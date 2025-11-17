The Swiss voice in the world since 1935
Как нейтральной стране, такой как Швейцария, следует регулировать экспорт своих вооружений в зоны конфликтов?

Ведёт:

Репортёр, занимаюсь международными связями Швейцарии, а параллельно подрабатываю редактором в англоязычной редакции. Раньше я отсеивала дезинформацию и занималась проверкой фактов, что время от времени делаю и сейчас.

Швейцарское законодательство запрещает в настоящее время продажу произведённого в стране вооружения государствам, находящимся в состоянии войны. Однако эта норма скоро может быть уточнена и изменена: парламент уже обсуждает соответствующие поправки к Федеральному Закону «О военных материалах» (Kriegsmaterialgesetz).

Поводом для этого стали критические замечания в адрес Швейцарии после того, как она запретила Германии и другим западным странам реэкспортировать произведённую в Швейцарии продукцию ВПК в Украину. Данное решение привело к тому, что европейские партнёры заметно сократили своё сотрудничество со швейцарскими производителями вооружений, военных материалов и товаров двойного назначения.

Недавно подготовительный парламентский Комитет проголосовал за то, чтобы при определённых условиях разрешать такой экспорт и реэкспорт в страны, даже вовлечённые в вооружённые конфликты. Вопрос будет вынесен на голосование сначала малой палаты парламента, Совета кантонов (Ständerat), на зимней сессии парламента в конце 2025 года.

Как вы считаете, что произойдет, если нейтральная Швейцария позволит своему оружию попадать в зоны конфликтов? И как это повлияет на ваш взгляд на швейцарскую политику нейтралитета?

Профильный Комитет парламента Швейцарии предлагает допустить экспорт вооружений даже в страны, где идут вооружённые конфликты.

