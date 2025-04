Trumps Zollhammer: Das ist die Position der Schweiz

Stark betroffene Branche: Ein Uhrmacher der Luxus-Uhrenmarke Jaeger-LeCoultre. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Für Schweizer Exporteure gelten in den USA aktuell Zölle von 31%. Die Schweizer Regierung sucht den Dialog mit den USA. Die Wirtschaft hofft auf eine Lösung.

9 Minuten

Wer ist von den Trump-Zöllen betroffen?

Die neuen Zölle durch die USA betreffen einige Bereiche der Schweizer Wirtschaft besonders, darunter die Uhrenindustrie (Exportwert 4 Mrd. Franken), Maschinenindustrie (3,1 Mrd. Franken) und Medizinaltechnik.

Auch Schweizer Lebensmittel wie Schokolade und Käse sind betroffen, ihr Exportwert beträgt je etwas mehr als 100 Millionen Franken. Eine Milliarde Franken der Schweizer US-Exporte entfällt auf Kaffee, vor allem auf die Nespresso-Kapseln.

Die USA haben auf die Schweiz mit 31% viel höhere Zölle als auf andere Länder in Europa verhängt. Die Exporte der Europäischen Union unterliegen einer Gebühr von 20%, Grossbritannien nur 10%. Die US-Berechnungen, die diesen Tarifen zugrunde liegen, werden von der Schweiz und anderen Ländern heftig bestritten.

Dennoch erfahren die Schweizer Exporteure im Moment eine Doppelbelastung durch höhere Zölle und Wettbewerbsnachteile gegenüber Nachbarländern. Die Hälfte aller Schweizer Exportunternehmen geht in einer Umfrage des Wirtschafts-Dachverbands Economiesuisse davon aus, dass sie negativ betroffen sein werden.

Was steht auf dem Spiel?

Das bedeutet, dass kleinere Schweizer Unternehmen „diesen Markt insgesamt verlieren könnten“, warnte der Verband der Schweizer Maschinenindustrie Swissmem. Einige Hersteller werden zudem von einem separaten US-Zoll von 25% auf Autoteile betroffen sein.

Fast 17% der Schweizer Uhrenexporte gingen letztes Jahr in die USA, was diese zum mit Abstand grössten Markt dieser Branche macht. Die USA kauften auch 23% der exportierten Schweizer Medizintechnik.

«Exportbarrieren gefährden nicht nur Unternehmen, sondern auch Arbeitsplätze, Innovation und Versorgungssicherheit», sagte Adrian Hunn, Direktor von Swiss Medtech.

Bisher hat Donald Trump die Pharma-Industrie von Zöllen verschont, aber am 8. April kündigte er wiederholt «massive Zölle auf pharmazeutische Produkte» an. Die Schweizer Pharmaindustrie stellte im letzten Jahr 59% des Wertes der Schweizer Exporte in die USA (31,2 Mrd. Franken).

Welche Schäden können entstehen?

Für kleinere Unternehmen, die auf den US-Markt angewiesen sind, aber dort keine Produktionsstätten haben, stellen die US-Zölle eine grosse Herausforderung dar. Dies kann sich in den kommenden Monaten negativ auf die Beschäftigung auswirken.

Swissmem hat die Regierung aufgefordert, grosszügig staatlich subventionierte Kurzarbeit zuzulassen. Das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat betroffene Firmen aufgefordert, entsprechende Bedürfnisse zu melden.

Etwa ein Drittel der 1300 Unternehmen, die im Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie Swissmechanic vertreten sind, hatten bereits Mitte März Kurzarbeit eingeführt.

Die Arbeitslosenquote in der Schweiz liegt derzeit bei 2,9% und ist damit weniger problematisch als etwa im Nachbarland Deutschland. Die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich prognostizierte letzten Monat, dass die Arbeitslosenquote in diesem Jahr auf 3% steigen könnte, aber diese Zahl wurde seit der Ankündigung der Zölle noch nicht aktualisiert.

Gewerkschaften sind bisher nicht alarmiert. «Die US-Zölle sind tatsächlich ein Ärgernis für die Schweizer Exportindustrie. Aber sie zu dramatisieren ist unangemessen», schrieb Daniel Lampert, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds, in einem Blogbeitrag.

Im Oktober veröffentlichte die KOF Berechnungen darüber, wie die erwarteten US-Zölle die Schweiz beeinflussen könnten. Unter der Annahme eines 60% Zolls gegen chinesische Waren und 20% für den Rest der Welt prognostizierte die KOF, dass das Wirtschaftswachstum der Schweiz um 0,2% bis 0,3% verlangsamt werden könnte.

