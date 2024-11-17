Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Транснациональные концерны

В Швейцарии люди тоже стоят в очередях за дубайским шоколадом

В субботу утром 17 ноября 2024 года в магазине при шоколадной фабрике концерна Lindt в городе Кильхберг (Kilchberg ZH) люди буквально стояли в очереди за этим шоколадом.
17 ноября 2024 года в магазине при шоколадной фабрике концерна Lindt в городе Кильхберг (Kilchberg ZH) люди буквально стояли в очереди за этим шоколадом. Keystone-SDA

Швейцария, страна высококачественного шоколада, тоже оказалась охвачена ажиотажем вокруг так называемого «дубайского шоколада». Утром в субботу, 17 ноября 2024 года, в магазине при шоколадной фабрике концерна Lindt в городе Кильхберг (Kilchberg ZH) люди буквально стояли за ним в очереди.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В соцсетях тиктокерши и ютьюберы уже несколько месяцев просто бредят этим шоколадом, который производится с добавлением тягучей ореховой начинки, теста катаифи из тонких волокон и фисташковой или кунжутной пасты зеленого цвета.

В Швейцарии в магазине при музее фабрики Lindt в эту субботу было продано всего-то 500 заветных шоколадных плиток по 14,95 франка / доллара за штуку. Каждая плитка была пронумерована и обладала сертификатом подлинности. Те, кто пришел слишком поздно и не получил этого хайпового лакомства, могли утешиться горячим шоколадом и разными сортами шоколадных конфет.

Молочный шоколад, вызвавший такой ажиотаж в социальных сетях, изготавливается с добавлением традиционного восточного теста катаифи. Из-за него как раз шоколад очень приятно похрустывает на зубах. Кроме того, дубайский шоколад делают вручную, поэтому каждая плитка уникальна.

Познакомьтесь с настоящими пионерами шоколадной революции:

Показать больше
Painted image of three girls linking arms in the snow. One is eating a Suchard chocolate bar. The other two are holding a box.

Показать больше

Герои «шоколадной революции» в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Какао-бобы в Швейцарии не растут и, тем не менее, Конфедерация является лидером мировой шоколадной индустрии. Почему?

Читать далее Герои «шоколадной революции» в Швейцарии

В последние месяцы «фуд-инфлюенсеры» на канале TikTok открыли дубайский шоколад и начали создавать вокруг него ажиотаж. Швейцарский производитель концерн Lindt вовремя уловил момент и теперь он создает еще больший ажиотаж, создавая искусственный дефицит. Несколько дней назад новость о начале производства шоколада Lindt Dubai вызвал ажиотаж и в Германии.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

В Гамбурге, например, чтобы только заполучить одну из плиток ограниченной серии этого шоколада, люди стояли на холоде в очереди далеко за полночь. На онлайн-маркетплейсах этот шоколад продается по спекулятивной цене, эквивалентной 400 франкам за плитку. Однако такой шоколад с зеленой начинкой уже производит не только концерн Lindt. Свои собственные интерпретации этого рецепта уже готовят разные более мелкие швейцарские и не только шоколатье.

Читайте так же:

Показать больше
какао

Показать больше

Шоколад будущего: меньше какао, больше инноваций 

Этот контент был опубликован на Можно ли заменить какао-бобы, например, «конскими бобами»? Ученые и технологи полагают, что можно.

Читать далее Шоколад будущего: меньше какао, больше инноваций 

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
325 Отметки «мне нравится»
206 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
105 Отметки «мне нравится»
82 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
3 Отметки «мне нравится»
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Сильный снегопад привёл к дорожному хаосу и к многочисленным авариям во многих регионах Швейцарии.

Показать больше

Дорожный хаос и ДТП из-за сильного снегопада в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Сильный снегопад привёл к дорожному хаосу и к многочисленным авариям во многих регионах Швейцарии.

Читать далее Дорожный хаос и ДТП из-за сильного снегопада в Швейцарии
«В июле 2023 года, судя по всему, через польскую компанию снайперские боеприпасы от швейцарской компании P Defence попали в Украину»

Показать больше

Швейцарские снайперские боеприпасы оказались в Украине

Этот контент был опубликован на «В июле 2023 года, судя по всему, через польскую компанию снайперские боеприпасы от швейцарской компании P Defence попали в Украину»

Читать далее Швейцарские снайперские боеприпасы оказались в Украине
Новый генеральный директор SRG Сюзанна Вилле (на фото) официально вступила в должность 1 ноября 2024 года. В своем обращении к сотрудникам в первый же свой рабочий день она объявила о «самой большой трансформации в истории компании».

