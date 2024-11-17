В Швейцарии люди тоже стоят в очередях за дубайским шоколадом

17 ноября 2024 года в магазине при шоколадной фабрике концерна Lindt в городе Кильхберг (Kilchberg ZH) люди буквально стояли в очереди за этим шоколадом. Keystone-SDA

Швейцария, страна высококачественного шоколада, тоже оказалась охвачена ажиотажем вокруг так называемого «дубайского шоколада». Утром в субботу, 17 ноября 2024 года, в магазине при шоколадной фабрике концерна Lindt в городе Кильхберг (Kilchberg ZH) люди буквально стояли за ним в очереди.

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В соцсетях тиктокерши и ютьюберы уже несколько месяцев просто бредят этим шоколадом, который производится с добавлением тягучей ореховой начинки, теста катаифи из тонких волокон и фисташковой или кунжутной пасты зеленого цвета.

В Швейцарии в магазине при музее фабрики Lindt в эту субботу было продано всего-то 500 заветных шоколадных плиток по 14,95 франка / доллара за штуку. Каждая плитка была пронумерована и обладала сертификатом подлинности. Те, кто пришел слишком поздно и не получил этого хайпового лакомства, могли утешиться горячим шоколадом и разными сортами шоколадных конфет.

Молочный шоколад, вызвавший такой ажиотаж в социальных сетях, изготавливается с добавлением традиционного восточного теста катаифи. Из-за него как раз шоколад очень приятно похрустывает на зубах. Кроме того, дубайский шоколад делают вручную, поэтому каждая плитка уникальна.

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В последние месяцы «фуд-инфлюенсеры» на канале TikTok открыли дубайский шоколад и начали создавать вокруг него ажиотаж. Швейцарский производитель концерн Lindt вовремя уловил момент и теперь он создает еще больший ажиотаж, создавая искусственный дефицит. Несколько дней назад новость о начале производства шоколада Lindt Dubai вызвал ажиотаж и в Германии.

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В Гамбурге, например, чтобы только заполучить одну из плиток ограниченной серии этого шоколада, люди стояли на холоде в очереди далеко за полночь. На онлайн-маркетплейсах этот шоколад продается по спекулятивной цене, эквивалентной 400 франкам за плитку. Однако такой шоколад с зеленой начинкой уже производит не только концерн Lindt. Свои собственные интерпретации этого рецепта уже готовят разные более мелкие швейцарские и не только шоколатье.

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