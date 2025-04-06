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Труд и занятость в Швейцарии

Как американские тарифные меры бьют по экономике Швейцарии

Решение американских властей выставить на пути товаров из Швейцарии высокие таможенные барьеры затронуло ключевые экспортные отрасли экономики Швейцарии, включая производство часов
Решение американских властей выставить на пути товаров из Швейцарии высокие таможенные барьеры затронуло ключевые экспортные отрасли экономики Швейцарии, включая производство часов. Keystone / Salvatore Di Nolfi

США обложили швейцарский экспорт 31-процентными таможенными трифами и пошлинами. Швейцарские промышленники, политики и экономисты предупреждают: речь идёт не только об упущенной прибыли, но и о рабочих местах, инновациях и международной конкурентоспособности Швейцарии.

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Я пишу о стремительно развивающихся технологиях искусственного интеллекта и их потенциальном влиянии на жизнь общества. Родом из Англии, я некоторое время работал на BBC в Лондоне, а затем переехал в Швейцарию и стал сотрудником SWI swissinfo.ch.

Я пишу авторские развёрнутые статьи, используя свой богатый опыт анализа и визуализации больших массивов данных. Освещаю широкий спектр тем, в том числе место Швейцарии в мировой торговле, изменение климата и демографические процессы. Родилась и выросла во Франции, изучала международные отношения в Лионе, затем окончила школу журналистики в Лилле в 2011 году. С 2012 года я живу в Швейцарии и восемь лет проработала в RTS, прежде чем в 2020 году присоединиться к SWI swissinfo.ch.

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Швейцарские компании столкнулись с резким и неожиданным увеличением таможенных пошлин, которыми теперь будет облагаться швейцарский импорт в Соединённые Штаты. Новые пошлины достигают 31% — это один из самых высоких уровней в Европе. Решение американских властей выставить на пути товаров из Швейцарии высокие таможенные барьеры затронуло ключевые экспортные отрасли экономики Швейцарии, включая производство часов, точных станков и оборудования, а также медицинской техники.

Экспорт из Европейского союза в США облагается пошлиной в 20%, из Великобритании — в 10%, а из Норвегии — в 16%, а вот Швейцария почему-то попала в ещё более жёсткие условия. Повышенные таможенные тарифы и пошлины сопровождаются ударом по конкурентоспособности страны на мировом уровне, при том, что непосредственные соседи Швейцарии по Европе в такой ситуации получают конкурентные преимущества. США обосновали новые таможенные меры необходимостью компенсации якобы дискриминационных барьеров в отношении американских товаров.

Эти расчёты не только Швейцарией, но и рядом других стран, ставятся под большой вопрос. Тем не менее последствия принятых решений уже налицо. Особенно тревожная ситуация сложилась для швейцарских малых и средних предприятий (МСП / KMU). Ассоциация Swissmem, представляющая интересы машиностроительной отрасли, предупреждает, что небольшим компаниям грозит полная утрата доступа к американскому рынку, в результате, например, введения 25-процентного тарифа на автомобильные комплектующие.

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Американский рынок является для ряда секторов и отраслей промышленности Швейцарии ключевым. В 2024 году 17% всего швейцарского экспорта часов направлялось в США — для швейцарских часовщиков американский рынок остается крупнейшим в мире. На долю США также приходится 23% экспорта швейцарских медицинских приборов и соответствующей иной техники. «Экспортные барьеры ставят под угрозу не только положение компаний на рынке, но и рабочие места, они бьют по инновационной активности и устойчивости цепочек поставок». Таково мнение Адриана Хунна (Adrian Hunn), директора ассоциации Swiss Medtech, объединяющей производителей медицинской техники.

Последствия почувствуют все

Последствия тарифной эскалации могут отразиться и на швейцарских потребителях. Они могут лишиться работы, пострадать от увеличения розничных цен и от общего снижения деловой активности в стране. В условиях усиливающейся глобальной конкуренции изоляция от ключевого рынка может привести к сокращению производства и к переориентации экспортных потоков. Как отмечают аналитики, окончательная цена новых тарифных мер станет ясна только после того, как мировое сообщество сформулирует на них свой ответ.

Пока же Швейцария вынуждена считать убытки — и адаптироваться к новым правилам игры. А вскоре попасть под удар может и фармацевтическая промышленность, ранее защищённая от такого рода торговых ограничений. Дональд Трамп дал понять, что пакет экспортных тарифов и пошлин может быть расширен и затронуть фармацевтический сектор, обеспечивающий почти половину всего швейцарского экспорта в США. В 2024 году поставки фармацевтической продукции из Швейцарии в Соединённые Штаты в стоимостном выражении составили 31,2 млрд франков — а это почти 50% от общей стоимости швейцарского экспорта в эту страну.

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Источником особенно серьёзной угрозы потенциальное введение новых таможенных пошлин является для МСП, ориентированных на американский рынок и не располагающих производственными мощностями в самих США. По оценке отраслевых ассоциаций, новые таможенные пошлины ставят под удар не только доходы предприятий, но и ситуацию в области занятости. Ассоциация Swissmem уже призвала федеральное правительство Швейцарии вернуть к прежним масштабам механизм субсидируемой сокращённой занятости (так называемая Kurzarbeit), который, как во времена пандемии, мог бы предотвратить цунами увольнений.