Показать больше

Общественные СМИ Швейцарии сократят тысячу рабочих мест

Этот контент был опубликован на Швейцарская общественная (негосударственная) телерадиовещательная корпорация SRG SSR сократит к 2029 году 1000 рабочих мест

Читать далее Общественные СМИ Швейцарии сократят тысячу рабочих мест
Акт вандализма в отношении знаменитого памятника культуры вызвал в Швейцарии возмущение. Что именно произошло и какие меры теперь принимаются?

Показать больше

В Швейцарии повредили «Черную Мадонну»: что известно!

Этот контент был опубликован на Акт вандализма в отношении знаменитого памятника культуры вызвал в Швейцарии возмущение. Что именно произошло и какие меры теперь принимаются?

Читать далее В Швейцарии повредили «Черную Мадонну»: что известно!
Эта тенденция просматривается как в сегменте квартир, так и односемейных домов. Таковы новые данные Федерального Ведомства статистики (BFS).

Показать больше

Недвижимость в Швейцарии продолжает дорожать

Этот контент был опубликован на Эта тенденция просматривается как в сегменте квартир, так и односемейных домов. Таковы новые данные Федерального Ведомства статистики (BFS).

Читать далее Недвижимость в Швейцарии продолжает дорожать
В какой степени населения Швейцарии зависит от смартфонов? Стали известны результаты исследования на эту тему, проведенного порталом сравнения цен и тарифов Comparis.

Показать больше

В какой степени население Швейцарии зависит от смартфонов?

Этот контент был опубликован на Стали известны результаты исследования на эту тему, проведенного порталом сравнения цен и тарифов Comparis.

Читать далее В какой степени население Швейцарии зависит от смартфонов?
Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности: «В свете новой геополитической ситуации у нейтралитета нет будущего».

Показать больше

Джон Болтон убежден, что Швейцария должна вступить в НАТО

Этот контент был опубликован на Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности: «В свете новой геополитической ситуации у нейтралитета нет будущего».

Читать далее Джон Болтон убежден, что Швейцария должна вступить в НАТО
Банковский регулятор FINMA беспокоят санкции, введенные в отношении России, проблематика, связанная с процентной ставкой, уже для него не столь важна.

Показать больше

Швейцарский банковский регулятор беспокоят санкции против России

Этот контент был опубликован на Банковский регулятор FINMA беспокоят санкции, введенные в отношении России, проблематика, связанная с процентной ставкой, уже для него не столь важна.

Читать далее Швейцарский банковский регулятор беспокоят санкции против России
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал Россию прекратить войну против Украины.

Показать больше

1000 дней: глава МИД Швейцарии призвал Россию закончить войну

Этот контент был опубликован на Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал Россию прекратить войну против Украины.

Читать далее 1000 дней: глава МИД Швейцарии призвал Россию закончить войну
Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн.

Показать больше

«Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами»

Этот контент был опубликован на Российская дипломатическая миссия в Женеве устанавливает на своей крыше все больше и больше «шпионских» спутниковых антенн.

Читать далее «Крыша дипмиссии России в Женеве уставлена шпионскими антеннами»

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Barry Callebaut chocolate.

Показать больше

Концерн Barry Callebaut объявлен «спонсором войны» против Украины

Этот контент был опубликован на Швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut добавлен в украинский список «международных спонсоров войны».

Читать далее Концерн Barry Callebaut объявлен «спонсором войны» против Украины
Läderach chocolates

Показать больше

Что случилось с шоколадным брендом Läderach?

Этот контент был опубликован на Одни говорят — давно назрела необходимость восстановить справедливость, другие — это запущенная медиа кампания травли. Кто прав?

Читать далее Что случилось с шоколадным брендом Läderach?
Швейцария по-прежнему является самым важным рынком для бренда Läderach

Показать больше

Швейцарский бренд Läderach ощущает последствия скандала

Этот контент был опубликован на В целом же, спустя шесть месяцев после скандала, дела шоколадной компании идут на удивление хорошо.

Читать далее Швейцарский бренд Läderach ощущает последствия скандала
Стручок какао, шоколад и мешок денег

Показать больше

Как какао-бобы превращаются в шоколад… и в деньги

Этот контент был опубликован на Система поставок на мировой рынок какао-бобов включает в себя множество посредников на всех этапах превращения сырья в шоколадную плитку.

Читать далее Как какао-бобы превращаются в шоколад… и в деньги
Toblerone bar with packaging

Показать больше

Исчезнет ли гора с упаковки швейцарского шоколада Toblerone?

Этот контент был опубликован на На самом деле ситуация выглядит сложнее и гора как таковая на упаковке все-таки останется. Эксперт уточняет.

Читать далее Исчезнет ли гора с упаковки швейцарского шоколада Toblerone?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR