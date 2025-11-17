The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Торговая политика

Пресса Швейцарии о тарифной сделке с США

Швейцарская пресса оценила торговое соглашение с США как долгожданную сделку — и дорогостоящий компромисс.
Швейцарская пресса оценила торговое соглашение с США как долгожданную сделку — и дорогостоящий компромисс. Keystone-SDA

Швейцарские средства массовой информации с чувством глубокого удовлетворения отреагировали на этих выходных на новость о том, что Берн добился-таки заключения с США торгового соглашения, способного заметно изменить экономические условия страны.

Этот контент был опубликован на
6 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Документ (пока в формате неформальной Декларации о намерениях) предусматривает сокращение Соединёнными Штатами таможенных тарифов на ввозимые швейцарские товары до 15 процентов с прежних 39 процентов, а также обязательство швейцарских компаний инвестировать 200 миллиардов долларов в экономику США уже до конца 2028 года. В своих редакционных комментариях массмедиа страны подчёркивают «высокую цену, которую Швейцарии пришлось заплатить за достижение этой договорённости».

Газеты 24 Heures и Tribune de Genève цитируют опубликованный в пятницу 14 ноября пост швейцарского правительства в сети X: Thank you President Trump. «Как и наши европейские соседи, наша страна наконец может радоваться тому, что теперь она будет облагаться тарифом всего лишь в 15 процентов — но добилась она этого ценой крупных экономических уступок», — отмечают эти издания.

При этом такое «спасибо», как подчёркивают газеты, только подтверждает то, что весь мир понял уже давно: «Швейцария слишком медленно осознавала очевидное — а именно, что правила игры устанавливает Трамп и никто иной». Газеты также упоминают о «слишком затянувшемся периоде дипломатических промахов нашего кабмина, Федерального совета», который «уж очень медленно входил в курс дела и весьма неторопливо подстраивался под американского президента и его непредсказуемую и жёсткую политику».

«Пиррова победа»: реакция франкоязычной прессы

Франкоязычная газета Le Temps приветствует тот факт, что новое соглашение позволит швейцарским компаниям конкурировать с европейскими на американском рынке на равных условиях. Швейцария сумела отреагировать на кризис только благодаря тому, что капитаны швейцарской частной экономики смогли «мобилизоваться быстро и эффективно». Тем не менее сделка далека от идеала, она не в состоянии до конца «стереть из памяти августовское унижение», когда Вашингтон ввёл для Швейцарии тариф в размере 39 процентов.

Министр экономики Ги Пармелен (Guy Parmelin) и другие члены правительства Швейцарии в Берне в пятницу 14 ноября 2025 года.

А вот издание La Liberté называет произошедшее «Пирровой победой». «С самого начала швейцарское правительство было унижено нынешним хозяином Белого дома. Уверенный в своей силе, он попросту водил Федеральный совет за нос, у которого, тем не менее, не было иного выбора, кроме как вернуться к переговорам, испытывая внешнее давление и подвергаясь насмешкам», — пишет газета.

Как следствие, Швейцарии пришлось «склониться перед Дональдом Трампом, который вынуждает её ещё в период до 2028 года инвестировать в экономику США 200 миллиардов долларов». Как предупреждает эта газета из Фрибура, такое решение будет означать перенос рабочих мест за океан и необходимость согласиться с импортом из США такой сомнительной сельскохозяйственной продукции, в которой буду присутствовать как говядина, выращенная с применением гормонов, так и «хлорированные» цыплята, производство которых запрещено в Швейцарии.

Позиция немецкоязычной прессы: «Избежали худшего»

Многие немецкоязычные швейцарские газеты приветствуют решение США снизить тарифы. По словам изданий медиагруппы Tamedia, это позволило Швейцарии «избежать худшего». Однако они же подчёркивают, что это лишь первый шаг: соглашение ещё предстоит рассмотреть и утвердить швейцарским политическим инстанциям. «Нельзя исключать, что что-то пойдёт не так. Или что ситуация вновь обострится», — предупреждают газеты этой медиагруппы.

Кроме того, они обращают внимание на то, что в Верховном суде США рассматривается сейчас общий вопрос о принципиальной законности таможенно-тарифной стратегии Дональда Трампа. Если судьи примут сторону её противников, «то всё придётся начинать заново — не исключено, что Трамп опять введёт (неблагоприятные для Швейцарии таможенные) тарифы, но уже на основе другого закона».

Для Швейцарии и ее торговой дипломатии этот сюжет стал настоящей школой выживания и обучения по принципу «падения в холодную воду»

Газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) подчёркивает, что хотя тариф был снижен до 15 процентов, эта ставка всё равно намного выше среднего показателя в 3 процента, который действовал в начале 2025 года. Издание также указывает, что неопределённость относительно будущих шагов Вашингтона по-прежнему носит весьма существенный характер: «Политика, сделанная в Вашингтоне, была и остаётся крупным риском для Швейцарии — с Дональдом Трампом или без него».

Критика в адрес швейцарского руководства

Медиагруппа CH Media задаётся вопросом, почему президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), которая ещё летом активно участвовала в переговорах с американцами, не присутствовала на итоговой пресс-конференции в Берне в пятницу 14 ноября. «Неужели это именно Соединённые Штаты потребовали, чтобы Келлер-Зуттер после её неудачного телефонного разговора с Дональдом Трампом просто больше не попадалась им на глаза?» — спрашивают журналисты.

Швейцарская общественная телерадиокомпания SRF, в свою очередь, подчёркивает, что ответственность за произошедшее лежит не на швейцарском президенте, а на Дональде Трампе. Кроме того, как отмечает SRF, свою роль сыграл тот факт, что между министром экономики Швейцарии Ги Пармеленом (Guy Parmelin) и торговым представителем США Джеймисоном Гриром (Jamieson Greer) сложились конструктивные рабочие отношения. «Ги Пармелен, которого в немецкоязычной Швейцарии в последние годы часто откровенно недооценивали, а порой и высмеивали, внезапно стал сильной фигурой, человеком, спасшей экспортную отрасль и, как следствие, тысячи рабочих мест», — пишет телерадиокомпания SRF.

Газета Blick отмечает, со своей стороны, что решающего успеха в итоге добились вовсе не министры, а представители частного бизнеса — это именно они сумели добиться встречи с Дональдом Трампом в Овальном офисе. «Трамп, которому трудно общаться с министрами, охотно принял капитанов швейцарской экономики, выслушал их, позволил вручить себе подарки и проявил к ним свою благосклонность», — пишет издание.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

