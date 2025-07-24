Швейцарская фарминдустрия: проблема вовсе не в тарифах

Освобождение продукции швейцарской фарминдустрии от повышенных таможенных тарифов не обязательно принесёт отрасли выгоду. Да и вообще дело не в них. Keystone / Gaetan Bally

С помощью своей таможенно-тарифной политики президент США Дональд Трамп заметно усилил давление на фармацевтическую отрасль. От новых пошлин швейцарские производители, возможно, будут освобождены. Но радоваться тут на самом деле нечему, потому что, по мнению экспертов, гораздо более значимым фактором остаётся ценовое регулирование.

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Айлин Эльчи

От инновационных методов лечения до неравного доступа к медицине — я освещаю темы здравоохранения и слежу за ситуацией в этой области в Швейцарии. Имею швейцарско-турецкое образование в области коммуникаций, журналистики и фотографии. До прихода в SWI swissinfo.ch освещала вопросы технологий и здравоохранения на сайте Euronews, мои тексты публиковались в международных изданиях, таких как Fayn Press, Mediapart, Le Temps и Times of Malta. Доступно на 2 других языках English en Potential US tariff exemption for Swiss pharma is not necessarily a boon Оригинал Читать далее Potential US tariff exemption for Swiss pharma is not necessarily a boon

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В последние недели в СМИ и профессиональных кругах распространяются слухи о том, что швейцарские фармацевтические компании могут получить при экспорте своей продукции в США заметные преференции. Эти сообщения появились на фоне подготовки двустороннего соглашения о взаимных таможенных тарифах между США и Швейцарией, подписание которого ожидается к 1 августа 2025 года. Согласно анонимным источникам, на которые ссылается агентство Bloomberg, Вашингтон может и отказаться от введения пошлин в отношении продукции отрасли, имеющей для Швейцарии жизненно важное значение.

Тем не менее Дональд Трамп в своих недавних заявлениях не упомянул Швейцарию как «исключение». Две недели назад он объявил, что с 1 августа американская таможня начнёт поэтапное введение новых пошлин на импорт фармацевтической продукции. В течение следующих года, а то и полутора лет, их размер может достичь 200%. Такие меры стали результатом расследования, начатого администрацией США в середине апреля 2025 года, с целью выяснить, представляет ли нынешний режим импорта лекарств угрозу национальной безопасности. Исторически лекарственные препараты были освобождены от таможенных тарифов благодаря соглашению, заключённому в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в 1995 году.

Цены важнее пошлин: стратегия Белого дома и реакция отрасли

На долю фармацевтической промышленности приходится около 40% швейцарского экспорта (в стоимостном выражении), что делает её крупнейшей экспортной отраслью страны. Примерно 60% швейцарского фармацевтического экспорта направляется в Соединённые Штаты. По мнению некоторых аналитиков, в стремлении наладить хорошие отношения с администрацией Трампа как швейцарские, так и международные компании с начала года пообещали инвестировать в экономику США миллиарды долларов.

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Однако эксперты, опрошенные Swissinfo, подчёркивают, что независимо от того, будет ли Швейцария включена в финальную версию тарифного соглашения, для отрасли это не будет иметь существенного значения. По их словам, крупные фармацевтические компании, обладающие высокой рентабельностью, повышение тарифов вполне смогут компенсировать. Более того, введение пошлин представляется экспертам даже менее болезненным вариантом по сравнению с другим приоритетом администрации Трампа — снижением цен на лекарства, которое также используется Трампом как аргумент в тарифных переговорах.

Фармацевт во Франции показывает покупателю упаковку дженерика — более доступного аналога оригинального лекарства. Keystone / Photononstop / Philippe Turpin

Аналитик по акциям частного банка Julius Bär Фабиан Веннер (Fabian Wenner) говорит, что потенциальное льготное отношение к Швейцарии, безусловно, выглядит привлекательно, но значение этот фактора преувеличено. Оно, это отношение, не гарантирует освобождения от пошлин, которые всё равно будут введены, если производители не пойдут на уступки в вопросе розничных цен. По его словам, тарифы используются Трампом в первую очередь как инструмент давления с целью вернуть производственные мощности в США, установить контроль над цепочками поставок лекарств и стимулировать локальное производство.

Политика «наиболее благоприятствуемой нации» и давление на цены

Президент Трамп также делает акцент на необходимости снижения цен на препараты в США, где они остаются самыми высокими в мире. Например, годовой курс лечения онкологическим препаратом Keytruda от компании Merck обходится американскому пациенту в среднем в 191 000 долларов (152 476 швейцарских франков), что более чем вдвое превышает цену во Франции (91 000 долларов). Это объясняется закрытыми соглашениями между государствами и фармацевтическими компаниями, в которых учитываются совокупные экономические, нормативные и клинические параметры — от доходов страны до объёмов заказов.

По словам Фабиана Веннера, столь высокая стоимость обусловлена тем, что производители часто регистрируют инновационные препараты в первую очередь в США — крупнейшем фармацевтическом рынке — с тем, чтобы гарантировать американским пациентам приоритетный доступ к ним. Кроме того, компании должны заранее учитывать значительные юридические издержки, связанные с коллективными исками и мировыми соглашениями, которые в США случаются чаще, чем в других странах.

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Начиная с 2020 года администрация Дональда Трампа пытается вести внутреннюю ценовую политику под названием Most Favoured Nation (MFN), суть которой заключалась в том, чтобы привязать цены на лекарства в США, особенно для государственных программ, таких как Medicare, к самым низким международным ценам на те же препараты. Эта инициатива была направлена на сокращение расходов государства и пациентов, но вызвала серьёзное сопротивление со стороны фармацевтической отрасли. По мнению аналитиков, как раз такое регулирование и способно серьёзно подорвать прибыльность фармацевтических компаний и иметь долгосрочные негативные для них последствия.

