Год контрастов для сельского хозяйства Швейцарии
Прошедший 2025 год оказался для сельского хозяйства Швейцарии противоречивым. Хорошие урожаи позволили заметно пополнить запасы продовольствия, однако негативными факторами остались низкие закупочные цены, давление со стороны импорта и появление новых вредителей, что отрицательно сказывалось на урожайности.
Согласно итоговому годовому обзору, опубликованному Службой сельскохозяйственной информации Швейцарии (Landwirtschaftlicher Informationsdienst), в растениеводстве общий баланс остаётся положительным: урожай овощей был хорошим, ситуация в зерновом секторе заметно улучшилась.
Высокие урожаи картофеля и фруктов привели, однако, к снижению закупочных цен. Кроме того, фермеры столкнулись с усилением давления со стороны импорта и с появлением новых вредителей, таких как свекловичный долгоносик. В виноградарстве кризис, напротив, углубился. Производство молока превысило уровень предыдущего года, однако ценовое давление также усилилось.
Показать больше
Окажется ли «гормональная» говядина из США на швейцарском столе?
Альпийский пастбищный сезон оказался омрачен частыми заболеваниями домашних животных и не менее частными нападениями волков. Производство говядины стагнировало, импорт вырос, тогда как свиноводам удалось удержать свои позиции. Урожай мёда оказался выше среднего.
Показать больше
Рис или картошка? Как Швейцария меняет свое сельхозпроизводство
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.