Машиностроение уже адаптируется к новым реалиям

По данным отраслевой группы Swissmechanic, представляющей интересы более чем 1 300 компаний в сфере точного машиностроения, около трети фирм отрасли уже перешли на сокращённое рабочее время, причем во многом это произошло ещё до официального введения американской стороной нового таможенного режима. Это решение вполне можно считать первым признаком намечающегося в этом экспортоориентированном секторе торможения общей конъюнктуры.

Пока уровень безработицы в Швейцарии остаётся сравнительно низким на уровне 2,9%, что значительно ниже, чем в соседней Германии. Однако ещё в октябре 2024 года швейцарский Центр исследования проблем экономической конъюнктуры KOF спрогнозировал, что темпы роста экономики могут, в целом, замедлиться, а безработица может уже в течение 2025 года добраться до 3%. Этот прогноз, однако, пока ещё не обновлялся с учётом новых тарифных рисков.

Не стоит драматизировать?

Главный экономист Швейцарской Федерации профсоюзов (SGB) Даниэль Лампарт (Daniel Lampart) отметил в своём блоге, что новые американские таможенные тарифы действительно создают для швейцарских экспортных отраслей дополнительные сложности, но что «излишняя драматизация здесь неуместна». Тем не менее макроэкономические последствия решений Д. Трампа уже начинают просчитываться и в Швейцарии.

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Ещё в октябре 2024 года институт KOF опубликовал сценарий, предполагавший введение США 60%-ных тарифов на китайские товары и 20%-ных — на все прочие. В этом случае темпы прироста швейцарской экономики могут замедлиться на 0,2–0,3 процентных пункта. Такое замедление, по подсчётам экспертов, соответствовало бы ежегодным потерям в 200 швейцарских франков на одного жителя страны. В интервью общественной телекомпании SRF экономист KOF Ханс Герсбах (Hans Gersbach) предупредил: 32-процентный тариф может привести к ещё более серьёзным экономическим потерям.

Осторожность вместо ответных мер

На фоне почти панической реакции других государств (Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию / ВТО, Канада объявила о возможных ответных пошлинах, Тайвань и Испания объявили о мерах по государственной поддержке пострадавших отраслей) реакция Швейцарии остаётся сдержанной. Президент Швейцарской Конфедерации в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) заявила на пресс-конференции, что американская трактовка условий торговли со Швейцарией «напоминает ситуацию, когда один плюс один равняется трём».

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При этом она предостерегла от введения симметричных мер, которые, по её словам, «могут нанести экономике Швейцарии ещё больший ущерб». Федеральное правительство страны решило провести пока углублённый анализ последствий решения США ввести повышенные таможенные тарифы, и только потом начать вырабатывать какую-то ответную стратегию. Министерству экономики поручено начать подготовительную работу по возможным консультациям с США.

У Швейцарии сохраняются шансы

В заявлении федерального правительства также подчёркивается, что Швейцария, как и раньше, «придерживается политики открытых рынков, стабильных рамочных условий хозяйствования и принципов правовой определённости». И если глобальная торговля не будет окончательно парализована взаимными ограничениями, то у швейцарской экономики вполне сохраняются шансы минимизировать последствия введения новых американских таможенных пошлин.

В интервью порталу SWI swissinfo.ch главный экономист частной банковской группы из Цюриха EFG Штефан Герлах (Stefan Gerlach) отметил, что сильный швейцарский франк предоставляет экспортёрам определённое преимущество по сравнению с конкурентами из зоны евро. Это снижает воздействие на экономику страны последствий ценовых скачков на внешних рынках. По его словам, спрос на продукцию швейцарского экспорта, особенно в сегменте предметов роскоши, всегда слабо реагирует на повышение розничных цен.

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«Производители из Швейцарии могут компенсировать потери за счёт диверсификации рынков сбыта, прежде всего в пределах Европы», — поясняет эксперт. Штефан Герлах также полагает, что основное бремя повышенных тарифов, а значит и цен, ляжет на американских потребителей. «Производители частично переложат свои издержки на покупателей, но куда серьёзнее может оказаться общий дефляционный эффект: сжатие объёмов торговли рискует замедлить экономический рост в глобальном масштабе», — предупреждает швейцарский экономист. При этом Штефан Герлах подчёркивает, что, несмотря на все риски, о промышленной рецессии речь пока даже не идёт.

«В наихудшем случае глобальный экономический спад, вызванный тарифной эскалацией и глобальными ответными мерами, конечно может нанести серьёзный ущерб такой ориентированной на экспорт стране как Швейцария. Но на данный момент мы находимся от подобной ситуации ещё очень далеко». Согласно прогнозам Всемирной торговой организации (ВТО) уже в течение текущего года введённые Соединёнными Штатами таможенные тарифы могут привести к снижению объёма мировой торговли примерно на 1%. Экономическая политика Швейцарии, основанная на правовой стабильности и высокой степени диверсификации рынков сбыта, поможет смягчить часть последствий — при условии, что тарифная напряжённость не перерастёт в полномасштабную торговую войну.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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