председатель Национального совета (большой палаты парламента) Швейцарии Майя Риникер посетила швейцарские проекты в Харьковской области на востоке Украины.

Показать больше

Майя Риникер посетила Харьковскую область

Этот контент был опубликован на Председатель Национального совета (большой палаты парламента) Швейцарии Майя Риникер посетила швейцарские проекты в Харьковской области на востоке Украины.

Читать далее Майя Риникер посетила Харьковскую область
Швейцария планирует ввести новую биометрическую идентификационную карту гражданина к концу 2026 года.

Показать больше

Биометрические ID-карты появятся в Швейцарии в 2026 году

Этот контент был опубликован на Швейцария планирует ввести новую биометрическую идентификационную карту гражданина к концу 2026 года.

Читать далее Биометрические ID-карты появятся в Швейцарии в 2026 году
Обострение торгового-экономического конфликта между США и другими странами может нанести серьёзный удар по швейцарской экономике.

Показать больше

Таможенный конфликт с США может стоить Швейцарии 17,5 млрд

Этот контент был опубликован на Обострение торгового-экономического конфликта между США и другими странами может нанести серьёзный удар по швейцарской экономике.

Читать далее Таможенный конфликт с США может стоить Швейцарии 17,5 млрд
Швейцарский фестиваль Fête de l'Epouvantail или Праздник огородных пугал в этом году отмечает своё 30-летие.

Показать больше

Пугала огородные проведут свой фестиваль в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Швейцарский фестиваль Fête de l'Epouvantail или Праздник огородных пугал в этом году отмечает своё 30-летие.

Читать далее Пугала огородные проведут свой фестиваль в Швейцарии
Примерно 46% взрослых жителей страны заявили, что в целом доверяют новостям — это на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Показать больше

Доверие к новостям в Швейцарии снова увеличивается

Этот контент был опубликован на Примерно 46% взрослых жителей страны заявили, что в целом доверяют новостям — это на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Читать далее Доверие к новостям в Швейцарии снова увеличивается
В пятницу днём маленькая собака породы чихуахуа помогла спасателям обнаружить своего хозяина, который провалился в ледниковую трещину.

Показать больше

Чихуахуа помог спасти своего хозяина в горах Швейцарии

Этот контент был опубликован на В пятницу днём маленькая собака породы чихуахуа помогла спасателям обнаружить своего хозяина, который провалился в ледниковую трещину.

Читать далее Чихуахуа помог спасти своего хозяина в горах Швейцарии
Председатель Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) Майя Риникер (Maja Riniker) прибыла в Украину с официальным многодневным визитом.

Показать больше

Спикер парламента Швейцарии находится с визитом в Украине

Этот контент был опубликован на Председатель Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) Майя Риникер (Maja Riniker) прибыла в Украину с официальным многодневным визитом.

Читать далее Спикер парламента Швейцарии находится с визитом в Украине
ведомство потребительского рынка и тарифно-ценовой политики

Показать больше

Малый бизнес будет меньше платить за приём платежей по картам

Этот контент был опубликован на Малые предприятия, в том числе сферы розничной торговли, будут меньше платить за приём безналичных платежей.

Читать далее Малый бизнес будет меньше платить за приём платежей по картам

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Eine Hand hält einen Kugelschreiber über dem Formular einer Steuererklärung

Показать больше

«Доходы в Швейцарии распределяются равномерно»

Этот контент был опубликован на Богатые в Швейцарии стали еще богаче, но степень неравенства в распределении доходов в этой стране куда ниже, чем в США или в России.

Читать далее «Доходы в Швейцарии распределяются равномерно»
Visiteurs devant des fusils à la Bourse aux Armes

Показать больше

Швейцария – страна, которая вооружена, но при этом безопасна

Этот контент был опубликован на Одна из самых хорошо вооруженных стран в мире – это Швейцария, однако так называемые «массовые шутинги» здесь не случаются. Почему?

Читать далее Швейцария – страна, которая вооружена, но при этом безопасна

Показать больше

Швейцарская история, или как Беат Янс стал министром

Этот контент был опубликован на Карьера этого швейцарского политика настолько типична для Швейцарии, что на ее основе впору писать учебник гельветической политологии.

Читать далее Швейцарская история, или как Беат Янс стал министром
элита

Показать больше

Где сегодня можно встретить элиту Швейцарии?

Этот контент был опубликован на С целью найти ответ на этот вопрос мы отправились в армию, в международную школу-пансион и в Университет Санкт-Галлена.

Читать далее Где сегодня можно встретить элиту Швейцарии?
граф

Показать больше

Предоставление гражданства: строгая Швейцария упускает шансы

Этот контент был опубликован на Стране грозит опасность потерять связь с современными веяниями и «новой этикой».

Читать далее Предоставление гражданства: строгая Швейцария упускает шансы

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR