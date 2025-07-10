Социальные лифты в Швейцарии работают стабильно
Семейный фон слабо влияет в Швейцарии на персональный доход, поэтому у большинства жителей этой страны сохраняются реальные шансы на социальный рост независимо от социального происхождения.
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Специалисты Института экономической политики Швейцарии при Университете Люцерна (Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern, IWP) впервые проанализировали на основе актуальных эмпирических данных развитие социальных лифтов в Швейцарии. Социальными лифтами, как известно, называют механизмы, которые позволяют человеку улучшать своё социальное и экономическое положение независимо от происхождения. Результаты исследования были опубликованы в понедельник, 30 июня 2025 года.
В своей работе в качестве ориентира учёные использовали концепцию «американской мечты». В США в 1980-х годах резко выросло имущественное неравенство, одновременно с этим значительно снизилась социальная мобильность. Исследователи хотели выяснить, какова ситуация в Швейцарии, где уровень неравенства в распределении доходов остаётся практически неизменным с 1980-х годов. Чтобы понять, отражается ли такая стабильность на социальной мобильности, учёные проанализировали доходы братьев и сестёр за последние 40 лет.
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Такой подход позволяет измерить влияние семейного происхождения на будущий уровень дохода. Братья и сёстры, как правило, растут в одной семье, имеют схожее происхождение и входят в одни и те же социальные группы. Сходство доходов между братьями и сёстрами считается надёжным показателем степени влияния родительского дома на их благосостояние. Чем сильнее совпадают их доходы, тем больше роль семьи и тем ниже уровень социальной мобильности. В среднем, как показало исследование, лишь 17% различий в доходах можно объяснить влиянием семейной среды.
За последние 40 лет этот показатель в Швейцарии ни разу не превышал 21%. При этом доля доходов, сосредоточенная в руках 10% самых обеспеченных жителей Швейцарии, остаётся стабильной и составляет около 30%. По международным стандартам уровень социальной мобильности в Швейцарии остаётся тем самым исключительно высоким — он даже выше, чем в скандинавских странах, которые традиционно считаются примером равенства возможностей. Эти данные, по мнению авторов исследования, подтверждают тесную связь между распределением доходов и реальными возможностями для социального роста.
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