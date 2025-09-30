The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Швейцарская демократия

Швейцарцы проголосовали «за» e-ID на референдуме: реакции

В воскресенье, 28 сентября 2025 года, швейцарские избиратели с небольшим перевесом (50,4% «за») одобрили введение электронного удостоверения личности (e-ID). Мы засняли в Берне реакции сторонников и противников этой инициативы.

1 минута
Беньямин фон Виль , Дориан Буркхальтер , Селин Штегмюллер

А здесь мы анализируем, что означают результаты воскресного голосования::

Швейцарский избиратель поддержал на референдуме предложение ввести «электронную идентичность», а попросту цифровое удостоверение личности.

Швейцарская политика

Почему Швейцария едва не похоронила электронный паспорт?

Этот контент был опубликован на Швейцария 28 сентября с минимальным перевесом — 50,4% голосов — поддержала введение электронной идентификационной системы (E-ID).

Читать далее Почему Швейцария едва не похоронила электронный паспорт?

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Осталось ли в вашей стране место для демократии и свобод?

Разговор о демократии и гражданских свободах в том или ином регионе всегда бывает болезненным и противоречивым. Высказывайте свое мнение, нам интересен ваш опыт.

4 Отметки «мне нравится»
36 Комментарии
Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Как новые таможенные пошлины США отразились, или могут отразиться, на вашей жизни?

Как вы считаете, может ли политика США в области таможенных пошлин повлиять на вашу жизнь?

26 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

36 Отметки «мне нравится»
27 Комментарии
