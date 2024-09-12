Швейцарский телеканал RTS сокращает 55 рабочих мест
Швейцарское телерадиовещание на французском языке, общественный (негосударственный) телеканал RTS, вынуждено будет сэкономить в 2025 году 10 млн франков, поэтому ему придется сократить 55 штатных единиц. Об этом сообщила сама телекомпания RTS. Виной тому общее «снижение доходов и ситуация с медиа-сбором Serafe».
Напомним, что в Швейцарии нет государственных медиа, есть частные печатные и электронные общественные СМИ. Последние финансируются за счет медиа-сбора Serafe (по названию расчетно-кассовой компании из Цюриха, занимающейся организацией уплаты этого сбора). Данный сбор обязаны платить все домохозяйства и некоторые компании. На референдумах в 2015 и 2018 году швейцарский народ поддержал эту схему.
Телеканал RTS входит в состав медиахолдинга SRG, автономными подразделениями которого являются телерадиокомпании, вещающие на немецком, французском, итальянском и ретороманском языках, а также наш сайт SWI Swissinfo. В связи с нынешней финансовой ситуацией холдинг SRG больше будет компенсировать своим подразделениям инфляционный показатель и в целом всему холдингу придется сэкономить в общей сложности 50 миллионов швейцарских франков.
Показать больше
Показать больше
Кабмин Швейцарии намерен снизить медиасбор до 300 франков
Этот контент был опубликован на
Федеральный совет намерен снизить медиа-сбор (Serafe) до 300 франков в год с семьи с нынешних 335.
На долю RTS придется сумма в 10 млн. Директор компании Паскаль Креттен (Pascal Crittin) заявил, что RTS сделает всё возможное, чтобы минимизировать негативные кадровые последствия, ограничив увольнения по возможности «естественными флуктуациями». Это означает, что из 1 800 сотрудников будет сокращено чуть менее 30. Основная же экономия будет достигнута в первую очередь за счет оптимизации производственных процессов и перевода их в цифровой формат.
Показать больше
Показать больше
Большинство швейцарцев за сокращение «медиапошлины»
Этот контент был опубликован на
Народную законодательную инициативу «200 франков достаточно» поддерживают пока 61% опрошенных швейцарцев.
Эти меры экономии плюсуются к пакету сокращения расходов, реализуемому с 2016 года. Компания RTS предупреждает, что отсутствие дотаций на компенсацию инфляции и снижение доходов от рекламы заставят её пойти на меры экономии и в 2026 году. Начиная с 2027 года всему холдингу SRG придется работать в ситуации понижения тарифа Serafe по меньшей мере с нынешних 335 франков в год до 300 франков (таково решение правительства), а может быть и до 200 (если народ на референдуме одобрит соответствующую законодательную инициативу).
Показать больше
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.