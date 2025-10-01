Швейцарцы в числе кандидатов на Нобелевскую премию

Начинается Нобелевская неделя — время строить прогнозы насчет возможных лауреатов. Их имена станут известны 6 октября. Keystone-SDA

Начинается Нобелевская неделя — время строить прогнозы насчет возможных лауреатов. Их имена станут известны 6 октября..

3 минут

Начинается Нобелевская неделя — время строить прогнозы о возможных лауреатах. Их имена станут известны 6 октября, но уже сейчас англо-американская аналитическая компания Clarivate включает в список фаворитов сразу двух швейцарских учёных. Всего в нынешнем списке 22 имени: десять представителей США, по три из Франции и Германии, по два из Японии и Швейцарии и по одному из Канады, Китая и Нидерландов.

Начиная с 2002 года компания Clarivate угадала 83 из 450 будущих лауреатов, иногда лишь спустя годы после появления их имён в прогнозах. Так было, например, со швейцарскими физиками Дидье Кело (Didier Queloz) и Мишелем Майором (Michel Mayor), которые получили Нобелевскую премию по физике в 2019 году, то есть через шесть лет после того, как оказались в списке фаворитов.

Показать больше

Показать больше Дидье Кело: «Нобелевская премия возносит тебя на Олимп науки» Этот контент был опубликован на Дидье Кело, получивший вместе с Мишелем Майором Нобелевскую премию по физике в 2019 году, наконец-то нашел время и дал нам большое интервью. Читать далее Дидье Кело: «Нобелевская премия возносит тебя на Олимп науки»

В области медицины среди претендентов названа исследовательница Федеральной политехнической школы Лозанны (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL) Андреа Аблассер (Andrea Ablasser). Она, в сотрудничестве с Гленом Барбером (Ohio State University, США) и Чжицзянем Чэном (University of Texas, США), открыла один из ключевых механизмов иммунной системы — так называемый сигнальный путь cGAS-STING.

Запуская иммунный ответ, этот механизм действует как „сигнал тревоги“, когда, например, в цитоплазме клетки появляется чужое ДНК — в результате инфекции, при онкологических заболеваниях или в условиях клеточного стресса. На основе исследований, проведённых в 2008–2013 годах, были разработаны препараты, которые усиливают иммунную защиту организма, повышают его сопротивляемость опухолям или уменьшают интенсивность воспалительных процессов при аутоиммунных заболеваниях.

Показать больше

Показать больше Все по теме «Наука» Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства! Читать далее Все по теме «Наука»

Другим швейцарским фаворитом считается физик Даниэль Лосс (Daniel Loss) из Базельского университета (Universität Basel). Он включён в список фаворитов вместе с Дэвидом ДиВинченцо (David DiVincenzo) из Исследовательского центра Юлиха (Forschungszentrum Jülich) и Ахенского университета (RWTH Aachen, Германия). Учёные предложили свою особую концепцию реализации принципа квантового компьютера.

Эта идея была сформулирована ещё в 1998 году, первые разработки на её основе уже находят практическое применение, хотя сама область всё ещё находится на начальной стадии развития. В отличие от классических компьютеров, которые работают с «битами» и могут хранить только два значения — 0 или 1, квантовые компьютеры оперируют т.н. «кубитами». Особенность кубита в том, что он способен находиться сразу в нескольких состояниях: не только в 0 или 1, но и в их комбинации, в так называемой суперпозиции.

Это значит, что кубит одновременно может представлять и 0, и 1 — с разной степенью вероятности. Благодаря этому квантовый компьютер способен обрабатывать огромное количество вариантов параллельно, что теоретически делает его несравнимо более мощным и подходящим для решения качественно более сложных задач.

Показать больше

Показать больше Швейцария получила первый коммерческий квантовый компьютер Этот контент был опубликован на В Швейцарии был торжественно введен в строй первый коммерческий квантовый компьютер. Читать далее Швейцария получила первый коммерческий квантовый компьютер