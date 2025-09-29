The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Due svizzeri tra i favoriti per i premi Nobel

medaglia d'oro che ritrae alfred nobel
Si aggiungeranno ad altri Nobel svizzeri? Keystone-SDA

La settimana dei premi Nobel è alle porte. È dunque tempo di speculare sui possibili vincitori, sebbene questi verranno svelati soltanto dal 6 ottobre. Per l'azienda di trattamento dati anglo-americana Clarivate, tra i favoriti ci sono pure due ricercatori elvetici.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Sono ventidue i nomi presenti nella lista di quest’anno, dieci attivi negli Stati Uniti, tre in Francia, due in Germania, Giappone e Svizzera e uno ciascuno in Canada, Cina e Paesi Bassi. Ripercorrendo i precedenti pronostici, dal 2002 sono stati azzeccati 83 premiati su 450, alcuni però anche anni dopo la loro citazione. Tra questi i fisici svizzeri Didier Queloz e Michel Mayor, insigniti del premio nel 2019, sei anni dopo la loro comparsa nella lista.

Un allarme del sistema immunitario

Andrea Ablasser, ricercatrice presso il Politecnico federale di Losanna (EPFL), è in lizza nella categoria medicina per aver scoperto un meccanismo centrale del sistema immunitario, in collaborazione con Glen Barber (Ohio State University/USA) e Zhijian Chen (University of Texas/USA). Si tratta del cosiddetto percorso di segnalazione cGAS-STING. Questo funziona come una sorta di allarme quando il DNA penetra nel plasma di una cellula in caso di infezioni, cancro o stress cellulare, scatenando una risposta del sistema immunitario.

Sulla base di questi studi, svolti tra il 2008 e il 2013, sono stati sviluppati medicamenti che rinforzano la difesa immunitaria contro i tumori o che attenuano le infiammazioni eccessive in caso di malattie autoimmuni.

Verso il computer quantistico

Daniel Loss (Università di Basilea) è invece indicato con David DiVincenzo (Forschungszentrum Jülich, Uni Aachen, Germania) quale favorito nel campo della fisica. I due hanno proposto un concetto per la realizzazione di un computer quantistico. Le prime applicazioni di questo concetto risalente al 1998 sono già presenti, ma si tratta di un campo appena agli albori della sua evoluzione.

Al posto dei bit (0 o 1) i computer quantistici utilizzano i qubit (questi possono esistere in una sovrapposizione di stati, rappresentando contemporaneamente 0 e 1 con una certa probabilità).

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR