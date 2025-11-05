Was von der Schweizer Klimadiplomatie an der COP30 zu erwarten ist

Der brasilianische Vizepräsident Geraldo Alckmin spricht während der Eröffnungssitzung des Pre-COP30-Treffens. Andre Borges / Keystone

Im Vorfeld der diesjährigen UNO-Klimakonferenz in Brasilien sendet die Schweiz gemischte Signale über ihr Engagement in der Klimadiplomatie.

Weitere Sprache: 1

Sechs Monate nachdem ein Gletscherabbruch das Dorf Blatten verwüstet und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweiz deutlich gemacht hat, wird ein Verhandlungsteam von Bern nach Belém in Brasilien zur COP30-Klimakonferenz reisen. Wird die Schweiz angesichts sich verändernder nationaler Prioritäten und geopolitischer Verhältnisse die Gelegenheit ergreifen, eine Führungsrolle zu übernehmen?

Der Gletscherabbruch und der darauffolgende Erdrutsch, der das Walliser Dorf Blatten verschüttete, ist nur ein Punkt in der Liste der diesjährigen Klimakatastrophen. Weitere sind verheerende Waldbrände in Kalifornien, ein Hurrikan der Kategorie fünf, der durch Jamaika fegte, und tödliche Monsunregen in Pakistan, Nepal und Indien, die Millionen MenschenExterner Link vertrieben.

Die Schäden gehören zu den teuerstenExterner Link, die je verzeichnet wurden: Laut dem Rückversicherer Swiss Re beliefen sie sich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auf 116 Milliarden Schweizer Franken.

Die Weltorganisation für Meteorologie hat prognostiziert, dass der durchschnittliche globale Temperaturanstieg die von den Vereinten Nationen festgelegte Zielgrenze von +1,5°CExterner Link vor Ende des Jahrzehnts überschreiten wird, was wiederum weitere Klimafolgen nach sich zieht.

Doch während die nächste Weltklimakonferenz näher rückt, schaffen es die meisten Industrieländer nicht, ihre Emissionen ausreichend zu senken, um den Temperaturanstieg zu verlangsamen.

Auch halten sie weder die Fristen für die Einreichung ihrer Ziele ein, noch stocken sie die Finanzmittel auf, um Entwicklungsländern bei der Bewältigung von Katastrophen zu helfen.

Ziele und Fristen

Da die USA – nicht zum ersten Mal – angekündigt haben, aus den UNO-Klimaverhandlungen auszusteigen, und Europa sich auf den Krieg in der Ukraine und den Aufstieg populistischer Politik konzentriert, fragen sich viele, wer die Führungsrolle und Diplomatie liefern wird, die für die Förderung von Klimaschutzmassnahmen erforderlich sind.

Nachdem nur wenige Länder ihre Pläne zur Senkung der Kohlenstoffemissionen, in der COP-Fachsprache als NDCs bezeichnet, bis zum ursprünglichen Stichtag am 10. Februar 2025 eingereicht hatten, wurde die Frist bis Ende September verlängert.

Doch selbst jetzt hat erst ein DrittelExterner Link der Unterzeichnerstaaten des wichtigen Pariser Abkommens, in dem das 1,5°C-Ziel festgelegt wurde, Pläne eingereicht.

Die Schweiz war eines der ersten Länder, die im Januar ihre NDCs vorlegten; ihr Hauptziel war eine Reduzierung der Emissionen um 65% bis 2035 im Vergleich zu den Werten von 1990.

Im Gegensatz dazu wartete China, der weltweit grösste Verbraucher fossiler Brennstoffe, bis zur UNO-Generalversammlung (UNGA), dem letzten globalen Klimaereignis vor der COP30, um informell Pläne anzukündigenExterner Link, die Emissionen bis 2035 um 7-10% gegenüber den Spitzenwerten zu senken – weit unter den Erwartungen.

Die Europäische Union ihrerseits tat sich bis zur letzten Minute schwerExterner Link, ein Ziel anzukündigen, nachdem es zuvor interne Streitigkeiten gegeben hatte.

Vor der UNGA sahen Schweizer zivilgesellschaftliche Gruppen inmitten des Zögerns eine Gelegenheit, die amtierende Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter dazu zu bewegen, auf der Weltbühne eine Führungsrolle zu übernehmen.

In einem Brief argumentierte Alliance Sud, ein Dachverband für Schweizer NGOs, dass die NDC des Landes zwar nicht ehrgeizig genug sei, ihre frühzeitige Bekanntgabe der Schweiz jedoch «die Glaubwürdigkeit verleiht, die Einreichung der NDCs anderer Länder zu fordern».

Sébastien Duyck, ein leitender Anwalt am Center for International Environmental Law (CIEL) mit Sitz in Genf und Washington, das nicht Teil von Alliance Sud ist, betrachtet den gegenwärtigen Moment als einen Test der Entschlossenheit.

