Как меняется структура иммиграции в Швейцарию

Несмотря на общий спад, граждане стран ЕС и ЕАСТ остаются основной группой иностранцев, прибывающих в Швейцарию: они составили 70,7 % от общего числа новых мигрантов в 2024 году. Keystone / Gaetan Bally

В 2024 году в Швейцарии было зафиксировано заметное снижение показателей чистой иммиграции: количество прибывших сократилось, а число выехавших, напротив, увеличилось.

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Мэтью Аллен

Я пишу о стремительно развивающихся технологиях искусственного интеллекта и их потенциальном влиянии на жизнь общества. Родом из Англии, я некоторое время работал на BBC в Лондоне, а затем переехал в Швейцарию и стал сотрудником SWI swissinfo.ch. Доступно на 2 других языках English en The changing face of Swiss immigration Оригинал Читать далее The changing face of Swiss immigration

日本語 ja 人気移住先であるはずのスイスに何が起こったのか？ 移民の純流入が減少 Читать далее 人気移住先であるはずのスイスに何が起こったのか？ 移民の純流入が減少

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Эти данные недавно обнародовало Федеральное статистическое Ведомство Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS). Как изменилась структура иностранного населения Швейцарии и какие причины стоят за обмелением миграционных потоков?

Сокращение чистой иммиграции: цифры и контекст

По данным BFS, в 2024 году в Швейцарию въехали 170 607 человек — это на 6 % меньше, чем в 2023 году. Одновременно увеличилось число эмигрантов: страну покинули 87 215 человек. В результате чистая иммиграция — то есть разница между прибывшими и выехавшими — сократилась на 15 459 человек, или на 15,6 %, и составила 83 392 человека.

Одним из факторов, повлиявших на это снижение, стало сокращение числа украинских беженцев, получивших разрешение на временное пребывание категории S. В 2023 году было выдано 50 600 таких разрешений. В 2024 году их количество сократилось до 9 600. Однако эта тенденция — лишь часть общей картины.

Возвращение на родину: почему уезжают португальцы

Существенное влияние на статистику оказало также увеличение числа иностранцев, покинувших Швейцарию. Особенно заметной стала почти что массовая репатриация граждан Португалии. После мирового финансового кризиса 2008 года Швейцария приняла у себя значительное количество португальских граждан. Однако в последние годы экономическая ситуация в Португалии улучшилась, и многие из них решили вернуться на родину.

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«Миграционные потоки в значительной степени зависят от экономических факторов. Когда различия в уровне экономических возможностей между Швейцарией и другими странами сокращаются, мы наблюдаем и изменения в направлениях миграции», — отметил в интервью порталу SWI swissinfo.ch Дидье Рюдин (Didier Ruedin), эксперт Швейцарского Форума по вопросам миграции и демографии при Университете Невшателя (Université de Neuchâtel).

По данным BFS, в 2024 году Швейцарию покинули 60 597 граждан стран Европейского союза и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕС/ЕАСТ), что на 5,9 % больше, чем годом ранее. Экономический рост в Швейцарии также замедлился: как и прогнозировалось, после двух лет активного развития рынок труда стабилизировался, высвободив часть рабочей силы.

Кто остаётся: география миграции в Швейцарию

Несмотря на общий спад, граждане стран ЕС и ЕАСТ остаются основной группой иностранцев, прибывающих в Швейцарию: в 2024 году они составили 70,7 % от общего числа новых мигрантов. На их долю приходится две трети всего иностранного населения страны — 2 368 364 человека. Самыми многочисленными остаются в Швейцарии диаспоры граждан Германии и Италии, а также из Португалии и Испании.

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Миграционная структура в Швейцарии в последние годы формировалась под влиянием внешних событий: так, в 1990-х годах важную роль в ее формировании сыграли беженцы из Косово. Сегодня аналогичное значение приобретают украинцы. При этом социальный профиль новых мигрантов продолжает меняться. В 2024 году самой многочисленной группой новых иммигрантов вновь стали граждане Германии — они составили 14 % от всех прибывших.

Увеличилась доля французов, тогда как доля итальянцев и португальцев уменьшилась. Граждане стран ЕС и ЕАСТ в большинстве случаев приезжают в Швейцарию по экономическим причинам — в поисках работы. Те, кто прибывает из «третьих стран», чаще всего получают швейцарский вид на жительство в рамках программ воссоединения семьи.

Восприятие иностранцев: общественное мнение и политические дебаты

По состоянию на конец 2024 года в стране проживало около 2,42 миллиона иностранцев, что составляет примерно 27 % от общего населения в 9 миллионов человек. Это делает Швейцарию одной из стран Европы с наибольшей долей иностранного населения. Этот факт регулярно становится предметом общественных и политических дебатов.

Представители деловых кругов подчёркивают значимость трудовой миграции для экономики: иностранцы восполняют дефицит кадров и вносят вклад в финансирование пенсионной системы. Профсоюзы, напротив, выражают обеспокоенность возможным снижением уровня заработной платы и усилением конкуренции на рынке труда.

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Правые политические силы не раз выносили на всенародное голосование инициативы, направленные на ограничение иммиграции. В большинстве случаев они не находили поддержки граждан — за исключением народной инициативы 2014 года «Против массовой иммиграции», которая была одобрена на референдуме и вызвала напряжённость в отношениях Швейцарии с Европейским союзом.

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Новая инициатива правой Швейцарской народной партии (SVP/UDC) предполагает ограничение численности населения страны десятью миллионами человек. Федеральный совет, кабинет министров, выступил против этого предложения. Авторы инициативы, в свою очередь, указывают на перегрузку транспортной инфраструктуры и на обострение проблемы дефицита жилья, вызванные демографическим давлением.

Почему иностранцы вызывают тревогу у части населения

Согласно социологическому опросу BFS, проведённому в 2024 году, отношение к иностранцам в Швейцарии стало в последние годы менее доброжелательным. Доля респондентов, считающих иностранцев угрозой, увеличилась с 9 % в 2022 году до 12,2 % в 2024 году. Это совпало с увеличением степени популярности правых националистических партий в Европе, с продолжающейся агрессивной войной России в Украине и обострением конфликтов на Ближнем Востоке.

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По словам Дидье Рюдина, в периоды тревожности и неопределённости в обществе всегда возрастает доля тех, кто склонен «искать виноватых». В таких условиях некоторые политические силы сознательно используют для мобилизации своего электората образ иностранца, выведенного в качестве «козла отпущения».

Марк Бюльман (Mark Bühlmann), профессор политологии Бернского университета, в интервью SWI swissinfo.ch подчеркнул, что выборка из 3 222 респондентов не является полностью репрезентативной. Однако, по его словам, даже если 12 % населения и относятся к иностранцам с подозрением, важно помнить: «Большинство жителей Швейцарии не рассматривают иностранцев в качестве источника угрозы. И именно это, на мой взгляд, гораздо более примечательно».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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