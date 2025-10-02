Субсидируют ли пациенты из США мировое здравоохранение?

Серия Миф или реальность , Эпизод 3: Дональд Трамп утверждает, что американские пациенты субсидируют системы здравоохранения в других странах. Так ли это?

4 минут

Президент США Дональд Трамп утверждает, что американцы переплачивают за лекарства, и только благодаря этому фармацевтические компании могут инвестировать в новые методы лечения, приносящие пользу всему миру. По его словам, американские пациенты фактически субсидируют системы здравоохранения в других странах. В этом есть некая доля истины.

Но действительно ли цены на лекарства в США настолько высоки?

Американцы составляют лишь 4,2% мирового населения, однако они обеспечивают от 40 до 60% доходов крупнейших фармацевтических концернов — в том числе и швейцарских компаний Roche и Novartis. Только концерн Roche в прошлом 2024 году более половины доходов от продажи лекарств (46 млрд швейцарских франков, или 57 млрд долларов США) заработал на рынке США.

Причина такого положения в том, что в США не только продаётся больше лекарственных препаратов, чем в любой другой стране мира, но и в том, что цены на них значительно выше среднемировых. Если верить целому ряду научных исследований, включая данные Rand Corporation, стоимость брендовых рецептурных лекарств в США в два-три раза выше, чем в Европе. Но при этом и в самой Швейцарии цены на лекарства, а также в целом расходы на здравоохранение на душу населения, остаются одними из самых высоких в Европе.

Почему лекарства в США такие дорогие?

В отличие от Швейцарии и большинства европейских стран, в США нет государственного регулирования цен на лекарства, нет и некоего центрального органа, который анализировал и устанавливал бы тарифы на те или иные препараты. Правда, в 2022 году в США был принят Закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA). Этот масштабный пакет реформ стал одной из ключевых инициатив администрации президента Джо Байдена. Несмотря на название, он охватывает гораздо больше, чем только борьбу с инфляцией. Закон включает в себя крупнейшие в истории страны инвестиции в сферу климата и энергетики, кроме того, документ ввёл минимальный корпоративный налог в размере 15% для крупных компаний и усилил налоговый контроль.

Важнейшей частью стали медицинские положения: впервые правительство США через программу Medicare получило право вести переговоры о ценах на ряд жизненно важных препаратов, было ограничено повышение стоимости лекарств уровнем инфляции и установлен потолок расходов для пациентов. Таким образом, IRA одновременно был направлен на поддержку так называемого экологического перехода, на укрепление налоговой базы страны и на снижение финансовой нагрузки на систему здравоохранения и на граждан. Но что касается медицины, то тут речь шла лишь об очень небольшой доле рынка.

В мае 2025 года Дональд Трамп подписал Указ,Внешняя ссылка согласно которому цены на лекарства в США должны быть привязаны к уровню, действующему в других развитых странах. По его словам, это позволит снизить стоимость лекарств в США на 60–90%. Параллельно он призвал европейские правительства поднять свои цены, чтобы компенсировать фарм-компаниями потери доходов. Летом 2025 года Дональд Трамп повторил свои требования и направил 17 крупнейшим мировым фармацевтическим корпорациям письма с призывом «немедленно снизить цены на лекарства для американских пациентов».

Что будет, если цены на лекарства в США действительно упадут?

Десять ведущих фармацевтических компаний тратят на разработку новых методов терапии около 20% своей глобальной выручки. Если американские цены снизятся, то их доходы сократятся, и это может ударить по инвестициям в инновации. Остаётся главный вопрос: какова реальная прибыль компаний от высоких цен на американском рынке?

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