Solche Verluste würden einem jährlichen wirtschaftlichen Verlust von 200 Franken pro Kopf der Bevölkerung entsprechen. Im Gespräch mit Radio SRF sagte KOF-Ökonom Hans Gersbach, dass der 31%-Zoll zu grösseren Verlusten führen könnte.

Was unternimmt die Schweiz?

Die Schweizer Reaktion auf die hohen Zölle war zurückhaltend. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter sagte an einer Pressekonferenz, dass die US-Berechnung der «unfairen» Handelsbedingungen mit der Schweiz dem Versuch gleichkomme, «eins plus eins gleich drei» zu machen. Sie warnte jedoch, dass Gegenmassnahmen grösseren Schaden für die Wirtschaft verursachen könnte.

Die Regierung hat stattdessen beschlossen, die Auswirkungen der Zölle «detailliert» zu analysieren. Eine Delegation des Wirtschaftsministeriums flog bereits am Sonntag nach Trumps Ankündigung in die USA, um Gespräche einzufädeln und einen geplanten US-Aufenthalt von Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter sowie Wirtschaftsminister Guy Parmelin ab dem 22. April vorzubereiten.

Zudem hat der Bundesrat einen Sondergesandten für die USA ernannt. Es ist Botschafter Gabriel Lüchinger; er leitet neu eine Projektorganisation, welche die Beziehungen zwischen der Schweiz und den USA steuert.

Welche Argumente hat die Schweiz?

Die Schweizer Regierung argumentiert, dass die USA die in die Schweiz exportierten US-Dienstleistungen nicht in die Berechnung der Handelsbilanz eingezogen habe, darunter etwa Software-Lizenzen.

Würden die importierten Dienstleistungen (Wert: 21 Mrd. Franken) mitberücksichtigt, wäre der Handelsbilanzüberschuss der Schweiz etwa halb so gross wie in der von der Trump-Administration ausgeführten Berechnung: anstatt 38,5 Mrd. noch 18 Mrd. Franken.

Zudem ist die Schweiz eine grosse Investorin in den USA. Sie ist Nummer 7 aller Staaten und unter diesen sieben die Investorin, welche die höchsten Durchschnittsgehälter in den USA bezahlt. Schweizer Unternehmen beschäftigen in den USA ein halbe Million Arbeitnehmende.

Weitere Spielkarten im Poker um die Zölle sieht die Schweizer Regierung in ihren Guten Diensten, die sie für die USA im Iran ausführt. Zudem kann sie den USA anbieten, ihr Knowhow im Bereich duales Bildungssystem und den Schweizer Berufslehren weiterzugeben.

Welche Angebote hat die Schweiz?

Die Schweiz hat ihre Import-Zölle für Industriewaren bereits auf Null gesetzt und kann den USA in dieser Hinsicht nichts mehr bieten. Zölle bestehen noch bei den US-Agrarprodukten. Im Zentrum der Schweizer Überlegungen stehen laut Medienberichten nun ein Angebot von Investitionszusagen.

Eine Herausforderung besteht aber darin, zu US-Präsident Trump oder in dessen innerem Kreis vorzudringen. Die Schweiz hat bisher erst Kontakte in jene Teile der US-Administration hergestellt, die nicht in die Zoll-Entscheide involviert waren. Gesucht wird nun jemand mit Scharnierfunktion. Tätig geworden ist laut eigenen Angaben bereits der einstige US-Botschafter in Bern, Edward McMullen.

Ein Silberstreif am Horizont?

Vorausgesetzt, die Welt verfällt nicht in einen umfassenden Handelskrieg, ist die Schweiz gut positioniert, um die schlimmsten Auswirkungen der neuen US-Zölle zu absorbieren, sagt Stefan Gerlach, Chefökonom der EFG Bank, gegenüber SWI swissinfo.ch.

Der starke Franken gibt Schweizer Exporten einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern in der Eurozone. Und globale Kunden sollten weiterhin ein Interesse an hochwertigen Schweizer Waren haben, auch wenn die Preise steigen.

«Schweizer Exporte im Allgemeinen und insbesondere Luxusgüter sind nicht sehr preissensitiv. Hersteller können die Probleme umgehen, indem sie ihren Handel auf andere Länder umleiten, insbesondere innerhalb Europas», sagt Gerlach.

Er erwartet auch, dass US-Verbraucher die Hauptlast der erhöhten Preise für Waren tragen werden, die teilweise von den Herstellern weitergegeben werden.

«Im schlimmsten Fall könnte eine globale Rezession, ausgelöst durch internationale Vergeltungszölle und eine Eskalation durch die USA, schwerwiegende Folgen für ein exportabhängiges Land wie die Schweiz haben. Aber wir sind derzeit weit von einer solchen Situation entfernt.»

Editiert von Marc Leutenegger/ts