Швейцарцы проголосовали «за» e-ID на референдуме: реакции

В воскресенье, 28 сентября 2025 года, швейцарские избиратели с небольшим перевесом (50,4% «за») одобрили введение электронного удостоверения личности (e-ID). Мы засняли в Берне реакции сторонников и противников этой инициативы.

1 минута

А здесь мы анализируем, что означают результаты воскресного голосования::

