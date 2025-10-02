The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Цены на лекарства

Субсидируют ли пациенты из США мировое здравоохранение?

Серия Миф или реальность, Эпизод 3:

Дональд Трамп утверждает, что американские пациенты субсидируют системы здравоохранения в других странах. Так ли это? 

Этот контент был опубликован на
4 минут

Я пишу репортажи о швейцарской фармацевтической промышленности и здравоохранении, включая такие темы, как доступность лекарств, биомедицинские инновации и проблемы, связанные с тяжёлыми заболеваниями, например, с раком. Выросла недалеко от Сан-Франциско и изучала международные отношения с акцентом на экономику развития и политику в области здравоохранения. До прихода в SWI swissinfo.ch в 2018 году работала журналистом-фрилансером и исследователем в области бизнеса и прав человека.

Основная цель моей работы - взаимодействие с вами, нашими читателями, а также укрепление вашего доверия к журналистике. Занимаюсь разработкой таких инструментов общения с аудиторией, как многоязычные дебаты, помогаю распространять наш контент среди пользователей разных платформ. Раньше работала медсестрой, а потом занялась английской лингвистикой и исследованием средств массовой информации. Тут-то я и прониклась интересом к журналистике и освещению новостей в цифровую эпоху.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что американцы переплачивают за лекарства, и только благодаря этому фармацевтические компании могут инвестировать в новые методы лечения, приносящие пользу всему миру. По его словам, американские пациенты фактически субсидируют системы здравоохранения в других странах. В этом есть некая доля истины.

Но действительно ли цены на лекарства в США настолько высоки?

Американцы составляют лишь 4,2% мирового населения, однако они обеспечивают от 40 до 60% доходов крупнейших фармацевтических концернов — в том числе и швейцарских компаний Roche и Novartis. Только концерн Roche в прошлом 2024 году более половины доходов от продажи лекарств (46 млрд швейцарских франков, или 57 млрд долларов США) заработал на рынке США.

Причина такого положения в том, что в США не только продаётся больше лекарственных препаратов, чем в любой другой стране мира, но и в том, что цены на них значительно выше среднемировых. Если верить целому ряду научных исследований, включая данные Rand Corporation, стоимость брендовых рецептурных лекарств в США в два-три раза выше, чем в Европе. Но при этом и в самой Швейцарии цены на лекарства, а также в целом расходы на здравоохранение на душу населения, остаются одними из самых высоких в Европе.

Почему лекарства в США такие дорогие?

В отличие от Швейцарии и большинства европейских стран, в США нет государственного регулирования цен на лекарства, нет и некоего центрального органа, который анализировал и устанавливал бы тарифы на те или иные препараты. Правда, в 2022 году в США был принят Закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA). Этот масштабный пакет реформ стал одной из ключевых инициатив администрации президента Джо Байдена. Несмотря на название, он охватывает гораздо больше, чем только борьбу с инфляцией. Закон включает в себя крупнейшие в истории страны инвестиции в сферу климата и энергетики, кроме того, документ ввёл минимальный корпоративный налог в размере 15% для крупных компаний и усилил налоговый контроль.

Важнейшей частью стали медицинские положения: впервые правительство США через программу Medicare получило право вести переговоры о ценах на ряд жизненно важных препаратов, было ограничено повышение стоимости лекарств уровнем инфляции и установлен потолок расходов для пациентов. Таким образом, IRA одновременно был направлен на поддержку так называемого экологического перехода, на укрепление налоговой базы страны и на снижение финансовой нагрузки на систему здравоохранения и на граждан. Но что касается медицины, то тут речь шла лишь об очень небольшой доле рынка.

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Как новые таможенные пошлины США отразились, или могут отразиться, на вашей жизни?

Как вы считаете, может ли политика США в области таможенных пошлин повлиять на вашу жизнь?

Присоединяйтесь к дискуссии
27 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

В мае 2025 года Дональд Трамп подписал Указ,Внешняя ссылка согласно которому цены на лекарства в США должны быть привязаны к уровню, действующему в других развитых странах. По его словам, это позволит снизить стоимость лекарств в США на 60–90%. Параллельно он призвал европейские правительства поднять свои цены, чтобы компенсировать фарм-компаниями потери доходов. Летом 2025 года Дональд Трамп повторил свои требования и направил 17 крупнейшим мировым фармацевтическим корпорациям письма с призывом «немедленно снизить цены на лекарства для американских пациентов».

Что будет, если цены на лекарства в США действительно упадут?

Десять ведущих фармацевтических компаний тратят на разработку новых методов терапии около 20% своей глобальной выручки. Если американские цены снизятся, то их доходы сократятся, и это может ударить по инвестициям в инновации. Остаётся главный вопрос: какова реальная прибыль компаний от высоких цен на американском рынке?

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR