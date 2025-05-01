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Труд и занятость в Швейцарии

Как инфляция и тарифные риски влияют на зарплату в Швейцарии

В 2024 году швейцарские работники впервые за три года смогли купить больше потребительских товаров за счёт увеличения реальной заработной платы.
В 2024 году швейцарские работники впервые за три года смогли купить больше потребительских товаров за счёт увеличения реальной заработной платы. Keystone / Christian Beutler

В 2024 году швейцарские работники впервые за три года смогли купить больше потребительских товаров за счёт роста реальной заработной платы. В период с 2021 по 2023 год инфляция полностью перекрывала прибавку к доходам.

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Я пишу о стремительно развивающихся технологиях искусственного интеллекта и их потенциальном влиянии на жизнь общества. Родом из Англии, я некоторое время работал на BBC в Лондоне, а затем переехал в Швейцарию и стал сотрудником SWI swissinfo.ch.

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По данным Федерального статистического Ведомства Швейцарии (BFS), в прошлом 2024 году номинальная заработная плата увеличилась в среднем на 1,8%. С учётом уровня инфляции в 1,1% реальная покупательная способность выросла на 0,7%. Напомним, на фоне логистических сбоев после пандемии Covid-19 и скачка цен на энергоносители, вызванного началом агрессии России против Украины, инфляция в Швейцарии достигла своего пика в 2,8% в 2022 году.

В каких секторах заработная плата выросла больше всего

По итогам переговоров между профсоюзами и работодателями в 2024 году о заключении новых коллективных трудовых соглашений (КТС) около 613 000 работников получили прибавку к зарплате в среднем на 1,7% — немного меньше общего среднего показателя в 1,8%. При этом результаты существенно различались в зависимости от отрасли.

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Так, сотрудники предприятий по производству резиновых и пластиковых изделий получили увеличение заработной платы на 4,9%, тогда как в производстве металлических изделий рост составил всего 0,8%. Согласно данным BFS, среди основных бенефициаров увеличения реальной заработной платы оказались работники здравоохранения, сферы ухода за пожилыми людьми и социальных услуг (+3,0%), почтовых служб (+3,0%), страховых компаний (+2,5%) и государственного управления (+2,5%). В то же время работники сферы издательского дела, аудиовизуальных технологий и телекоммуникаций получили минимальное повышение — всего на 0,4%.

Перспективы на 2025 год

Профсоюз Unia ожидает, что КТС обеспечат рост номинальной заработной платы в пределах от 1,7% до 2% в 2025 году. В то же время организация Travail Suisse оценивает итоги переговоров как «противоречивые» и подчёркивает, что с учётом инфляции реальная заработная плата остаётся на уровне 2015 года. По прогнозу банка UBS, основанному на опросе 345 компаний и опубликованному в ноябре 2024 года, средняя заработная плата в 2025 году вырастет на 1,4%, при этом инфляция «съест» примерно половину этих прибавок. Жители Швейцарии, где стоимость жизни остаётся одной из самых высоких в мире, особенно остро ощущают рост расходов на здравоохранение.

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Ситуацию усугубляет внешняя экономическая нестабильность, в частности угроза введения США новых таможенных тарифов, что может привести к увеличению цен на отдельные категории товаров в некоторых регионах мира. Глобальная тарифная война способна в целом замедлить международную торговлю, вызвать снижение потребительских цен, но при этом увеличить риск сокращений рабочих мест. Результаты же и итоги внешнеторговой политики США трудно прогнозировать из-за постоянных изменений в официальных заявлениях новой администрации.

«Экономические перспективы Швейцарии стали значительно более неопределёнными», — заявил в ещё марте 2025 года Швейцарский национальный (центральный) банк (SNB), спрогнозировав в среднем на текущий год инфляцию на уровне 0,4%. По оценке SNB, «на фоне усиливающихся торговых и геополитических рисков международная обстановка остаётся главным источником неопределённости для швейцарской экономики».

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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