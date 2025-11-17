Пресса Швейцарии о тарифной сделке с США

Швейцарская пресса оценила торговое соглашение с США как долгожданную сделку — и дорогостоящий компромисс. Keystone-SDA

Швейцарские средства массовой информации с чувством глубокого удовлетворения отреагировали на этих выходных на новость о том, что Берн добился-таки заключения с США торгового соглашения, способного заметно изменить экономические условия страны.

Документ (пока в формате неформальной Декларации о намерениях) предусматривает сокращение Соединёнными Штатами таможенных тарифов на ввозимые швейцарские товары до 15 процентов с прежних 39 процентов, а также обязательство швейцарских компаний инвестировать 200 миллиардов долларов в экономику США уже до конца 2028 года. В своих редакционных комментариях массмедиа страны подчёркивают «высокую цену, которую Швейцарии пришлось заплатить за достижение этой договорённости».

Газеты 24 Heures и Tribune de Genève цитируют опубликованный в пятницу 14 ноября пост швейцарского правительства в сети X: Thank you President Trump. «Как и наши европейские соседи, наша страна наконец может радоваться тому, что теперь она будет облагаться тарифом всего лишь в 15 процентов — но добилась она этого ценой крупных экономических уступок», — отмечают эти издания.

При этом такое «спасибо», как подчёркивают газеты, только подтверждает то, что весь мир понял уже давно: «Швейцария слишком медленно осознавала очевидное — а именно, что правила игры устанавливает Трамп и никто иной». Газеты также упоминают о «слишком затянувшемся периоде дипломатических промахов нашего кабмина, Федерального совета», который «уж очень медленно входил в курс дела и весьма неторопливо подстраивался под американского президента и его непредсказуемую и жёсткую политику».

«Пиррова победа»: реакция франкоязычной прессы

Франкоязычная газета Le Temps приветствует тот факт, что новое соглашение позволит швейцарским компаниям конкурировать с европейскими на американском рынке на равных условиях. Швейцария сумела отреагировать на кризис только благодаря тому, что капитаны швейцарской частной экономики смогли «мобилизоваться быстро и эффективно». Тем не менее сделка далека от идеала, она не в состоянии до конца «стереть из памяти августовское унижение», когда Вашингтон ввёл для Швейцарии тариф в размере 39 процентов.

А вот издание La Liberté называет произошедшее «Пирровой победой». «С самого начала швейцарское правительство было унижено нынешним хозяином Белого дома. Уверенный в своей силе, он попросту водил Федеральный совет за нос, у которого, тем не менее, не было иного выбора, кроме как вернуться к переговорам, испытывая внешнее давление и подвергаясь насмешкам», — пишет газета.

Как следствие, Швейцарии пришлось «склониться перед Дональдом Трампом, который вынуждает её ещё в период до 2028 года инвестировать в экономику США 200 миллиардов долларов». Как предупреждает эта газета из Фрибура, такое решение будет означать перенос рабочих мест за океан и необходимость согласиться с импортом из США такой сомнительной сельскохозяйственной продукции, в которой буду присутствовать как говядина, выращенная с применением гормонов, так и «хлорированные» цыплята, производство которых запрещено в Швейцарии.

Позиция немецкоязычной прессы: «Избежали худшего»

Многие немецкоязычные швейцарские газеты приветствуют решение США снизить тарифы. По словам изданий медиагруппы Tamedia, это позволило Швейцарии «избежать худшего». Однако они же подчёркивают, что это лишь первый шаг: соглашение ещё предстоит рассмотреть и утвердить швейцарским политическим инстанциям. «Нельзя исключать, что что-то пойдёт не так. Или что ситуация вновь обострится», — предупреждают газеты этой медиагруппы.

Кроме того, они обращают внимание на то, что в Верховном суде США рассматривается сейчас общий вопрос о принципиальной законности таможенно-тарифной стратегии Дональда Трампа. Если судьи примут сторону её противников, «то всё придётся начинать заново — не исключено, что Трамп опять введёт (неблагоприятные для Швейцарии таможенные) тарифы, но уже на основе другого закона».

Газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) подчёркивает, что хотя тариф был снижен до 15 процентов, эта ставка всё равно намного выше среднего показателя в 3 процента, который действовал в начале 2025 года. Издание также указывает, что неопределённость относительно будущих шагов Вашингтона по-прежнему носит весьма существенный характер: «Политика, сделанная в Вашингтоне, была и остаётся крупным риском для Швейцарии — с Дональдом Трампом или без него».

Критика в адрес швейцарского руководства

Медиагруппа CH Media задаётся вопросом, почему президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), которая ещё летом активно участвовала в переговорах с американцами, не присутствовала на итоговой пресс-конференции в Берне в пятницу 14 ноября. «Неужели это именно Соединённые Штаты потребовали, чтобы Келлер-Зуттер после её неудачного телефонного разговора с Дональдом Трампом просто больше не попадалась им на глаза?» — спрашивают журналисты.

Швейцарская общественная телерадиокомпания SRF, в свою очередь, подчёркивает, что ответственность за произошедшее лежит не на швейцарском президенте, а на Дональде Трампе. Кроме того, как отмечает SRF, свою роль сыграл тот факт, что между министром экономики Швейцарии Ги Пармеленом (Guy Parmelin) и торговым представителем США Джеймисоном Гриром (Jamieson Greer) сложились конструктивные рабочие отношения. «Ги Пармелен, которого в немецкоязычной Швейцарии в последние годы часто откровенно недооценивали, а порой и высмеивали, внезапно стал сильной фигурой, человеком, спасшей экспортную отрасль и, как следствие, тысячи рабочих мест», — пишет телерадиокомпания SRF.

Газета Blick отмечает, со своей стороны, что решающего успеха в итоге добились вовсе не министры, а представители частного бизнеса — это именно они сумели добиться встречи с Дональдом Трампом в Овальном офисе. «Трамп, которому трудно общаться с министрами, охотно принял капитанов швейцарской экономики, выслушал их, позволил вручить себе подарки и проявил к ним свою благосклонность», — пишет издание.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

