Чего ожидать от климатической дипломатии Швейцарии на COP30

Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин (Geraldo Alckmin) выступает на открытии подготовительной сессии к конференции COP30. Andre Borges / Keystone

В преддверии Конференции ООН по вопросам изменения климата, которая в этом году пройдёт в Бразилии (COP30), позиция Швейцарии в области климатической дипломатии выглядит довольно-таки непоследовательно.

Прошло полгода с тех пор, как обрушение ледника уничтожило швейцарскую деревню Блаттен (Blatten) в кантоне Вале. Это событие наглядно показало, насколько уязвима даже эта страна перед негативными последствиями изменения климата. Теперь внимание мирового сообщества вновь обращено к Бразилии. Тридцатая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-30 / COP30) пройдёт в ноябре в городе Белен (Belém), штат Пара, в самом сердце Амазонии. Делегация из Берна также отправится туда, чтобы представить позицию Швейцарии. На фоне меняющихся национальных приоритетов и новой геополитической обстановки возникает вопрос: воспользуется ли страна возможностью заявить о себе как о государстве, способном играть ведущую роль в международной климатической дипломатии?

Обрушение ледника и последовавший за ним сель, накрывший деревню Блаттен, стали лишь одним эпизодом в череде климатических катастроф этого года. Среди других событий такого рода — разрушительные лесные пожары в Калифорнии, ураган пятой категории, обрушившийся на Ямайку, а также катастрофические муссонные ливни в Пакистане, Непале и Индии, вынудившиеВнешняя ссылка миллионы людей покинуть свои дома. По даннымВнешняя ссылка перестраховочной компании Swiss Re, совокупный ущерб от этих событий только за первую половину 2025 года достиг 116 миллиардов швейцарских франков, став одним из самых значительных за всё время наблюдений.

Всемирная метеорологическая организация предупреждает: средний глобальный рост температуры превысит установленный ООН порог в +1,5 °C ещё до конца текущего десятилетия — с неизбежными последствиями для климата. Однако по мере приближения очередной Конференции сторон РКИК ООН становится ясно, что большинство индустриально развитых стран так и не перешли к устойчивому сокращению выбросов в степени, достаточной для замедления потепления. Кроме того, они не выполняют обязательства по своевременному обновлению своих национальных климатических целей и не обеспечивают финансирование, необходимое для помощи развивающимся странам в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Цели и сроки

Пока Соединённые Штаты — и не впервые — заявляют о выходе из проходящего под эгидой ООН переговорного процесса по вопросам климата, а Европа сосредоточена на агрессии России против Украины, всё чаще возникает вопрос: кто возьмёт на себя лидерство и проявит дипломатическую инициативу, необходимые для продвижения глобальных мер по защите климата? После того как лишь немногие страны успели представить к установленному сроку, 10 февраля 2025 года, свои планы по сокращению выбросов парниковых газов, так называемые «национально определяемые вклады» (Nationally Determined Contributions, NDCsВнешняя ссылка), дедлайн пришлось продлить до конца сентября. Тем не менее даже в начале ноября 2025 года свои обновлённые планы подал лишь каждый третий участник Парижского соглашения.

Читайте также:

Швейцария стала одной из первых стран, выполнивших это требование: ещё в январе она объявила о намерении сократить выбросы парниковых газов на 65 % к 2035 году по сравнению с уровнем 1990 года. Китай, крупнейший в мире потребитель ископаемого топлива, напротив, дождался заседания Генеральной ассамблеи ООН (UNGA), последнего крупного международного климатического события перед Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-30 / COP30), чтобы неформально заявить Внешняя ссылкао планах снизить выбросы к 2035 году на 7–10 % от пиковых значений. Этот показатель оказался значительно ниже ожиданий.

