Год контрастов для сельского хозяйства Швейцарии

Год контрастов для швейцарского сельского хозяйства
Негативными факторами остались низкие закупочные цены, давление со стороны импорта и появление новых вредителей. Keystone-SDA

Прошедший 2025 год оказался для сельского хозяйства Швейцарии противоречивым. Хорошие урожаи позволили заметно пополнить запасы продовольствия, однако негативными факторами остались низкие закупочные цены, давление со стороны импорта и появление новых вредителей, что отрицательно сказывалось на урожайности.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Согласно итоговому годовому обзору, опубликованному Службой сельскохозяйственной информации Швейцарии (Landwirtschaftlicher Informationsdienst), в растениеводстве общий баланс остаётся положительным: урожай овощей был хорошим, ситуация в зерновом секторе заметно улучшилась.

Высокие урожаи картофеля и фруктов привели, однако, к снижению закупочных цен. Кроме того, фермеры столкнулись с усилением давления со стороны импорта и с появлением новых вредителей, таких как свекловичный долгоносик. В виноградарстве кризис, напротив, углубился. Производство молока превысило уровень предыдущего года, однако ценовое давление также усилилось.

Альпийский пастбищный сезон оказался омрачен частыми заболеваниями домашних животных и не менее частными нападениями волков. Производство говядины стагнировало, импорт вырос, тогда как свиноводам удалось удержать свои позиции. Урожай мёда оказался выше среднего.