«Скорее всего, тарифы станут меньшим из двух зол. Их будет легче принять, чем снижение цен, — считает эксперт Фабиан Веннер. — Потому что, как только цены будут снижены, повысить их вновь станет практически невозможно». Он добавляет, что введение политики MFN требует одобрения Конгресса, получить которое будет непросто, а снижение цен может повлечь структурные изменения в отрасли, включая положение в области занятости. Пока, по его словам, отрасль не демонстрирует особой обеспокоенности в связи с тарифами, поскольку они будут вводиться постепенно, а большинство крупных фармацевтических компаний уже имеют производственные мощности в США..

Внешний контент

Это, в частности, касается Roche и Novartis, у которых значительная доля выручки и без того приходится на американский рынок — в отличие от таких концернов, как Merck, Bayer или Sanofi. Спустя неделю после объявления президентом Трампом о поэтапном введении тарифов на импорт фармацевтической продукции индекс NYSE Pharmaceutical Index, отслеживающий котировки крупнейших компаний отрасли, вырос на 1%.

Сырьё, цепочки поставок и угроза для дженериков

Генеральный директор Roche Томас Шинекер (Thomas Schinecker) заявил на пресс-конференции по итогам первого квартала в апреле 2025 года, что 92% всей потенциальной тарифной нагрузки компании приходится всего на четыре препарата из её портфолио. Производство этих лекарств будет перенесено в США, где до сих пор задействовано лишь около 50% доступных мощностей компании.

В начале апреля компания Novartis объявила о планах инвестировать в США в течение следующих пяти лет 23 млрд долларов. Планируется открытие двух исследовательских центров, четырёх производственных площадок и создание около одной тысячи новых рабочих мест. Компания подчёркивает, что «все ключевые препараты Novartis для пациентов в США будут производиться на территории Соединённых Штатов». Однако в среднесрочной перспективе перенос производства в США не избавляет отрасль от зависимости от импорта активных фармацевтических ингредиентов (АФИ, англ. API) — ключевых компонентов, обеспечивающих терапевтическую эффективность лекарств.

Башни компании Roche в Базеле — это два белоснежных, ступенчато сужающихся небоскрёба, возвышающихся над Рейном и символизирующих амбиции швейцарской фармацевтики. Keystone / Georgios Kefalas

Эти вещества часто производятся в других странах, в том числе и для американских компаний. Таможенная и пограничная служба США (U.S. Customs and Border Protection) рассматривает в качестве страны происхождения лекарства именно страну производства АФИ. Как поясняет Джонатан Баумелер (Jonathan Baumeler), директор по косвенному налогообложению и международной торговле швейцарского отделения консалтинговой компании EY, «до тех пор, пока производственные мощности по выпуску АФИ в США не будут существенно расширены, фармацевтическая отрасль будет оставаться зависимой от импорта сырья».

Согласно данным «Американской фармакопеи» (United States Pharmacopeia, USP, некоммерческая научная организация, устанавливающая официальные стандарты качества для лекарств и фармацевтических ингредиентов в США, стандарты USP признаются Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и имеют юридическую силу, прим. ред. рус.) в 2024 году на Индию приходилось 32% мирового производства АФИ, на Европейский союз — 20%. Если исключить внутривенные растворы, которые США производят в значительных объёмах, только 12% АФИ выпускается внутри Штатов.

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По словам Джонатана Баумелера, 18-месячный переходный период, предусмотренный для полного вступления тарифов в силу, слишком короток для полной локализации производства. Компании, с которыми общалась EY, рассматривают реалистичный срок в 5–6 лет. Помимо технологических сложностей, перестройка цепочек поставок требует длительных процедур регуляторного согласования. На данном этапе большинство компаний, вероятно, продолжат импортировать готовые лекарственные средства в США. Крупные игроки могут позволить себе компенсировать тарифные издержки без повышения отпускных цен. Однако для небольших производителей, особенно выпускающих дженерики, даже 10-процентное увеличение операционных расходов может оказаться критическим.

Поскольку они работают с минимальной наценкой, неспособность перекрыть издержки может привести к дефициту препаратов. По расчётам EY, основанным на объёме импорта в 2024 году, 10-процентные тарифы приведут к дополнительным затратам отрасли в размере 14,39 млрд долларов. Возможные способы компенсации дополнительных затрат включают три сценария: производители покрывают расходы за счёт собственной прибыли; издержки перекладываются на потребителей через повышение цен; либо дополнительные затраты берут на себя американские аптечные сети, которые не могут заменить импортные препараты и поэтому вынуждены соглашаться на более высокие закупочные цены.

До тех пор, пока не будет принято окончательное решение и не начнутся официальные переговоры по ценам с правительством США, международные производители, желающие сохранить доступ к американскому рынку, будут вынуждены самостоятельно оплачивать новые тарифные сборы. В ожидании исхода переговоров с администрацией США по тарифной и ценовой политике фармацевтические компании поэтому уже начали формировать товарные запасы на территории США. «Они хотят убедиться, что их продукция останется там в свободном обращении», — говорит Джонатан Баумелер. Однако эксперты предупреждают: даже если тарифы и приведут к возвращению производства в США и к созданию рабочих мест, Дональд Трамп всё равно будет и дальше заставлять отрасль снижать цены на лекарственные препараты, может быть используя и иные инструменты.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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