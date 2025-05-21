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Акционер Swatch Стивен Вуд не избран в совет директоров

Как и ожидалось, акционер часового концерна Swatch Стивен Вуд (Steven Wood) не был избран в совет директоров концерна.
Как и ожидалось, акционер часового концерна Swatch Стивен Вуд (Steven Wood) не был избран в совет директоров концерна. Keystone-SDA

Как и ожидалось, акционер часового концерна Swatch Стивен Вуд (Steven Wood) не был избран в совет директоров концерна. На общем собрании акционеров, состоявшемся в среду 21 мая 2025 года в городе Биль (Biel) на западе кантона Берн, его кандидатура была отклонена 79,2% голосов. Все предложения, выдвинутые действующим советом директоров, были одобрены подавляющим большинством.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Об этом говорится в официальном сообщении компании. Стивен Вуд, основатель и управляющий директор инвестиционной компании GreenWood Investors (Нью-Йорк), владеет 0,5% акций Swatch. Он выдвигался в качестве дополнительного представителя от миноритарных акционеров, заявляя, что совету директоров необходимы «свежие перспективы», особенно в отношении стратегии премиальных брендов группы.

Руководство концерна изначально выступало против его кандидатуры. Основная причина — структура голосов: семья Хайек, которой принадлежит около 25% капитала, контролирует 44% голосов. Таким образом, шансы Стивена Вуда на избрание были минимальными с самого начала. Накануне собрания тот публично критиковал тот факт, что акционеры Swatch Group, по его словам, никогда не имели возможности выбрать собственного представителя в совет директоров.

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Он ссылался при этом на положения швейцарского обязательственного права, которые гарантируют такое право, и на два подтверждающих это решения Федерального суда в Лозанне. В концерне Swatch в свою очередь заявили информационному агентству AWP, что фирма действует «в полном соответствии со всеми национальными законами и нормативными актами, а также с собственным уставом». При этом в компании напомнили, что вот уже многие годы интересы акционеров, внесённых в реестр компании, представляет Жан-Пьер Рот (Jean-Pierre Roth).

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Перед собранием влиятельные консалтинговые агентства ISS и Glass Lewis рекомендовали голосовать против переизбрания председателя совета директоров Найлы Хайек, генерального директора Swatch Group Ника Хайека и его сына Марка Хайека, также входящего в наблюдательный орган. По мнению экспертов, совет директоров недостаточно сбалансирован и в нём не хватает независимых членов. Кроме того, ISS рекомендовала отклонить предложенные планы вознаграждения топ-менеджмента, ссылаясь на недостаточную прозрачность в расчётах и систему премирования, не соответствующую рыночным стандартам.

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