Ответы на ваши вопросы: есть ли альтернатива антибиотикам?

Чеснок обладает антибактериальными свойствами, но не был протестирован в качестве антибиотика в рамках официальных клинических испытаний. Keystone / Gaetan Bally

Устойчивость бактерий к противомикробным препаратам сегодня стала одной из самых острых проблем в медицине и реальной угрозой для глобального здравоохранения. Эта тема вызывает серьёзное беспокойство и у нашей аудитории — она прислала нам много вопросов на эту тему, а мы отвечаем на некоторые из наиболее интересных.

11 минут

В 20 веке антибиотики буквально перевернули медицину и помогли почти вдвое увеличить среднюю продолжительность жизни людей. Однако бактерии постоянно эволюционируют и приобретают гены устойчивости, которые затем могут передаваться другим микроорганизмам. Неправильное и чрезмерное применение уже существующих антибиотиков стало одной из ключевых причин увеличивающейся устойчивости бактерий к противомикробным препаратам.

Согласно «Глобальному докладу ВОЗ по надзору за устойчивостью к антибиотикам» (Global Antibiotic Resistance Surveillance Report 2025Внешняя ссылка), опубликованному в октябре 2025 года, опасные инфекции, которые больше не поддаются лечению стандартными антибиотиками, распространяются по миру всё быстрее. В 2023 году каждая шестая лабораторно подтверждённая бактериальная инфекция в мире оказалась устойчивой к терапии антибиотиками.

При этом разработка новых антибиотиков — длительный и дорогостоящий процесс. Низкая рентабельность инвестиций в этой области, в том числе потому, что новые препараты резервируются для самых тяжёлых случаев и не используются массово, снижает мотивацию частных фармацевтических компаний вкладываться в исследования и создание новых классов антибактериальных средств.

После нашего материала о необходимости разработки новых антибактериальных препаратов наша аудитория прислала нам на эту тему множество вопросов. Особенно часто читатели спрашивали, существуют ли реальные альтернативы синтетическим антибиотикам? Мы выбрали три самых распространённых вопроса и предложили свои ответы на них.

Вопрос 1. Насколько эффективны натуральные продукты, например чеснок или масло орегано, против бактериальных инфекций?

До появления современных антибиотиков люди действительно использовали для лечения бактериальных заболеваний различные природные продукты и вещества: чеснок, мёд, даже пиявок, а иногда и заплесневелый хлеб. И это неслучайно: многие активные ингредиенты широко применяемых сегодня антибиотиков были выделены именно из природных источников — растений, грибов, микроорганизмов и морских губок.

Учёные и сегодня продолжают активно изучать природные молекулы, поскольку их уникальная структура нередко оказывается более эффективной, чем у их синтетических аналогов. Для появления новых прорывных лекарств это направление в химии и фармакологии имеет ключевое значение. Но чтобы потенциальное действующее вещество стало полноценным лекарством, необходимо пройти длительный и сложный путь: нужно выделить активный компонент, понять механизм его действия, оценить степень токсичности, а затем провести корректные клинические исследования.

«В случае с чесноком всего этого пока сделано не было», — рассказывает нам Сильвио Бруггер (Silvio BruggerВнешняя ссылка) из Университетской клиники Цюриха (Universitätsspital Zürich). «Многие растения, включая чеснок, действительно содержат соединения и полифенолы с антимикробным действием, но этот эффект был подтверждён лишь в лабораторных условиях, а не в клинической практике. Эти предварительные данные так и не были пока доведены до полноценных клинических испытаний», — уточняет он.

По словам Сильвио Бруггера, одного зубчика чеснока заведомо недостаточно для того, чтобы справиться с бактериальной инфекцией. «Чтобы достичь терапевтической концентрации активных веществ человеку пришлось бы съедать килограммы чеснока. Это нанесло бы вред и самому организму, и его здоровой микробиоте», — добавляет он.

Вопрос 2. Почему в поисках решений проблемы устойчивости к антибиотикам фармкомпании не изучают древнюю медицину, например аюрведу?

Причин несколько. Одна из главных заключается в том, что традиционные медицинские учения и системы опираются на многосоставные смеси растений, минералов и других природных веществ. В таких рецептурах трудно выделить конкретный активный компонент, невозможно точно стандартизировать дозировку и крайне сложно проводить классические клинические испытания в соответствии с современными требованиями в отношении безопасности и эффективности.

Следует учесть и фактор интеллектуальной собственности. Древние рецепты являются общественным достоянием: запатентовать их невозможно, а значит, ожидать коммерческой выгоды от разработки на их основе новых лекарств также не приходится. Кроме того, надзорные органы в западных странах, такие как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (U.S. Food and Drug Administration, FDA), требуют строгих клинических испытаний для подтверждения безопасности и эффективности антимикробных препаратов. Такие исследования сложны, длительны и требуют значительных финансовых вложений.

Но в странах Азии изучение отдельных видов растений действительно ведётся. Например, там исследуют потенциал витании снотворной / ашваганды (Withania somnifera; в России запрещена с 2020 года) или куркумина — активного компонента куркумы (Curcuma longa). В Японии традиционные препараты в рамках древней медицинской традиции «каппоВнешняя ссылка» (опирается на стандартизированные травяные формулы) официально одобрены и применяются в медицинской практике. В Швейцарии действует упрощённая процедураВнешняя ссылка регистрации лекарственных препаратов на растительной основе, а некоторые методы альтернативной медицины покрывается даже базовой медицинской страховкой.