«Da sich die USA erneut zurückziehen, ist es entscheidend, dass andere voranschreiten und zeigen, dass verantwortungsvolle Regierungen Wissenschaft und Klimaschutz ernst nehmen», sagte er. «Die Schweiz kann auf eine lange Tradition als internationale Vorreiterin im Umweltschutz und bei der Verteidigung wissenschaftlich fundierter Entscheidungen zurückblicken.»

Duyck forderte die Schweiz auf, an der Klimakonferenz Mehrheitsentscheide zu unterstützen, wie sie es bei anderen Umweltdiskussionen getan hat, um Verhandlungsblockaden zu überwinden.

Von Glasgow nach Belém

Früher im Jahr waren Schweizer Unterhändler:innen bei Umweltgesprächen aktiv, unter anderem in Genf für einen Vertrag über Plastik, wo sie sich für Verbote einsetzten, und bei der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO), wo sie Emissionsreduzierungen für die internationale Schifffahrt unterstützten.

Bei der COP26 in Glasgow 2021 nahm die damalige Schweizer Umweltministerin Simonetta Sommaruga eine ungewöhnlich öffentliche Haltung ein. Sie stellte sich einem in letzter Minute unternommenen Versuch Indiens entgegen, Forderungen nach einer schrittweisen Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe zu stoppen.

Im Gegensatz zu vielen Minister:innen blieb Sommaruga für den Grossteil der letzten Woche, um ein stärkeres Abkommen zu gewährleisten, und setzte sich für Themen wie Regeln zur Vermeidung von der doppelten Anrechnung von Kohlenstoffkompensationen in Drittländern ein.

Bei der UNGA im September entschied sich Keller-Sutter jedoch, New York vor dem hochrangigen Gipfeltreffen zu verlassen, und erwähnte das Klima nur am Rande ihrer Rede vor der Versammlung, in der sie darlegte, dass MultilateralismusExterner Link, der derzeit durch Kürzungen der Gebermittel bedroht ist, der Schlüssel zur Lösung globaler Probleme wie Klima, Migration und «digitaler Wandel» sei.

Ein Sprecher des Bundesamts für Umwelt (BAFU) sagte gegenüber Swissinfo, dass dessen Klimabeauftragter Felix Wertli, von dem erwartet wurde, dass er am Klimagipfel in New York im Namen der Regierung sprechen würde, «letztlich aufgrund von Terminproblemen nicht gesprochen hat».

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter spricht mit Journalist:innen nach ihrer Rede vor der UN-Generalversammlung. Paula Dupraz-Dobias

«Es ist kein brennendes Thema für [die Schweizer Behörden]», sagt David Knecht, Programmbeauftragter der NGO Fastenaktion, die Teil von Alliance Sud ist, gegenüber Swissinfo.

Knecht merkt an, dass Keller-Sutter voraussichtlich nicht nach Belém reisen werde, und sagt, dass die Schweizer Unterhändler zwar in diesem Jahr bei den Plastik- und IMO-Gesprächen aktiv gewesen seien, das Engagement auf Ministerebene jedoch schwächer gewesen sei.

«Es mangelt an Einsatzbereitschaft. Es ist eine Frage der persönlichen Agenda und der Prioritäten. Das nimmt der Schweiz Glaubwürdigkeit als starke Kraft in der Umweltdiplomatie.»

Der für Verkehr, Energie und Kommunikation zuständige Bundesrat Albert Rösti, der in Belém sein wird, sah sich nach seiner Ernennung 2022 aufgrund seiner früheren Rolle als Lobbyist für die fossile Brennstoffindustrie Kritik ausgesetzt. Die Schweiz ist einer der grössten Ölhandelsplätze der Welt, etwa ein Drittel der fossilen Brennstoffe wird hierzulande gehandelt.

Mehr Engagement zeigen

Bei einem kürzlichen Briefing über die Rolle der Schweiz bei den bevorstehenden Gesprächen sagte Wertli gegenüber Swissinfo, dass die Delegation in engem Kontakt stand mit Ländern sowohl in ihrer Verhandlungsgruppe – der Environmental Integrity Group, zu der Mexiko, Südkorea, Georgien, Liechtenstein und Monaco gehören – als auch ausserhalb.

Er sagte, dass in diesem «entscheidenden Moment» auch die Anwesenheit des Bundesrats von Bedeutung sei. «Obwohl wir ein relativ kleines Land sind, gelingt es uns, uns Gehör zu verschaffen und Entscheidungen herbeizuführen, die das System [des Pariser Abkommens] stärken.»

Die Schweizer Delegation habe auch regelmässig einzelne Länder innerhalb der EU und anderswo kontaktiert, damit diese schnell ihre Klimaziele vorlegen, um sich an das 1,5°C-Ziel anzupassen, sagte Wertli.

In Belém wird das Land weitere Fälle eines Mechanismus vorstellen, den es im Rahmen des Pariser Abkommens eingeführt hat und der bilaterale Abkommen mit Entwicklungsländern zur Kompensation von Kohlenstoffemissionen ermöglicht. Von der Schweiz wird erwartet, dass sie bis zu 40% ihrer Emissionen über internationale Kohlenstoffgutschriften kompensiert.

Die Delegation wird auch eine «Article 6 Ambition Alliance» ins Leben rufen. Diese soll zeigen, wie die Klausel genutzt werden kann, um die Ambitionen im Klimaschutz zu erhöhen.

Raum für Verbesserungen

Die Schweiz sieht sich unterdessen Kritik ausgesetzt, weil sie Kompensationen gegenüber der Reduzierung der eigenen Emissionen bevorzugt.

«Da die Auswirkungen des Klimas zunehmend Schweizer Gemeinden betreffen, muss die Regierung Massnahmen ergreifen und umsetzen, die die Emissionen gemäss wissenschaftlicher Beratung effektiv reduzieren», sagte Duyck vom CIEL. Eine Studie von Alliance SudExterner Link aus dem Jahr 2024 ergab, dass in einem bilateralen Abkommen mit Ghana die Menge der kompensierten Emissionen überschätzt wurde.

Einige NGOs weisen auch auf wirtschaftliche Konflikte hin. Umweltschutzorganisationen argumentieren, dass die in der Schweiz verwalteten Finanzströme besser mit internationalen Verpflichtungen vereinbar sein sollten. Die NGO Public Eye schätzt, dass die von in der Schweiz ansässigen Energiehandelsunternehmen verkauften fossilen Brennstoffprodukte 100 MalExterner Link mehr Emissionen verursachten als das Land selbst. Schweizer Unterhändler haben stets betont, dass ihre Politik vom Parlament beauftragt ist.

«Die Glaubwürdigkeit der Schweiz als Klimavorreiterin hängt davon ab, ob sie ihr nationales Handeln mit ihren internationalen Verpflichtungen in Einklang bringt», sagte Duyck. «Jüngste Rückschläge in sektoralen Klimapolitiken untergraben diese Führungsrolle.»

Klimakommunikation

Als Reaktion auf die Entscheidung Brasiliens, in der Nähe der Mündung des Amazonas nach Öl zu bohren, hinterfragte Wertli den Zeitpunkt der Ankündigung. Er sagte jedoch, dass die reale Situation für viele Länder herausfordernd sei.

«Alle Staaten erkennen die Notwendigkeit zu handeln an und bereiten sich auf den Klimawandel vor», sagte er. «Es gibt keinen Musterschüler, denn alle befinden sich in einem wirtschaftlichen und sozialen Übergang.» Er fügte hinzu, dass es die Rolle der COP sei, die «Signale und Massnahmen» zu liefern, damit Länder ihre Klimamassnahmen verstärken und die Umsetzung von Plänen zur Dekarbonisierung beschleunigen können.

Die Schweiz beherbergt die «Planetary Embassy» Die Schweiz hat ihre offizielle Botschaft zu Klimamassnahmen auch anderswo verstärkt. Während der Klimawoche in New York, die zur gleichen Zeit wie die UNGA stattfand, organisierte das Land eine Nebenveranstaltung mit dem Namen «Planetary Embassy», bei der unter anderem darüber diskutiert wurde, wie die Klimakrise angegangen werden kann. Ein Panel diskutierte die Frage, was es bedeuten würde, wenn ganze Ökosysteme an den Verhandlungstischen sässen, um für sich selbst einzutreten. Das Thema erinnerte an eine Volksabstimmung in der Schweiz im Februar 2025, die von der den Jungen Grünen initiiert wurde und eine «verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen» forderte. Die Abstimmung, die den übermässigen Ressourcenverbrauch der Schweiz betonte, wurde weitgehend abgelehnt. «Diplomatie entwickelt sich und passt sich an, während sich die Welt verändert und neue Herausforderungen aufkommen», sagte Niculin Jäger, Schweizer Botschafter und Konsul in New York, bei der Veranstaltung und bemerkte, dass es zu spät sei, die Klimakrise nur als Thema für politisches Handeln zu betrachten. «Sie fordert uns auf, unseren Fokus zu verlagern und anzuerkennen, dass unser Überleben von der Zusammenarbeit abhängt, nicht nur unter uns und zwischen Staaten, sondern mit den Ökosystemen selbst.»

Philippe Roesle, CEO von Swissnex, spricht an der Eröffnung einer vom Schweizer Konsulat in New York mitorganisierten Nebenveranstaltung im September 2025. Paula Dupraz-Dobias

Editiert von Tony Barrett/dos; Übertragung aus dem Englischen mithilfe des KI-Tools Claude: Claire Micallef

