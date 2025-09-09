Тарифы Трампа ударили по швейцарской часовой индустрии

На пятой ярмарке Geneva Watch Days (проходила 4–7 сентября 2025 года) в Женеве свои новые коллекции представили 66 часовых брендов. Keystone / Geneva Watch Days

Введенные месяц назад 39-процентные пошлины на экспорт из Швейцарии в США особенно сильно ударили по производителям часов с маркировкой Swiss Made. Журналист Алексей Тарханов посетил ярмарку Geneva Watch Days Внешняя ссылка , чтобы ощутить настроение отрасли, опять оказавшейся в очень непростой ситуации.

11 минут

В начале августа Швейцария отмечала День 1 Августа — главный праздник страны, с речами, фейерверками и флагами на каждом доме. Но праздничное настроение оказалось омрачено новостью из-за океана: Дональд Трамп объявил о введении 39-процентных пошлин на швейцарский экспорт. Через месяц, в Женеве, где с 4 по 7 сентября проходила ярмарка Geneva Watch Days 2025, эта тема продолжала доминировать буквально в каждом разговоре. Решение американского президента заслоняло собой даже премьеру новых коллекций.

И все задавались одним и тем же вопросом: что ждёт швейцарские часы на крупнейшем рынке сбыта — в Соединённых Штатах. Сегодня часовое производство обеспечивает около 7% всего швейцарского экспорта. На США приходятся почти 17% этого объёма — по состоянию на 2024 год это более 4,3 млрд франков. Из-за укрепившегося швейцарского франка и введения весной первичных новых таможенных пошлин на экспорт в США в размере 10% многие ведущие швейцарские часовые бренды уже тогда были вынуждены поднять розничные цены.

Внешний контент

Но после августовского решения Дональда Трампа повысить ставку до 39% часы Swiss Made рискуют превратиться для американских покупателей в непозволительную роскошь, что грозит заметно подорвать за океаном масштабы спроса на швейцарскую продукцию. «Мы вместе с часовыми компаниями добиваемся от Федерального совета (правительства страны, прим. ред.), чтобы он ускорил переговоры и обеспечил для нас более справедливые условия. Шокирует, что для Евросоюза тариф установлен на уровне 15%, а для нас — 39%. Поэтому мы требуем, чтобы переговоры наконец сдвинулись с мёртвой точки».

Об этом на открытии салона Geneva Watch Days заявила, в частности, министр экономики кантона Женева Дельфин Бахманн (Delphine Bachmann). Одни при этом надеются, что Берн сумеет получить условия, хотя бы сравнимые с соседскими: для продукции стран ЕС в США действует ставка 15%, для компаний из Великобритании — 10%. Другие уповают на американское правосудие: Федеральный апелляционный суд (U.S. Court of Appeals) уже признал часть пошлин незаконными, но оставил их в силе до 14 октября — в ожидании решения Верховного суда США.

Сохранять позитивный настрой

Швейцарские часовщики называют введение 39-процентных американских пошлин совершенно неадекватным шагом: ведь Конфедерация среди стран, наиболее пострадавших от новой внешнеторговой политики Вашингтона, оказалась на пятом месте между Мьянмой и Ираком. «Не могу себе представить Швейцарию, живущую с 39-процентными пошлинами, — настаивает глава бренда Breitling Жорж Керн (Georges Kern). — Я уверен: эту проблему решат, полностью или хотя бы частично, причем в ближайшие недели или месяцы. Конечно, стоит подготовить „план Б“, если ситуация затянется, но давайте всё же сохранять позитивный настрой».

Показать больше

Показать больше Швейцарская дипломатия Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС Этот контент был опубликован на Американские пошлины на уровне 39% стали шоком для Берна — и аргументом в пользу сближения с Европой. Читать далее Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС

Эксперт компании LuxeConsult Оливер Мюллер (Olivier Müller) столь оптимистичным не выглядит: «Можно направить самых опытных послов и месяцами вести переговоры. Но в итоге всё решает один человек — Дональд Трамп, и нередко он действует необдуманно». По словам Оливера Мюллера, стратегические сектора швейцарской экономики, такие как фармацевтика или аффинажное золото, скорее всего, будут от новых тарифов избавлены. А вот часы, «предмет роскоши, не входящий в перечень предметом первой необходимости, становятся идеальной мишенью для этой популистской по своему характеру меры».

Ирония судьбы в том, что сам Дональд Трамп является страстным коллекционером швейцарских часов. Его не раз видели с Rolex, Patek Philippe и Vacheron Constantin на запястье. А когда в 2024 году он запустил часы под собственным именем, в них был установлен механизм, созданный мастером Оливье Мори (Olivier Mory) из ателье BCP Tourbillon в Ла-Шо-де-Фоне (La Chaux-de-Fonds). Данные, опубликованные Федерацией предприятий швейцарской часовой промышленности (Fédération de l’industrie horlogère suisse, FH), могут показаться парадоксальными: в апреле 2025 года экспорт часов из Швейцарии в США удвоился по сравнению с мартом и достиг 853 млн франков.

Разные стратегии

Однако объяснение этому очень простое: компании спешили сформировать складские запасы ещё до вступления новых таможенных пошлин в силу. Немногие аналитики верят, что эти исключительные показатели удастся удержать на апрельском уровне. Поэтому все ждут следующий ежемесячный отчёт FH, который выйдет 18 сентября и покажет, насколько сильно сократился экспорт швейцарских часов в США. Перед лицом новой угрозы швейцарские часовые компании выбирают самые разные линии поведения — от молчаливого выжидания до открытой конфронтации и поиска обходных схем.

Встреча гендиректора Rolex с Дональдом Трампом на турнире US Open По приглашению швейцарского часового концерна Rolex Президент США Дональд Трамп в воскресенье 7 сентября 2025 года посетил финал теннисного турнира US Open. Генеральный директор бренда Жан-Фредерик Дюфур (Jean-Frédéric Dufour) провёл с американским президентом несколько часов. Об этом сообщила швейцарская медиагруппа CH Media. Это событие также освещали ряд международных СМИ. Белый дом отказался объяснить, почему президент принял это приглашение. Наблюдатели такую ситуацию сочли особенно деликатной и щекотливой, коль скоро она имела место на фоне «налоговой войны», особенно сильной ударившей по швейцарской часовой индустрии.

Вопрос стоит остро: повышать цены только в США, переложить часть дополнительных расходов на американских дистрибьюторов или поднять цены на всех рынках, чтобы избежать ценового перекоса и сохранить сопоставимость американского рынка с другими регионами? Единого решения пока нет. Самые востребованные модели Rolex, Audemars Piguet или Patek Philippe и так найдут покупателей по всему миру. А вот клиенты в США, стоящие в листах ожидания, могут даже выиграть: часть покупателей уйдёт на другие рынки, и редкие часы будут доставаться им быстрее. Для большинства же остальных часовых домов это, напротив, крайне неприятная перспектива.

Ирония судьбы: Дональд Трамп сам является коллекционером швейцарских часов. Его видели с Rolex, Patek Philippe и Vacheron Constantin на запястье. В 2024 году он запустил бренд Trump Watches: механизм для этих часов разработал часовщик Оливье Мори (Olivier Mory) из мастерской BCP Tourbillon в Ла-Шо-де-Фоне (La Chaux-de-Fonds). gettrumpwatches.com

Руководители брендов, входящих во французскую группу LVMH (Bvlgari, Hublot, Zenith), предпочитают воздерживаться от комментариев, следуя осторожной линии её главы Бернара Арно (Bernard Arnault). «Мы не можем позволить себе ссориться с США», — заявил он в конце июля в интервью газете Le Figaro. Иной позиции придерживается Ник Хайек (Nick Hayek), руководитель Swatch Group, крупнейшего часового концерна мира.

Обладая на рынке США запасами на три — шесть месяцев, он в интервью газете Blick предложил ответить симметрично и ввести 39-процентную пошлину на экспорт золота в США. По его словам, именно это является «ахиллесовой пятой Дональда Трампа». Он также предупредил, что слишком высокие пошлины подтолкнут американских покупателей к тому, чтобы приобретать швейцарские часы за границей или в магазинах duty free, что в итоге ударит по интересам самих же американских ритейлеров.

Некоторые компании рассматривают вариант обхода пошлин через Евросоюз, где тарифы вдвое ниже. Идея выглядит вполне реалистичной: многие марки входят в международные концерны. Так, Chanel, Dior, Louis Vuitton или Bell & Ross — это одновременно и французские, и швейцарские бренды, Richemont владеет как парижскими Cartier и Van Cleef & Arpels, так и немецкой A. Lange & Söhne, а Swatch Group, в свою очередь, контролирует немецкую Glashütte Original.

Уверенности быть не может

На этом фоне уже начинают формироваться новые союзы. Так, швейцарский производитель часовых механизмов La Joux-Perret сотрудничает с французской маркой Humbert-Droz. Дополнительным стимулом для конкурентов становится и более мягкое законодательство: лейбл Made in France требует лишь «последней существенной переработки во Франции», тогда как маркировку Swiss Made можно получить только в случае, если минимум 60% себестоимости часов были сформированы в Швейцарии.

>> Читайте подробнее о том, как работает швейцарская часовая индустрия:

Показать больше

Показать больше Как тикает швейцарская часовая индустрия: восемь фактов Этот контент был опубликован на Рассказываем об отрасли, чья продукция – да что там, практически произведения искусства – экспортируется по всему миру. Читать далее Как тикает швейцарская часовая индустрия: восемь фактов

Это, конечно, может сыграть на руку конкурентам, но директор Louis Erard Мануэль Эмш (Manuel Emch) не склонен драматизировать ситуацию: «Наше мастерство можно перенести и за пределы страны, но нигде в мире нет такой целостной производственной инфраструктуры, как в Швейцарии. В Германии, Франции или Великобритании работают отличные часовщики, но объёмы у них малы. Они не заменят Швейцарию, даже если новые американские пошлины косвенно сыграют им на руку». Производить часы прямо в США, как это сделал Louis Vuitton с кожгалантереей, практически невозможно.

Для этого нужна высококвалифицированная рабочая сила, которой уже не хватает даже в самой Швейцарии. Некоторые компании всё же ищут обходные варианты, например, превращают свои американские филиалы в полноценные дистрибьюторские структуры, чтобы завозить продукцию по оптовым ценам и снижать конечную стоимость. Так поступил британский бренд Christopher Ward, производящий часы в Швейцарии. Бренд Louis Erard рассматривает такой же вариант. Но, как отмечает Мануэль Эмш, решаться на такие шаги компании будут лишь тогда, когда они будут уверены, что новые пошлины сохранятся надолго. Пока же всё зависит от администрации Дональда Трампа, чей мандат ограничен 2028 годом, то такой уверенности быть не может..

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Торговая политика Новые пошлины увеличат в США цены на швейцарские часы Этот контент был опубликован на После введения Трампом пошлин на швейцарские товары американцам придётся платить за роскошные часы значительно больше. Читать далее Новые пошлины увеличат в США цены на швейцарские часы

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch