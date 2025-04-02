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Труд и занятость в Швейцарии

Приложение Twint признано компанией с наилучшей репутацией

Согласно последнему исследованию потребительских предпочтений компания Twint AG, базирующаяся в Цюрихе, возглавила в Швейцарии рейтинг организаций с наилучшей репутацией.
Согласно последнему исследованию потребительских предпочтений компания Twint AG, базирующаяся в Цюрихе, возглавила в Швейцарии рейтинг организаций с наилучшей репутацией. Keystone-SDA

Согласно последнему исследованию потребительских предпочтений компания Twint AG, базирующаяся в Цюрихе, возглавила рейтинг организаций с наилучшей репутацией. Об этом сообщила компания NIQ GfK, специализирующаяся на исследованиях рынка.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Платежное приложение Twint получило особенно высокие оценки за качество сервиса, которое, по мнению респондентов, заметно превосходит предложения от других компаний в сфере цифровых платежей. Приложение Twint сохраняет лидерство уже второй год подряд. На втором месте — производитель картофельных чипсов Zweifel, на третьем — бренд Ricola, известный своими травяными леденцами.

В этом году Ricola поднялась на одну позицию, обойдя ритейл-концерн Migros, который занял четвёртое место. В десятку лучших также вошли компании Lindt & Sprüngli (шоколад), розничный концерн Coop, рассылочная компания Digitec Galaxus, кантональные банки (в совокупности), Швейцарские Федеральные железные дороги (SBB / CFF) и производитель санитарно-технической продукции Geberit.

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Среди некоммерческих организаций в очередной раз лидирует авиационная служба спасения Rega — она удерживает первую позицию восьмой год подряд. Второе место занимает Швейцарский фонд помощи параплегикам, людям, у которых парализованы нижние конечности (обе ноги) и, как правило, частично или полностью нарушена чувствительность и подвижность в нижней части тела.

За ним следует Швейцарский Красный Крест (не путать с Международным комитетом Красного Креста). Данное исследование, проведённое в сотрудничестве с компанией NielsenIQ, охватило 50 крупнейших коммерческих брендов и 20 самых узнаваемых некоммерческих организаций Швейцарии. Результаты основаны на 3 800 интервью, проведённых по всей стране в период с середины января по середину февраля 2025 года.

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