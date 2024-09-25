Почему Швейцария остается крупным покупателем российского золота?

Рабочие на предприятии по производству драгоценных металлов, 2024 год, Красноярск. 2024 Anadolu

По данным швейцарской таможни, с тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, объем российского золотого импорта в Швейцарию возрос в весьма заметной степени. Портал SWI разбирался, как золото помогает России финансировать войну и как, несмотря на санкции, российское золото по-прежнему попадает в Швейцарию.

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Почему золото — по-прежнему — важно для российской экономики?

Золото играет для российской экономики ключевую роль, особенно сейчас, когда эта страна оказалась в ситуации международных санкций, введенных в отношении России в ответ на её агрессию против Украины. В настоящее время введено и действует более 16 000 видов санкционных режимов, затронутыми ими оказались и все стратегически важные сектора экономики России. Тем не менее её экономика, переведенная во многом на военные рельсы, продемонстрировала заметную степень устойчивости, зарегистрировав в 2023 году рост на 3,6%.

Согласно официальным данным, её экономика в первом квартале 2024 года подросла на 5,4% и во втором на 4%.

Россия является вторым по величине производителем золота в мире, на ее долю приходится около 10% мировой добычи желтого драгметалла. Её золотодобывающая промышленность остается на плаву, в настоящее время в России реализуется сразу семь крупных проектов по добыче золота, и, согласно отчетам, вплоть до 2026 года ежегодный рост производства в золотопромышленной сфере России прогнозируется на уровне до 4%.

Всё это эффективно поддерживает экономику в целом, тем более что Россия продолжает экспортировать своё золото в такие страны, как Китай, Индия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты, то есть в страны, не присоединившиеся к западным санкциям. Золото служит своего рода страховым фондом, помогая смягчать политические риски и последствия глобальных финансовых потрясений. Золотой запас был и остается для России стратегическим активом, позволяющим рассчитываться по международным сделкам и поддерживать социально-экономическую стабильность внутри страны даже в условиях санкций.

Главный офис Центрального банка России в центре Москвы (сентябрь 2023 года). Afp Or Licensors

Кроме того, в начале 2022 года российское правительство решило испытать новую финансовую системуВнешняя ссылка, исходящую из привязки рубля к золоту. В связи с этим ЦБ России заявилВнешняя ссылка, что готов покупать у банков золото по цене 5 тыс рублей за грамм, что помимо прочих мер должно было бы смягчить последствия введенных в отношении России санкций. Одновременно в 2022 году спрос мировых Центральных банков на золото начал увеличиваться, в результате чего его цена достигла рекордных максимумов: по состоянию на 20 августа 2024 года желтый металл стоил 2 530,30 доллара за тройскую унцию, что стало для России отличной новостью.

Как санкции влияют на торговлю золотом?

Международные санкции, введенные в отношении России в том числе и Швейцарией, запрещают импорт российского золота, произведенного за время после начала агрессии. Такие санкционные ограничения в теории призваны были бы ограничить способность России финансировать военные действия против Украины. Однако обеспечение соблюдения этих санкций оказалось очень сложной задачей. Швейцарские санкции в отношении российского золота вступили в силу 3 августа 2022 года.

Местные аффинажные заводы почти сразу обратились к швейцарскому правительству за инструкциями о том, как можно было бы сделать так, чтобы российское золото, экспортируемое в Евросоюз или третьи страны, не ввозилось в Швейцарию. Одновременно аффинажные компании возложили на себя дополнительную довольно трудоемкую работу по обеспечению так называемой «должной осмотрительности» в области золотой торговли, в чем их поддерживают федеральные профессионалы-аудиторы.

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Швейцарское ведомство по вопросам таможенного регулирования и обеспечения безопасности границ (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG) уполномочено проверять золотой импорт на предмет потенциальных нарушений режима санкций и передавать, при необходимости, полученную о таких нарушениях информацию в распоряжение Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики, курирующее санкционное досье в Швейцарии. — Прим. ред. рус.).

«Если у нас будут появляться подозрения в отношении возможного нарушения положений законодательства страны, регулирующего режим санкций, то наше ведомство будет каждый раз проводить систематическое расследование всех релевантных данных», — сообщили порталу SWI из SECO по электронной почте.

Попадалась ли швейцарская сторона на нарушениях санкций в отношении золота?

Власти страны утверждают, что до сих пор импорт российского золота в Швейцарию соответствовал всем санкционным положениям. «Швейцарское ведомство по вопросам таможенного регулирования проверило весь золотой импорт и не обнаружило никаких нарушений действующих санкций», — говорится в письме BAZG, полученном в ответ на письменный запрос SWI с просьбой прокомментировать актуальные данные по импорту российского золота в Швейцарию.

Почему российское золото всё ещё попадает в Швейцарию?

Золото российского происхождения продолжает поступать в Швейцарию во многом потому, что оно ввозится в Конфедерацию за счет запасов, размещённых в лондонских хранилищах еще до начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года. Действующие санкции на эти резервы не распространяются, что позволяет швейцарским аффинажным заводам легально перерабатывать всё это золото.

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На этом фоне логичным выглядит факт значительного увеличения объема российского золотого импорта в Швейцарию, который увеличился с 17,5 тонны в 2021 году до 63,4 тонны в 2023 году. Тем не менее характер этого импорта вызывает подозрения и опасения по поводу того, что данный импорт, возможно, является формой «отмывания золота», тем более что после переработки этого золота на аффинажных заводах в Швейцарии информация об источнике его происхождения оказывается, по сути, полностью стёртой.

От кого здесь всё зависит?

Стандарты работы мирового оптового рынка драгоценных металлов устанавливает лондонская ассоциация London Bullion Market Association (LBMA), международный конгломерат компаний, банков, предприятий и организаций-участниц глобального рынка драгоценных металлов. Раньше в него входили и шесть российских аффинажных заводов. В результате лондонские хранилища годами заполнялись слитками российского золота. По причине высочайшего качества переработки это золото очень ценилось на рынке.

Деятельность российских аффинажных заводов в качестве членов LBMA была приостановлена 7 марта 2022 года, то есть практически сразу после начала полномасштабной российской агрессии. «К моменту введения глобальных (золотых) санкций мы уже приостановили работу наших российских аффинажных заводов. Но у нас имелись крупные резервы. Проблема во многом заключается теперь в том, чтобы продемонстрировать, что эти старые резервы попали в лондонские хранилища ещё задолго до того, как (в отношении России) были введены санкции», — объясняет глава LBMA Рут Кроуэлл (Ruth Crowell).

Вид с самолета на золотое месторождение «Олимпиада», принадлежащее компании «Полюс», Красноярский край, Восточная Сибирь. REUTERS/Ilya Naymushin

«Объем золота, ввозимого в Швейцарию из Лондона и идентифицируемого в качестве российского, говорит о том, что этих старых запасов накоплено очень и очень много, но точное количество российского золота, находящегося в лондонских хранилищах, нам неизвестно», — говорит Марк Уммель (Marc Ummel), глава сырьевого подразделения швейцарской НКО Swissaid.

Кто покупает российское золото в Швейцарии?

В период с 2022 по 2023 год основными покупателями российского золота стали аффинажные компании, обогнавшие по этому показателю даже кредитно-финансовые учреждения. Согласно швейцарским таможенным данным, ещё в 2021 году аффинажные заводы, а также банки и другие финансовые учреждения страны покупали российское золото в сопоставимых, относительно небольших объемах. Но уже в 2023 году аффинажные заводы закупили почти в два раза больше золота, чем все финансовые организации.

«Это связано с тем, что в условиях продолжающейся войны никто не хочет иметь российское золото в своих портфолио. Особенно это касается некоторых „торгуемых на бирже фондов“ (exchange-traded fund / ETF), которые куда более прозрачны, нежели аффинажные предприятия, и предоставляют больше информации о том, откуда берется их золото. А вот когда это золото попадает на аффинажный завод, то источник его происхождение меняется на Швейцарию, так что это и в самом деле своего рода „отмывание“ золота», — считает Марк Уммель.

После аффинажа в Швейцарии на слитках любого происхождения, в самом деле, ставится своего рода знак качества, оно становится «чистым» золотом, и установить, откуда оно взялось изначально, уже практически невозможно. Законна и торговля золотом, добытым и очищенным в самой России до начала войны. Тем не менее сложности с установлением происхождения золота, которое можно переплавлять и подвергать аффинажу любое количество раз, устраняя тем самым любые признаки его реального происхождения, приводят к репутационным рискам и к лишней головной боли. Поэтому многие игроки предпочли бы избежать этих проблем, и именно поэтому они и прекратили закупать российское золото.

Но как отличить законное российское золото от незаконного?

Как раз эта проблема и стала среди прочих основным мотивом для всех, кто выступает сейчас за большую прозрачность в сфере торговли золотом и в пользу дополнительных усилий, направленных на более тщательное отслеживание происхождения золота в качестве биржевого товара. Ассоциация LBMA ежегодно получает от своих аффинажных заводов все необходимые данные, золотые хранилища отчитываются перед ней даже на ежемесячной основе. Война России против Украины и последующие санкции, введенные против России, подтолкнули эту ассоциацию к тому, чтобы провести инвентаризацию всех российских слитков золота, хранящихся в Лондоне.

В марте 2024 года на Саммите по устойчивому развитию и ответственной торговле золотом (Sustainability and Responsible Sourcing Summit) ассоциация LBMA объявила о назначении швейцарской компании aXedras официальным поставщиком ПО для базы данных Gold Bar Integrity (GBI), которая будет запущена в работу уже в 2024 году. Она даст регуляторам возможность видеть все релевантные цифры и динамику их развития в режиме реального времени. Платформа, разработанная aXedras, которой уже пользуются швейцарские аффинажные заводы, может стать эффективным инструментом обеспечения соблюдения санкций и мерилом степени успеха.

Какие варианты обхода санкций существуют, кто следит за соблюдением режима санкций?

Швейцарские таможенные власти полагаются на то, что все декларации о происхождении тех или иных видов сырья соответствуют действительности и не являются злостным обманом. В рамках контрольных мероприятий, основанных на оценке степени тех или рисков, таможенные органы могут определить страну происхождения золота на основании прилагаемых документов или на основании следов плавки на слитках. О подозрениях в нарушении швейцарских законов или санкций затем обычно сообщается в SECO.

«Но мы должны быть осторожны с этими данными, потому что не исключено, что они не так уж и точны. Лазейки есть, и они существуют на разных уровнях. Характер деклараций может быть очень сомнительным. Многие из тех, кто привозит золото разного происхождения из Великобритании, иногда просто декларируют данную партию по месту происхождения наибольшей ее доли», — предостерегает Марк Уммель.

Швейцарские власти заявляют о том, что они соблюдают все санкции, тем не менее даже теоретическая возможность попадания в Швейцарию через третьи страны российского золота, добытого уже после начала полномасштабной войны, по-прежнему вызывает у них серьезную обеспокоенность. По оценкам экспертов, при этом гораздо вероятнее, что такое золото попадёт в Швейцарию через ОАЭ, Турцию или Гонконг, нежели через Великобританию. Эти три страны являются едва ли не самыми крупными импортерами российского золота, а вот Лондон после начала полномасштабного вторжения, по сути, полностью прекратил его импорт.

Но ведь санкции все-таки работают, в том числе и в глобальном масштабе?

На вопрос о том, оправданна ли подобная оценка, и проводится ли вообще в Швейцарии мониторинг степени эффективности антироссийских санкций, SECO ответила нам рассказом о достижениях Швейцарии и мира в области имплементации санкций по состоянию на сегодняшний день (конец августа 2024 года). Ведомство отметило, в частности, факт блокировки по всему миру активов российского ЦБ на сумму в 253 млрд франков. Российские налоговые поступления от нефти и газа в 2023 году по сравнению с предыдущим годом также значительно снизились.

По данным SECO, Россия уже израсходовала от трети до половины оставшихся ликвидных активов, сосредоточенных в Фонде национального благосостояния: деньги пошли на покрытие прошлогоднего бюджетного дефицита. Тот же источник заявил этому швейцарскому ведомству, что с учетом нынешнего объема импорта в Россию ключевых для предприятий ВПК компонентов вряд ли российская военно-промышленная сфера сможет удовлетворить весь свой имеющийся спрос на эти компоненты и поставить всю необходимую новую военную технику взамен утраченной на поле боя. Из этого можно сделать вывод, что российская сфера ВПК пострадала от санкций все-таки довольно прилично.

Но достаточно ли сама Швейцария делает для соблюдения санкций?

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В марте 2023 года в швейцарский парламент поступило предложение устранить все выявленные потенциальные обходные лакуны и лазейки, связанные с торговлей российским золотом. Это предложение стало ответом на опасения многих экспертов относительно того, что многие дочерние компании швейцарских сырьевых трейдеров за рубежом все-таки в обход санкций используются для торговли российским золотом. Недавнее расследование газеты FT привлекло, в частности, внимание к деятельности компании Open Mineral Ltd, зарегистрированной в Абу-Даби и принадлежащей фирме Open Mineral AG из кантона Цуг.

Федеральный совет отклонил это предложение. Свое решение он обосновал тем, что швейцарское законодательство (в данном случае нормы, регулирующие применение санкций) обычно действует только на территории Швейцарии. «В какой степени действия, совершенные за границей, подпадают под швейцарскую юрисдикцию и, соответственно, под санкционные положения, действующие в Швейцарии, нужно оценивать в каждом конкретном случае отдельно. Возможная связь со швейцарской юрисдикцией может существовать, например, в случае, если из Швейцарии осуществляются запрещенные санкциями платежи или оказываются запрещенные консалтинговые услуги».

Однако дело не ограничивается только золотом. Примерно 50–60% российской нефти и примерно 75% угля, экспортируемых Россией, торгуются через Швейцарию. Поэтому швейцарскому правительству также было недавно поручено представить отчет о соблюдении санкций и о недостатках в плане обеспечения действия санкций применительно в целом к сырьевой сфере. И если мы хотим в самом деле реально оценить степень эффективности введенных против России санкций, то нам не обойтись без углубленного анализа ситуации в Швейцарии, традиционной площадки торговли российскими сырьевыми товарами.

Дополнительные данные Бальца Ригендингера, англоязычная оригинальная версия отредактирована Вержини Манжан, русскоязычная оригинальная версия отредактирована и уточнена русскоязычной редакцией SWI / ап.