Les réactions au «oui» à l’e-ID
Dimanche 28 septembre, le peuple suisse a accepté de justesse (50,4%) l’introduction d’une identité électronique (e-ID). Nous étions à Berne pour récolter les réactions à chaud des partisans et des opposants à ce projet.
Ce contenu a été publié sur
1 minute
-
EnglishenSwiss approve electronic ID: reactions from both campslire plus Swiss approve electronic ID: reactions from both camps
-
DeutschdeDie Reaktionen auf das «Ja» zur e-IDlire plus Die Reaktionen auf das «Ja» zur e-ID
-
ItalianoitIl popolo svizzero dice «sì» di misura all’e-ID: le reazionilire plus Il popolo svizzero dice «sì» di misura all’e-ID: le reazioni
-
EspañolesReacciones al «Sí» en las urnas para la introducción de la identificación digital en Suizalire plus Reacciones al «Sí» en las urnas para la introducción de la identificación digital en Suiza
-
PortuguêsptSuíços reagem à aprovação da identidade digitallire plus Suíços reagem à aprovação da identidade digital
-
العربيةarردود الفعل على التصويت بـ”نعم“ على الهوية الإلكترونيةlire plus ردود الفعل على التصويت بـ”نعم“ على الهوية الإلكترونية
-
РусскийruШвейцарцы проголосовали «за» e-ID на референдуме: реакцииlire plus Швейцарцы проголосовали «за» e-ID на референдуме: реакции
Les plus appréciés
Plus
Hans-Peter Portmann: «La Suisse a besoin d’une offensive diplomatique aux États-Unis»
Plus
La Grande Dixence: à 75 ans, le plus grand barrage d’Europe compte encore
Plus
Plus gras, plus sucré, comment l’industrie alimentaire tente de séduire la génération Z
Plus
Le suicide des seniors, assisté ou non, augmente en Suisse
Plus
Chronologie: La Suisse et la guerre au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023
Les plus discutés
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.