Маркировке пищевой ценности Nutri-Score пришел в Швейцарии конец?

Маркировке пищевой ценности Nutri-Score пришел в Швейцарии конец? Garo / Phanie

Пять лет назад в Швейцарии была введена система маркировки пищевой ценности продуктов питания. Она была добровольной, наносилась на лицевую сторону упаковки товара и состояла из порядковой шкалы от A до E, где каждая буква была окрашена в свой специальный цвет: от темно-зеленого (А) до темно-оранжевого (Е).

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Благодаря такой системе маркировки можно было быстро и легко сравнивать базовые показатели, характеризующие данный товар. Многие даже называли такую систему «пищевым светофором», так как покупатель мог сразу видеть, насколько «вредным» или «полезным» является данный продукт. Но теперь производители продуктов питания что-то не спешат наносить эту маркировку на свои товары, более того, она попала под прицел законодателей и могущественного швейцарского сырного лобби.

В мае 2024 года крупнейший в Швейцарии производитель молочных продуктов концерн Emmi и вторая по величине в стране сеть супермаркетов Migros объявили об отказе от скорой маркировки Nutri-Score. Причины пойти на такой шаг у них были разные, так или иначе, своим решением они нанесли серьезный удар по самой идее маркировать товары так, чтобы покупатель более сознательно совершал выбор у магазинных полок.

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Компания Emmi расположена в центре Швейцарии, в кантоне Люцерн, в её портфолио входят самые разнообразные молочные продукты, включая сыры и йогурты. Систему маркировки Nutri-Score компания начала тестировать в 2021 году, выбрав для этого один из своих хитов, заранее приготовленное и расфасованное Caffè Latte — кофейный напиток на основе молочной пены, молока (latte) и кофе-эспрессо. Предполагалось протестировать эту систему, а затем распространить ее на всю линейку продуктов питания данной компании. Но вот теперь она решила полностью отказаться от этой маркировки.

Крупнейшим в Швейцарии производителем молочных продуктов является концерн Emmi. KEYSTONE/KEYSTONE/GAETAN BALLY

По словам пресс-секретаря концерна Emmi Симоны Бургенер (Simone Burgener), эта система «не приносит потребителям никакой реальной пользы. Наши конкуренты, поставщики таких кофейных напитков на свои упаковки подобную маркировку наносить не стали, поэтому делать какие-либо сравнительные выводы тут совершенно невозможно, не говоря уже о том, что она несовместима с нормами в тех странах Евросоюза, в которых работает наш концерн», — сообщила она по электронной почте порталу SWI swissinfo.ch.

Сомневается в осмысленности системы

Ритейлинговый концерн Migros, располагающий по всей Швейцарии сетью в составе около 1200 магазинов, использовал систему Nutri-Score для маркировки всех своих бюджетных продуктов питания, выпускаемых под собственным брендом начиная с 2021 года. И вот теперь он тоже сомневается в осмысленности такого рода системы. «Наше решение (отказаться от данной маркировки) основано исключительно на нашем опыте, собранном за последние три года, а он показал, что выгода от этой системы слишком мала, особенно по сравнению с высокими затратами на ее финансирование», — рассказала нам представитель Migros Эстель Хайн (Estelle Hain).

Эта маркировка попала под прицел законодателей и могущественного швейцарского сырного лобби. Keystone

Федеральное ведомство Швейцарии по безопасности продуктов питания и ветеринарии (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV, автономное подразделение Минэкономики страны) расценивает отказ двух таких «тяжеловесов» от системы Nutri-Score в качестве большой неудачи. «Эта система помогает потребителям сравнивать похожие продукты, — указала по электронной почте порталу SWI swissinfo.ch пресс-секретарь BLV Тициана Бёбнер-Ломбардо (Tiziana Boebner-Lombardo). — Чем больше продуктов можно сравнить таким образом, тем выше полезность такой этикетки. А если она исчезнет, то это будет только во вред потребителям».

Система Nutri-Score была разработана во Франции и впервые была там введена в 2017 году. Продукты питания оцениваются по пятиуровневой цветовой шкале от темно-зеленого A (наиболее сбалансированные) до темно-красного E (самые несбалансированные). Отрицательно влияют на рейтинг и сдвигают указатель шкалы в «красную зону» количество калорий и доля таких веществ, как сахар, соль и насыщенные жирные кислоты. Напротив, клетчатка, белок, наличие фруктов, овощей, орехов, бобовых и некоторых масел, положительно влияют на рейтинг и сдвигают ее ближе к «зелёному» краю. После Франции система была введена в Швейцарии, Бельгии, Германии, Люксембурге, Нидерландах, Испании и совсем недавно, в апреле этого года, в Португалии.

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В 2020 году Еврокомиссия предложила сделать такую систему общеевропейской нормой, однако на сегодняшний каких-то конкретных предложений по практической реализации этой идеи она не представила. В Швейцарии этикетки Nutri-Score впервые появились в 2019 году. Добровольные обязательства по ее внедрению взяли на себя около сотни производителей и ритейлеров, представляющих 229 брендов и более 9800 видов продуктов питания. Почти сразу эта система подверглась критике, в том числе со стороны швейцарской сырной индустрии. Она считает, что традиционные, производимые до сих пор вручную швейцарские сыры, особенно «зрелых сортов», как правило, маркируются такой системой весьма негативно, что стало следствием того факта, что сыры сами по себе объективно отличаются высокой степенью содержания жира и соли, они калорийны и почти не содержат клетчатки.