Европейскому союзу также потребовалось довольно долгое время, для того чтобы согласовать собственные цели: из-за внутренних разногласий решение было принято буквально в последний момент. В ситуации такой неопределённости швейцарские неправительственные организации увидели шанс побудить президента страны в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) занять более активную позицию. В открытом письме на её имя объединение Alliance Sud, коалиция швейцарских НПО, отметило, что, хотя климатические планы Швейцарии и не являются достаточно амбициозной, её своевременное представление в секретариат РКИК «докажет, что на эту страну можно полагаться как на вполне надёжного партнёра, имеющего, поэтому, моральное право призывать других к своевременной подаче собственных NDCВнешняя ссылка».

Себастьян Дик (Sébastien Duyck), старший юрист Центра международного экологического права (Center for International Environmental Law, CIEL), организации со штаб-квартирами в Женеве и Вашингтоне, не входящей в Alliance Sud, считает нынешний момент «испытанием политической решимости Швейцарии. Поскольку США вновь отходят от участия в переговорном процессе, крайне важно, чтобы другие страны вышли вперёд и показали, что их ответственные правительства воспринимают науку и климатическую политику всерьёз. Швейцария может опереться на свою давнюю традицию — быть международным лидером в области охраны окружающей среды и защиты решений, основанных на научных данных». По его мнению, на КС-30 Швейцарии, кроме того, стоит поддержать практику принятия решений большинством голосов, как это уже происходило на других экологических форумах, с тем чтобы избежать возникновения в ходе переговоров тупиковых ситуаций.

От Глазго до Белена

Швейцарские делегаты весь этот год активно участвовали в международных экологических переговорах — в частности, в Женеве, где шла подготовка нового договора по пластику (Швейцария выступала за запретительные меры), а также в рамках Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO), где страна поддержала сокращение выбросов парниковых газов в сфере судоходства. На конференции COP26 в Глазго в 2021 году тогдашняя министр транспорта, энергетики, коммуникаций и охраны окружающей среды Швейцарии Симонетта Соммаруга (Simonetta Sommaruga) заняла необычно твёрдую позицию: она публично выступила против попытки Индии заблокировать требование о постепенном отказе ведущих стран мира от использования ископаемого топлива.

В отличие от многих других министров, Соммаруга оставалась в Глазго почти до конца заключительной недели переговоров, чтобы добиться более убедительного соглашения, отстаивая, в частности, норму о недопустимости двойного учёта «углеродных сертификатов» при реализации экологических проектов в развивающихся странах. На этом фоне поведение действующего президента Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) выглядело значительно сдержаннее: во время сессии Генеральной ассамблеи ООН (UNGA) в сентябре она покинула Нью-Йорк ещё до начала так называемой High-Level Week — недели мероприятий на высоком уровне, когда главы государств и правительств выступают с речами, проводят саммиты, двусторонние встречи и консультации. Тему климата она лишь кратко упомянула в своём выступлении на общих дебатах (General Debate) Генассамблеи, подчеркнув, что «многосторонний подход к решению глобальных проблем», который сейчас находится под угрозой, остаётся ключевым инструментом для поиска ответов на главные вызовы современности — от изменения климата до миграции и «цифровой революции».

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) общается с журналистами после своего выступления на Генеральной ассамблее ООН. Сентябрь 2025 года. Paula Dupraz-Dobias

Представитель Федерального ведомства по охране окружающей среды (Bundesamt für Umwelt, BAFU, подразделение Министерства энергетики и транспорта — UVEK) сообщил в комментарии Swissinfo, что климатический делегат ведомства Феликс Вертли (Felix Wertli), от которого ожидалось выступление на климатическом саммите в Нью-Йорке, «в итоге не смог принять участие из-за проблем с расписанием». «Для швейцарских властей это вообще не приоритетная тема», — отметил в интервью Swissinfo Давид Кнехт (David Knecht), координатор неправительственной организации Fastenaktion, входящей в альянс Alliance Sud. По его словам, Карин Келлер-Зуттер, скорее всего, не поедет в Белен. «Нам не хватает политической вовлечённости. Это вопрос личной повестки дня и персональных приоритетов. А это подрывает доверие к Швейцарии как к серьёзному игроку в сфере экологической дипломатии», — считает он.