Тем не менее, как отмечает Сильвио Бруггер, «фармацевтические компании не хотят вкладываться в растения с антимикробными свойствами: слишком уж большие ресурсы нужны, чтобы довести лабораторное открытие до готового препарата. К тому же антибиотики должны использоваться ограниченно — что означает низкий спрос и сомнительную окупаемость инвестиций».

Вопрос 3. Какие альтернативы антибиотикам разрабатываются на данный момент?

Таких альтернатив действительно создаётся немало, и некоторые исследования выглядит особенно перспективным. Значительная их часть связана с изучением микробиома человека, совокупности бактерий, вирусов, грибов и других микроорганизмов, живущих в кишечнике, на коже, на слизистых и в других частях организма, образуя сложную экосистему.

Одной из ключевых областей является исследование бактериофаговВнешняя ссылка — природных вирусов, которые уничтожают только бактерии. Они присутствуют повсюду, включая кишечник человека. Бактериофаги были открыты в начале 20 века и долгое время активно применялись в Восточной Европе. На Западе после появления антибиотиков, которые было проще производить, интерес к ним ослаб.

Бактериофаги — вирусы, которые уничтожают бактерии Бактериофаги (или фаги) — это природные вирусыВнешняя ссылка, которые заражают только бактерии и не затрагивают клетки человека. Их можно найти повсюду: в воде, почве, пище и в нашем организме, особенно в кишечнике. Для каждого вида бактерий существует свой специфический бактериофаг. Когда бактериофаг попадает в бактерию, он использует её ресурсы для собственного размножения. В результате бактериальная клетка разрушается, и высвобождаются новые бактериофаги, готовые атаковать другие бактерии того же типа. Главное преимущество бактериофагов — их узкая направленность. Они уничтожают только тот вид бактерий, против которого они «созданы» природой, и не нарушают нормальную микрофлору организма. Поэтому бактериофаги обычно вызывают меньше побочных эффектов, чем антибиотики. Но по причине такой специфичности иногда требуется очень тщательно подбирать бактериофаг для данной конкретной инфекции или использовать комбинацию бактериофагов. Тем не менее, в условиях увеличивающейся устойчивости патогенов к антибиотикам интерес к бактериофаговой терапии быстро увеличивается: она рассматривается сегодня как одно из наиболее перспективных направлений научных исследований.

Сегодня, в условиях увеличения числа инфекций, устойчивых к антибиотикам, бактериофаги вновь привлекают к себе пристальное внимание. Как говорит Сильвио Бруггер, каждый бактериофаг поражает лишь определённые виды бактерий. Подбор подходящего бактериофага требует времени, но современные методы секвенирования генома и биоинженерии серьёзно ускоряют этот процесс.

В «Университетской клинике Балгрист» (Universitätsklinik Balgrist) при Цюрихском университете сейчас ведут сразу несколько проектов по применению бактериофагов с целью терапии инфекций мочевыводящих путей. Некоторые фармацевтические компании, чтобы модифицировать бактериофаги для борьбы с конкретными патогенами, используют инструменты генетического редактирования, такие как геномные «ножницы» CRISPR. Учёные также изучают способы изменения состава микробиома. Здоровый микробиом действует как барьер, защищая иммунную систему от патогенов.

«Идея состоит в том, чтобы создать такие условия в микробиоме, при которых устойчивые к антибиотикам бактерии просто не смогут там закрепляться», — объясняет Сильвио Бруггер. Университетская клиника Лозанны (Centre hospitalier universitaire vaudois, CHUV) сейчас возглавляет масштабный национальныйВнешняя ссылка проект по тестированию переноса фекальной микробиоты, то есть микробиоты, получаемой из кишечного содержимого здорового донора (Fecal Microbiota Transplantation, FMT), включая разработки капсул для перорального приёма. Процедура FMT — это клинический метод, при котором пациенту пересаживают микробиоту здорового человека с целью восстановить нормальный бактериальный состав кишечника и улучшить работу микробиома.

В феврале 2025 года швейцарский регулятор Swissmedic выдал Университетской клинике Лозанны (CHUV) разрешение на применение метода FMT с целью терапии хронических заболеваний кишечника. В клинике уже налажено производство соответствующих капсул для перорального приёма. Сильвио Бруггер интересуетсяВнешняя ссылка теперь вопросом, можно ли применять похожий подход и для лечения инфекций дыхательных путей. Он руководит программой исследования потенциальных микробиом-ориентированных методов лечения респираторных заболеваний.

Первые клинические испытания должны начаться в 2026 году. Но даже если эти методы и окажутся эффективными, до их широкого применения пройдёт ещё много лет. Сильвио Бруггер подчёркивает: «Все эти методы и препараты, скорее всего, будут использоваться вместе с антибиотиками, а не вместо них. Поэтому крайне важно и дальше разрабатывать новые антибиотики. Они будут нужны нам ещё очень долго».

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

