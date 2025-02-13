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Транснациональные концерны

Потребители обвинили обувной бренд On в greenwashing

Виновен ли производитель кроссовок On в необоснованных заявлениях об экологичности своей продукции?
Виновен ли производитель кроссовок On в необоснованных заявлениях об экологичности своей продукции? Keystone / Gaetan Bally

Организация по защите прав потребителей франкоязычной Швейцарии (Fédération romande des consommateurs, FRC) подала на спортивный бренд On исковую жалобу, обвинив компанию в greenwashing — использовании недостоверных экологических заявлений в маркетинговых целях. Производитель обуви отвергает все обвинения.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал RTS / портал SWI Swissinfo

Что такое greenwashing? Этот термин, который можно перевести как «зеленый камуфляж» или «эко-обман», обозначает маркетинговую стратегию, вводящую потребителей в заблуждение относительно реальной экологичности товаров, услуг или деятельности компании. Проще говоря, это когда бизнес заявляет, что заботится об окружающей среде, но на самом деле либо преувеличивает свой вклад, либо не делает ничего значимого.

Суть претензий к On. С 2022 года On продавала и рекламировала спортивную обувь, утверждая, что она «100% подлежит переработке». Однако в июне 2024 года швейцарская общественная телекомпания RTS сообщила, что десятки тысяч пар кроссовок Cloudneo уже проданы, но до сих пор ни одна из них не была переработана. Организация FRC считает, что данная реклама вводит покупателей в заблуждение и является примером greenwashing. После переговоров с On, которые привели лишь к незначительным изменениям, организация решила подать иск.

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В компании On отвергают обвинения, заявляя, что в августе 2024 года начался первый этап переработки около 1 000 пар обуви. В заявлении компании говорится: «Более 90% каждой пары Cloudneo перерабатывается в компоненты для новой обуви On. Оставшаяся часть утилизируется партнерами и используется в производстве различных потребительских и промышленных товаров. Ни одна из возвращенных пар обуви Cyclon не была отправлена на свалку».

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Юридический аспект. Иск подан в соответствии с новым швейцарским Федеральным закономВнешняя ссылка о недобросовестной конкуренции (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG). С января 2025 года этот закон запрещает рекламу, содержащую заявления о влиянии продукции на климат, если они не подтверждены объективными и проверяемыми доказательствами. Вплоть до решения суда в отношеии бренда On действует презумпция невиновности.

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