Скептицизм в Швейцарии и Италии

«Мы считаем, что система Nutri-Score стала скорее источником среди потребителей, а вовсе не инструментом для продвижения здорового питания», — говорит Дезире Штокер (Désirée Stocker), представительница межотраслевой организации Switzerland Cheese Marketing AG. «Система Nutri-Score оценивает продукты только в рамках одной товарной категории. На практике это может привести к тому, что продукту с высокой степенью обработки будет поставлена «пятерка», а натуральному продукту, например полутвердому сыру, только «двойка». Похожий скептицизм широко распространен и в Италии по аналогичным причинам: священные для каждого итальянца продукты питания, такие как оливковое масло категории extra vergine, получают в рамках такой системы стабильно низкие баллы.

Ритейлинговый концерн Migros, располагающий по всей Швейцарии сетью в составе около 1200 магазинов, использовал систему Nutri-Score для маркировки всех своих бюджетных продуктов питания, выпускаемых под собственным брендом начиная с 2021 года. KEYSTONE

Против такой маркировки выступили недавно Португалия и Румыния, заявив, что она не соответствует национальным рекомендациям в области охраны здоровья и интересов потребителей. Неудивительно, что недавно этим вопросом пришлось заняться и депутатам. В марте 2024 года Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, одобрил вслед за Советом кантонов, малой палатой, решение более подробно рассмотреть и определить правовые основания использования шкалы Nutri-Score и пересмотреть при необходимости ныне действующий Федеральный закон «О пищевых продуктах и потребительских товарах» (Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände).

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В настоящее время в этом законе говорится только о том, что правительство Швейцарии лишь имеет право в случае необходимости предусмотреть «специальную маркировку пищевой ценности», выходящую за рамки обязательных требований к маркировке пищевых товаров с указанием их происхождения, назначения и применённых ингредиентов. При этом депутаты малой палаты подчеркивают, что такая оценка пищевой ценности продуктов питания «слишком упрощена, она не учитывает в достаточной мере степень переработки сырья, наличие или отсутствие добавок, а также степень экологичности» данного продукта.

Адаптация алгоритмов

Система Nutri-Score использует алгоритм, разработанной Агентством по пищевым стандартам Великобритании (Food Standards Agency FSA) с опорой на трехступенчатый процесс оценки питательности продукта. Первая версия рейтинга была положена в основу системы, введенной во Франции в 2017 году. В июле 2022 году, с учетом последних научных достижений, эта система была адаптирована и введена для твердых продуктов питания. В марте 2023 года последовала система оценки питательности напитков.

Швейцарское правительство не может само изменять алгоритм Nutri-Score в одностороннем порядке. Оно может только предлагать управляющему комитету Nutri-Score (в него входят представители органов здравоохранения из Швейцарии и шести других стран-участниц) свои рекомендации, и то только в момент, когда данный алгоритм проходит очередное обновление. В январе 2024 года в Швейцарии вступил в силу новый алгоритм и теперь у швейцарских компаний есть два года, с тем чтобы обновить свои упаковки с учетом внесенных изменений. И вот как раз для Migros эта адаптация этикеток и стала одной из причин отказа от системы Nutri-Score.

Мировой производитель продуктов питания Nestlé: одна из многих транснациональных корпораций со штаб-квартирой в Швейцарии, город Веве, Швейцария. © Keystone / Christian Beutler

«Усилия, затрачиваемые на эту операцию, слишком велики, а вот затраты на постепенный отказ от использования Nutri-Score значительно ниже, чем стоимость любых будущих корректировок», — говорит представитель Migros Эстель Хайн. И все-таки, несмотря на всю критику, некоторые крупные пищевые компании по-прежнему поддерживают эту систему. В их числе и швейцарская транснациональная корпорация Nestlé. «Она была одной из первых компаний в Европе, перешедших в 2019 году на Nutri-Score. С тех пор мы распространили эту маркировку на весь ассортимент нашей продукции в Швейцарии, потому что мы всегда были и остаёмся открытыми по отношению к новейшим научным достижениям», — рассказал нам представитель концерна.

Скорректировали ассортимент

Федеральное ведомство Швейцарии по безопасности продуктов питания и ветеринарии и сегодня утверждает, что такая система маркировки остается эффективным инструментом, позволяющим потребителям делать выбор в пользу более здоровой пищи. В совместном исследованииВнешняя ссылка этого ведомства и Университетской клиники Женевы (Hôpitaux universitaires de Genève), опубликованном в 2020 году, эта система сравнивалась с четырьмя другими сходными маркировками. Вопрос ставился следующим образом: как эти системы влияют на потребительское поведение? В эксперименте приняли участие более одной тысячи жителей и жительниц Швейцарии.

Итог: этикетка Nutri-Score продемонстрировала самую высокую общую эффективность, помогая потребителям лучше ранжировать продукты по их питательным качествам. Интересно, что, судя по итогам другого исследования, опубликованным в 2024 году в журнале European Review of Agricultural Economics,Внешняя ссылка многие компании уже скорректировали свой ассортимент предлагаемой продукции, с тем чтобы получить более высокие рейтинги в соответствии с системой Nutri-Score.

Английская оригинальная версия вышла под редакцией Нерис Эйвери, русскоязычная оригинальная версия подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ап.

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