Год контрастов для сельского хозяйства Швейцарии

Негативными факторами остались низкие закупочные цены, давление со стороны импорта и появление новых вредителей. Keystone-SDA

Прошедший 2025 год оказался для сельского хозяйства Швейцарии противоречивым. Хорошие урожаи позволили заметно пополнить запасы продовольствия, однако негативными факторами остались низкие закупочные цены, давление со стороны импорта и появление новых вредителей, что отрицательно сказывалось на урожайности.

1 минута

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП). Доступно на 2 других языках English en A year of contrasts for Swiss agriculture Читать далее A year of contrasts for Swiss agriculture

Français fr L’agriculture suisse a vécu une année de contrastes Оригинал Читать далее L’agriculture suisse a vécu une année de contrastes

Согласно итоговому годовому обзору, опубликованному Службой сельскохозяйственной информации Швейцарии (Landwirtschaftlicher Informationsdienst), в растениеводстве общий баланс остаётся положительным: урожай овощей был хорошим, ситуация в зерновом секторе заметно улучшилась.

Высокие урожаи картофеля и фруктов привели, однако, к снижению закупочных цен. Кроме того, фермеры столкнулись с усилением давления со стороны импорта и с появлением новых вредителей, таких как свекловичный долгоносик. В виноградарстве кризис, напротив, углубился. Производство молока превысило уровень предыдущего года, однако ценовое давление также усилилось.

Показать больше

Показать больше Агробизнес Окажется ли «гормональная» говядина из США на швейцарском столе? Этот контент был опубликован на Будут ли швейцарские супермаркеты по итогам таможенно-тарифной сделки Берна с США завалены «гормональной» говядиной? Читать далее Окажется ли «гормональная» говядина из США на швейцарском столе?

Альпийский пастбищный сезон оказался омрачен частыми заболеваниями домашних животных и не менее частными нападениями волков. Производство говядины стагнировало, импорт вырос, тогда как свиноводам удалось удержать свои позиции. Урожай мёда оказался выше среднего.

Показать больше

Показать больше Адаптация к изменению климата Рис или картошка? Как Швейцария меняет свое сельхозпроизводство Этот контент был опубликован на Климат становится все более теплым, крестьяне вынуждены меняться вместе с ним. В Швейцарии, например, они уже осваивают новые культуры, устойчивые к жаре и засухе. Читать далее Рис или картошка? Как Швейцария меняет свое сельхозпроизводство

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch