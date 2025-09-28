Die Reaktionen auf das «Ja» zur e-ID
Am Sonntag, 28. September 2025, haben die Schweizer Stimmberechtigten die Einführung eines elektronischen Identitätsnachweis (e-ID) knapp akzeptiert (50,4% Ja). Wir haben in Bern die Reaktionen der Befürwortenden und der Gegnerinnen und Gegner eingeholt.