Федеральный министр Альберт Рёшти (Albert Rösti), отвечающий за транспорт, энергетику и коммуникации, напротив, присутствовать в Бразилии будет. После своего избрания в правительство в 2022 году он подвергался критике из-за своей прежней деятельности в лоббистских структурах, связанных с нефтяной индустрией. Напомним, Швейцария — один из крупнейших мировых центров торговли нефтью: около трети всех ископаемых энергоносителей торгуется именно здесь. Во время недавнего брифинга, посвящённого позиции Швейцарии на предстоящих переговорах в Белене, Феликс Вертли сообщил Swissinfo, что швейцарская делегация поддерживает тесные контакты как с партнёрами по своей переговорной группе Environmental Integrity Group (в неё входят Мексика, Республика Корея, Грузия, Лихтенштейн и Монако), так и с другими странами.

По его словам, «в этот решающий момент присутствие на конференции министра Федерального совета имеет большое значение. Хотя наша страна сравнительно невелика, нам всё равно удаётся быть услышанными и добиваться решений, укрепляющих Парижское соглашение», — отметил Феликс Вертли. Он также подчеркнул, что швейцарская делегация активно призывает государства, как членов ЕС, так и другие страны, оперативно представить свои обновлённые климатические цели. Со своей стороны в Белене Швейцария намерена представить новые примеры задействования механизма, введённого в рамках Парижского соглашения, который позволяет заключать двусторонние соглашения с развивающимися странами с целью компенсации выбросов парниковых газов. Ожидается, что до 40 % своих национальных выбросов Швейцария будет компенсировать именно через международные «углеродные кредиты».

Нет предела совершенству

Швейцария тем временем подвергается критике со стороны левых экологических движений за то, что она делает ставку именно на компенсационные механизмы вместо реального сокращения собственных выбросов. «Поскольку последствия изменения климата всё чаще затрагивают сами швейцарские города и общины, правительству необходимо принимать и реализовывать меры, которые действительно приводят к снижению выбросов в соответствии с научными рекомендациями», — заявил Себастьян Дик из Центра международного экологического права.

Согласно исследованию Alliance Sud, опубликованному в 2024 году, в одном из двусторонних соглашений Швейцарии с Ганой объём компенсированных выбросов оказался завышенным. Некоторые неправительственные организации указывают и на экономические противоречия, подчёркивая, что финансовые потоки, проходящие через Швейцарию, должны в большей степени соответствовать международным климатическим обязательствам страны.

По оценке организации Public Eye, продукция, продаваемая энергетическими трейдерами, зарегистрированными в Швейцарии, вызывает примерно в сто раз больше выбросов, чем вся страна вместе взятая. Швейцарские переговорщики, со своей стороны, подчёркивают, что их политика осуществляется на основании поручения парламента. «Авторитет Швейцарии в качестве страны, претендующей на лидерство в сфере климатической политики, напрямую зависит от того, сможет ли она согласовать свои внутренние процессы с международными обязательствами, — отметил Себастьян Дик. — А ведь недавние неудачи в отдельных секторах климатической политики страны заметно ослабляют эту роль».

Речь идёт, в частности, о провале закона о CO₂ на референдуме 13 июня 2021 года и о медленных темпах сокращения объемов выбросов парниковых газов на транспорте и в сфере капитального строительства. По словам Феликса Вертли, основная задача COP30 состоит теперь в том, чтобы выработать чёткие механизмы действий, которые помогли бы странам мира совершенствовать собственные климатические меры и ускорять реализацию национальных программ по декарбонизации.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Текст статьи был обновлён 7 ноября 2025 года: из него исключили информацию, носившую исключительно справочный характер.

