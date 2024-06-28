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Труд и занятость в Швейцарии

Трудовая иммиграция в Швейцарию на высоком уровне

«Основным управляющим элементом остается логика рынка трудовых кадров и это как раз и приводит к иммиграции в страну людей, востребованных на этом рынке», — указала директор Seco Хелене Будлигер Артиеда (Helene Budliger Artieda).
«Основным управляющим элементом остается логика рынка трудовых кадров и это как раз и приводит к иммиграции в страну людей, востребованных на этом рынке», — указала директор Seco Хелене Будлигер Артиеда (Helene Budliger Artieda). Keystone / Adrian Reusser

Масштабы трудовой иммиграции в Швейцарию продолжают увеличиваться. И так будет продолжаться до тех пор, пока дела в экономике страны будут идти так же хорошо, как сейчас. Об этом на этой неделе заявили на пресс-конференции представители федерального правительства, работодателей и профсоюзов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Пресс-конференция была созвана в связи с выходом очередного обзорного докладаВнешняя ссылка по состоянию режима свободы перемещения между ЕС и Швейцарией, вступившего в силу 21 июня 1999 года. Однако главный вопрос остаётся: как должно реагировать общество Швейцарии на все большее количество иностранцев, приезжающих в страну работать и зарабатывать?

В своем упомянутом ежегодном обзорном докладе с анализом последствий трудовой иммиграции для состояния швейцарского рынка труда Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco, подразделение Минэкономики) приходит к тому же выводу, что и в большинстве предыдущих лет. «Основным управляющим элементом остается логика рынка трудовых кадров и это как раз и приводит к иммиграции в страну людей, востребованных на этом рынке», — указала директор Seco Хелене Будлигер Артиеда (Helene Budliger Artieda).

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Швейцарскую бизнес-ассоциацию тревожит дефицит кадров

Этот контент был опубликован на Влиятельная швейцарская бизнес-ассоциация economiesuisse встревожена дефицитом рабочей силы в стране.

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«Будь то врачи и младший медперсонал, инженеры, IT-специалисты или сезонные рабочие в сфере капитального строительства и гостиничного бизнеса — швейцарская экономика нуждается в такой иностранной рабочей силе, потому что на внутреннем рынке количество таких работников сокращается». Однако темпы и масштабы иммиграции остаются высокими, и они вызывают беспокойство даже в бизнес-среде.

Так, президент организации работодателей Economiesuisse Кристоф Мэдер (Christoph Mäder) совсем недавно указал в интервью радио SRF, что «в целом темпы трудовой иммиграции в последние годы, пожалуй, были слишком высокими. В результате у людей в стране появилось ощущение, что социально абсорбировать иммиграцию уже невозможно».

Директор швейцарской Ассоциации работодателей (Arbeitgeberverband) Роланд Мюллер (Roland Müller) подчеркивает, что нынешние проблемы, с которыми сталкивается уже 9-миллионная Швейцария (нехватка жилья, перегруженная транспортная инфраструктура и отсутствие мест в детских садах), должны стать задачами швейцарских политиков, при этом резкое ограничение масштабов иммиграции, по его мнению, должно быть лишь последним, экстренным решением.

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Трудовая иммиграция из ЕС пошла на пользу Швейцарии

Этот контент был опубликован на Два десятилетия трудовой иммиграции из ЕС пошли на пользу швейцарской экономике: таков вывод, сделанный по итогам репрезентативного исследования.

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Даниэль Лампарт (Daniel Lampart) из Швейцарской Федерации профсоюзов (Schweizerischer Gewerkschaftsbund) также в настоящее время не видит никаких альтернатив режиму свободному перемещению рабочей силы между Швейцарией и ЕС, при условии наличия действенных сопутствующих мер в области защиты рынка заработной платы от зарубежного демпинга. Запрет иммиграции или другие механизмы жесткого контроля, наоборот, нигде и никогда своих целей не достигают.

«Опыт показывает, что во всех странах, где действуют такие системы, будь то система баллов или квот, как например в Канаде, иммиграция, тем не менее, все равно сохраняется на высоком уровне. Молодежь в наши дни привыкла свободно путешествовать поверх всех барьеров». В Канаде, например, предпочтение при иммиграции отдается людям с высшим образованием, при этом там почти половина высококвалифицированных иммигрантов не находят себе работы, соответствующей их уровню образования. Вместо этого они устраиваются работать в сферу общественного питания или трудятся таксистами.

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Трудовая иммиграция в Швейцарию снова наращивает обороты

Этот контент был опубликован на Экономика воспряла после пандемии и Конфедерации снова нужны трудовые кадры, но только квалифицированные.

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Как утверждает Даниэль Лампарт, значительный ещё незадействованный потенциал в области регулирования иммиграции и решения проблемы нехватки рабочих рук существует в формате «процесса воссоединения семей». По этой линии в Швейцарию ежегодно приезжает от 40 000 до 50 000 человек. «Воссоединение семей как таковое совершенно недооценено, в том числе и с точки зрения потребностей швейцарского рынка труда. В страну приезжает таким образом большое количество женщин, многие некоторые из них не имеют никакой профессиональной квалификации.

Они не работают или работают на низкооплачиваемых неквалифицированных должностях. И эти женщины были бы очень рады, если бы они смогли наверстать упущенное в плане профтехобразования, работая потом, например, в домах престарелых. Это позволило бы компаниям получать доступ к трудовым резервам в самой Швейцарии без необходимости нанимать персонал за границей». За отчетный период самую большую группу трудовых иммигрантов с долей в 21 процент составили немцы, за ними следуют французы и итальянцы (16 и 15 процентов соответственно). Всего, привлеченные возможностями трудоустройства, в Швейцарию в 2023 году приехали около 68 000 человек.

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