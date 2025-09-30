Швейцарцы проголосовали «за» e-ID на референдуме: реакции
В воскресенье, 28 сентября 2025 года, швейцарские избиратели с небольшим перевесом (50,4% «за») одобрили введение электронного удостоверения личности (e-ID). Мы засняли в Берне реакции сторонников и противников этой инициативы.
А здесь мы анализируем, что означают результаты воскресного голосования::
