Что ждет экономику Швейцарии: прогноз на 2025 год

Портал SWI swissinfo анализирует основные тренды швейцарской экономики на 2025 год. Keystone / Michael Buholzer

Уверенный общий экономический рост, поиск путей повышения производительности и эффективности труда в пищевой промышленности, неопределенность в фармацевтической отрасли. Портал SWI swissinfo анализирует основные тренды швейцарской экономики на 2025 год.

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Швейцарская экономика смогла в последние месяцы уверенно доказать, что она обладает вполне достаточной степенью устойчивости, обладая сильным иммунитетом по отношению к глобальной экономической нестабильности и инфляционному давлению. Ожидается, что в 2025 году темпы роста экономики страны несколько ускорятся, но останутся ниже потенциально возможных показателей. В частности, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), повысила свой прогноз увеличения объема валового внутреннего продукта (ВВП) Швейцарии в 2025 году с 1,4 до 1,5%.

В то же время перед Швейцарским национальным (центральным) банком (SNB / ШНБ) как и раньше будет стоять задача удерживать инфляцию под контролем и создавать выгодные рамочные условия для дальнейшего экономического роста. Процентная ставка (стоимость денег) предположительно будут оставаться на относительно низком уровне, хотя в зависимости от глобальных тенденций и внутреннего инфляционного давления Центральный банк вполне сможет и скорректировать свою монетарно-кредитную политику.

Позитивная ситуация на рынке труда, особенно в таких отраслях, таких как финансы, фармацевтика и высокие технологии будет поддерживать масштабы частного потребления на высоком уровне. Инфляция, как ожидается, будет умеренной, что в некоторой степени облегчить положение швейцарских домохозяйств, только что переживших период резкого скачка стоимости жизни. По данным швейцарского профсоюза Unia, запланированное на 2025 год во многих отраслях повышение заработной платы составит показатель в 1,7 — 2%, то есть повышение доходов не будет тут же съедено инфляцией, то есть страна может рассчитывать на повышение реальной заработной платы. Ниже мы более подробно рассмотрели ситуацию в шести ключевых отраслях швейцарской экономики:

1. Швейцарская фармацевтика: нормативная неопределенность и глобальное ценовое давление

В наступающем году две крупнейшие швейцарские фармацевтические компании, Roche и Novartis, будут стремиться набирать обороты, завершив в общем и целом и свою корпоративную реструктуризацию. Ti-Press

В наступающем году две крупнейшие швейцарские фармацевтические компании, Roche и Novartis, будут стремиться набирать обороты, завершив в общем и целом и свою корпоративную реструктуризацию. В ноябре 2024 года концерн Novartis повысил прогноз своих продаж на период с 2023 по 2028 год, стараясь продемонстрировать свою уверенность в завтрашнем дне, с учетом того, что за счет самых продаваемых и востребованных препаратов компания смогла перевыполнить свои квартальные показатели экономического развития.

Концерн Roche надеется, что портфолио новых препаратов для снижения избыточной массы тела сумеет стать в 2025 году основным драйвером положительного тренда и поможет компании закрепиться на рынке, который, по прогнозам аналитиков, через 10 лет достигнет общего объема в 100 миллиардов долларов или 880 миллионов швейцарских франков). Однако возвращение в Белый дом Дональда Трампа уже сейчас становится для этих компаний источником неопределенности, поскольку политика нового президента может привести к радикальным изменениям в области процессов формирования цен на лекарства, а также в целом в сфере здравоохранения и финансирования биотехнологий. Любые попытки Дональда Трампа пересмотреть согласованные при Дж. Байдене рамочные условия ценообразования, скорее всего, встретят жесткий отпор со стороны фармацевтической индустрии.

Да и в Швейцарии в условиях растущих расходов на здравоохранение швейцарские фармацевтические компании могут встретиться с границами своих возможностей в области рыночной монетизации последних инноваций. Свою роль негативного характера могут сыграть и торгово-экономические противоречия между США и Китаем, с учетом того, что швейцарские компании этого сектора критически зависят от ситуации на мировом рынке (внутренний рынок страны для них слишком узок), а экспорт фармацевтической продукции на 40% формирует весь швейцарский товарный экспорт (в стоимостном выражении). Любое событие, отрезающее страну от внешнего рынка, может стать для инноваций в Швейцарии неодолимым препятствием.

2. Цены на продукты питания, вероятно, стабилизируются — за исключением цен на шоколад

Продолжающееся увеличение цен на сырье, включая кофе и какао, поставил швейцарские пищевые компании в затруднительное положение. Ti-Press

Продолжающееся увеличение цен на сырье, включая кофе и какао, поставил швейцарские пищевые компании в затруднительное положение. Полгода назад генеральный директор Nestlé Марк Шнайдер назвал рост цен на продукты питания «важнейшим событием за последние 50 лет». Продажи «Нестле» сократились, во многом потому, что покупатели вынуждены были в условиях скачка инфляции (слава богу временного) перейти на более дешевые продукты. Такое развитие ситуации стоило Марку Шнайдеру его работы, но и новый генеральный директор «Нестле» Лоран Фрэкс (Laurent Freixe) предупредил в октябре 2024 года по итогам третьего квартала о «весьма вялом спросе». В 2025 году его компания будет пытаться вернуть себе потребителей с небольшими бюджетами, но сделать это будет довольно-таки непросто.

Пищевым компаниям в целом придется мириться с увеличением цен на сырье, при том, что перекладывать дополнительные расходы на плечи потребителей уже не получится. Это означает необходимость серьезно подумать о новом раунде сокращения оперативных расходов. В ноябре 2024 года компания Nestlé объявила, что планирует сократить свои расходы к 2027 году на 2,5 миллиарда франков. Один из способов сделать это: избавиться от избыточных мощностей. Так, например, компания Hero Group закроет свою фабрику по производству джема в Ленцбурге (Швейцария) и перенесет свое производство на свой завод в Мурсии (Испания).

И все равно, даже с учетом всех этих мер, поклонникам швейцарского шоколада придется в новом году опять смириться с необходимостью платить за своё любимое лакомство еще больше. Рекордные цены на какао-сырье заставит такие компании как Lindt & Sprüngli повысить отпускные и розничные цены на их продукцию, что все равно вряд ли компенсирует дорожающее сырьё, тем самым им придется настроиться на стагнацию или даже снижение объемов продаж и с утратой доли своего рынка в пользу более дешевых конкурентов.

3. Финансовый сектор на пути к восстановлению

Швейцарский финансовый сектор, похоже, вполне оправился от шокового исчезновения с рынка банка Credit Suisse. Keystone / Jean-Christophe Bott

Швейцарский финансовый сектор, похоже, вполне оправился от шокового исчезновения с рынка банка Credit Suisse. Оживление на мировой фондовой бирже привело к увеличению объемов активов, находящихся в распоряжении богатейших людей планеты, что является для швейцарской индустрии доверительного управления капиталами весьма хорошей новостью. Тем не мене, сага о Credit Suisse всё ещё далека от окончательного завершения, даже несмотря на вполне беспроблемную интеграцию инфраструктуры банка в эксосреду своего куда более крупного бывшего конкурента UBS.

Ожидаемый в 2025 году финальный отчет парламентской Следственной комиссии (PUK) по итогам «разбора полетов», приведших к краху традиционного банковского швейцарского бренда, скорее всего, послужит толчком к очередным изменениям в регулирующем законодательстве.

Швейцарское правительство уже предложило со своей стороны целый ряд мер, включая дополнительные требования к размеру собственного капитала банков и расширение полномочий финансового регулятора Finma. Одновременно банки и компании в сфере доверительного управления активами вынуждены вести борьбу против требований в области так называемого «экологически-устойчивого финансирования», давление со стороны левых и антикапиталистически настроенных НКО будет и дальше оставаться источником головной боли для финансового сектора, равно как таким же источником еще большей головной боли для него будет второй президентство Д. Трампа.

4. Новые будни швейцарских часовщиков

После трех лет постковидской эйфории швейцарская часовая промышленность вернулась в свое нормальное состояние. Afp Or Licensors

После трех лет постковидской эйфории швейцарская часовая промышленность вернулась в свое нормальное состояние. В 2024 году экспорт часов в стоимостном выражении сократился почти на 3% (предварительные данные) прежде всего из-за резкого снижения спроса в Китае (минус 26% в конце октября 2024 года) и Гонконге (минус 20 %). Кардинального улучшения ситуации в 2025 году не ожидается.

«Пропавший аппетит китайских потребителей — главная причина столь сложной ситуации», — заявил SWI swissinfo.ch Жан-Филипп Берчи, эксперт из Bank Vontobel. По его словам, «завоевывать рынок продолжат прежде всего бренды высшего класса, предлагающие высококачественную продукцию и продающие по сути не часы, но эмоции. Новый год обещает быть для других брендов и вообще для поставщиков комплектующих очень непростым».

5. Мрачный прогноз для машиностроительной отрасли

Второй год подряд швейцарская отрасль точного и сложного машиностроения, электрооборудования и металлургии (MEM) регистрирует падение объемов продаж (минус 4% за первые девять месяцев 2024 года года). Keystone / Michael Buholzer

Второй год подряд швейцарская отрасль точного и сложного машиностроения, электрооборудования и металлургии (MEM) регистрирует падение объемов продаж (минус 4% за первые девять месяцев 2024 года года). Межотраслевая Ассоциация Swissmem винит в этом прежде всего падение спроса со стороны предприятий стран Европейского союза и, в частности, Германии. Экономика Германии вообще и вошедший в крутое пике автомобильный сектор в частности остаются для швейцарских субподрядчиков и поставщиков комплектующих главной проблемой.

За первые девять месяцев 2024 года швейцарский экспорт в ФРГ сократился на 8,4%. Возврата к прежней ситуации в ближайшее время не предвидится. «В лучшем случае мы можем ожидать в следующем году некоторой стабилизации», — заявил в середине ноября 2024 года Штефан Брупбахер, директор ассоциации Swissmem. По его словам, если между США, Китаем и ЕС вдруг начнется полноценная торговая война, то это в ещё большей степени ухудшит положение швейцарской металлообрабатывающей промышленности, 80% продукции которой идет на экспорт.

6. Швейцарский туризм входит в стадию стабилизации

Год 2024-й стал для туристической отрасли Швейцарии очень хорошим годом. Keystone / Laurent Gillieron

Год 2024-й стал для туристической отрасли Швейцарии очень хорошим годом. Ожидается, что по итогам отчетного периода число ночевок в отелях страны достигнет нового рекорда и составит почти 47 млн ночевок, что на 14% больше, чем в 2023 году. Ближайшие месяцы также выглядят многообещающе. Швейцарский НИИ изучения проблем экономической конъюнктуры (KOF) прогнозирует на эту зиму увеличение числа ночевок на 0,8%. Гости из Соединенных Штатов продолжат получать заметную выгоду за счет сильного доллара. Летом 2023 года количество ночевок в Швейцарии туристов из Северной Америки в целом выросло почти на 300 000 ночевок (+14 %), в 2023 году этот показатель увеличился ещё на 26%.

Несмотря на ослабление евро и на продолжающуюся в Германии промышленную рецессию НИИ KOF ожидает, что число ночевок европейских туристов этой зимой так же вырастет на 2%, хотя «самой важно1 группой потребителей останутся местные швейцарские туристы, пусть даже спрос с их стороны продолжит снижение (минус 0,5 %). Что касается летнего сезона 2025 года, то НИИ KOF прогнозирует увеличение количества ночевок на 0,2%. Неопределенность остается в отношении рынка Китая: ожидается, что общее количество ночевок китайских туристов гостей достигнет лишь 60% от уровня, существовавшего до пандемии в 2019 году.

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