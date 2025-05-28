Как школы в Швейцарии учат демократии

Город Троген, кантон Аппенцелль-Внешний, на востоке Швейцарии. Keystone / Gian Ehrenzeller

Когда авторитарные режимы укрепляют свои позиции, а уровень доверия к демократическим институтам заметно снижается, школа становится не просто местом обучения, но и пространством, где формируется гражданская зрелость.

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«Почему нас никто не спросил? Почему французский мы начинаем учить только в старших классах?» — возмущались школьники из кампуса NiderenВнешняя ссылка в городе Троген. Поводом для такой реакции стало решение парламента кантона Аппенцелль-Внешний: в конце марта 2025 года депутаты проголосовали за отмену преподавания французского как первого иностранного языка в начальной школе. Вместе с учителями школьники решили обсудить это решение — не только в классе, но и на уровне всего города с населением около двух тысяч человек.

Совет решает: демократия в школе Трогена

В начале одного из учебных дней учителя предложили ученикам высказаться по поводу парламентского решения, собрав аргументы за и против изучения французского языка в начальной школе. В результате школьники решили направить письмо в Большой совет (парламент) и правительство кантона, чтобы изложить свою позицию. Такая инициатива стала естественным продолжением пути, по которому школа в Трогене идёт уже более пятнадцати лет: воспитание активной гражданской позиции.

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«Ученический совет собирается каждую неделю на одном из уроков», — объясняет учитель Доминик Видмер, который координирует проект уже более двенадцати лет. «Регулярность обеспечивает преемственность и даёт ученикам понять, что эта их работа действительно важна». Каждый класс — от подготовительного до шестого — представлен в совете одним или двумя делегатами. Здесь обсуждаются повседневные школьные вопросы, цель — укрепить чувство общности и сопричастности к жизни школы. «Если, например, замечено недопустимое поведение на переменах или по дороге в школу, совет формулирует предложения по улучшению ситуации. Затем они обсуждаются и выносятся на голосование во всех классах», — поясняет Доминик Видмер.

«По предложению школьного совета муниципалитет перенёс остановку школьного автобуса на более удобное место и построил навес, чтобы защитить детей от дождя». Кроме того, члены совета выполняют роль классных представителей: отстаивают интересы одноклассников, организуют межклассные обмены, шоу талантов или специальные занятия, на которых они сами становятся на какое-то время учителями. Ещё один ключевой элемент — общее школьное собрание, которое готовится ученическим советом. В рамках собрания ученики, разделившись на группы, обсуждают важные темы, учатся слушать друг друга и вносят реальный вклад в жизнь школы.

Серьёзно, а не для галочки

«Дело не только в том, чтобы дать ученикам возможность высказываться, — важно воспринимать их предложения всерьёз», — подчёркивает Видмер. «Иногда мне приходится становиться посредником, когда идеи сталкиваются с сопротивлением со стороны учителей. Важно не допустить разочарования и не создать у детей впечатление, будто речь идёт о показной демократии — формальной и без последствий».

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Именно такое ощущение — что участие в политических процессах сводится к формальности — разделяют сегодня многие молодые люди в Швейцарии. С одной стороны, потому что к их мнению действительно не прислушиваются, с другой — потому что им часто не хватает базовых знаний о том, как устроена демократия. Это подтверждают и данные международного исследования гражданского школьного образования (International Civic and Citizenship Education Study, ICCSВнешняя ссылка), в котором Швейцария участвовала лишь однажды — в 2009 году. Тогда швейцарские подростки и молодёжь показали сравнительно слабые результаты в области знаний и навыков, связанных с конкретными форматами участия в политической жизни: удивительный итог для страны, которая нередко называет себя «чемпионом мира по демократии».

Но значительные права всегда идут в паре с ответственностью. Особенно в такой стране, где граждане голосуют на референдумах раз в квартал — частота, не имеющая аналогов в мире, — особенно важно уметь понимать, обсуждать и влиять на общественную жизнь. Не случайно в Федеральной Конституции Швейцарии (ст. 41, п. 1g) Внешняя ссылкав качестве цели школьного образования указано «содействие формированию у детей и молодёжи самостоятельной и ответственной личности посредством культурной, социальной и политической интеграции в общество». Именно на этих принципах основана и ещё одна школьная инициатива в городе Монтрё.

Школа становится городом

Из Трогена на востоке страны мы переносимся в Монтрё / Кларанс (кантон Во) на западе, где с 2009 года школа Collège Rambert реализует проект по гражданскому образованию под названием «Рамбертвиль». Каждые три года, незадолго до летних каникул, школа, построенная на склоне горы с видом на Женевское озеро, на три дня превращается в настоящий город. Учащиеся открывают рестораны, управляют банком с собственной валютой, организуют концерты, швейные и велосипедные мастерские, театральные представления, спортивные и научные мероприятия. «Проект „Рамбертвиль“ даёт школьникам возможность ощутить свою принадлежность к единому сообществу, он укрепляет связи между учениками и учителями, между школой, семьями и местными жителями», — рассказывает Жеральд Йерсен (Gérald Yersin), учитель на пенсии и инициатор проекта.

Город Монтрё (кантон Во) на западе Швейцарии. Keystone / Valentin Flauraud

Днём «РамбертвильВнешняя ссылка» приглашает только другие начальные школы региона, а вечером он уже открыт и для самой широкой публики, число гостей достигает многих сотен. Но при этом это куда больше, чем просто школьный праздник: это настоящая лаборатория гражданского взросления. «Ученики на практике понимают, что значит управлять проектом, соблюдать график, работать в команде, справляться с неожиданностями, взаимодействовать с профессионалами. Они учатся принимать решения и нести за них ответственность не только в теории, но и на практике», — подчёркивает Жеральд Йерсен.

Политическое образование часто бывает формальным

Хартия Совета ЕвропыВнешняя ссылка о воспитании демократической гражданственности и образовании в области прав человека требует, чтобы молодые люди в обязательном порядке получали знания, умения и навыки, необходимые для активного участия в демократической жизни, чтобы они осознавали важность защиты гражданских прав и свобод, а также укрепления демократии и принципа верховенства права. В условиях, когда авторитарные тенденции становятся всё заметнее, особенно важно, чтобы новое поколение умело критически воспринимать политическую реальность вокруг них.

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А для этого нужны не только знания, но и конкретные инструменты — и именно средняя школа и должна их предоставлять, так, как это и предусмотрено в учебных планах разных языковых регионов Швейцарии. Единый образовательный стандарт «Учебный план — 21», действующий в 21 кантоне, предусматривает обучение детей принципам работы демократических институтов, развитие у них способности к критическому анализу информации и к формированию собственного мнения по политическим вопросам. Однако исследование, проведённое при финансовой поддержке Швейцарского национального научного фонда (Schweizerischer Nationalfonds), выявило тут ряд проблем.

Политическому образованию в школах уделяется слишком мало времени и ресурсов, а акцент зачастую делается на передаче знаний, а не на развитии критических и практических навыков. В этом контексте школьные инициативы, такие как ученический совет в Трогене или проект «Рамбертвиль» в Монтрё, можно рассматривать как примеры, указывающие направление, по которому и следует двигаться швейцарской системе среднего и специального школьного образования. Эти проекты становятся своеобразными маяками — ориентирами, на которые стоит равняться всем, если только мы действительно хотим воспитывать у молодёжи демократическую зрелость и активную гражданскую позицию.

Тревожные тенденции

А тревожные тенденции имеют место, и они подтверждаются более широкими социологическими исследованиями. Так, согласно итогам исследования,Внешняя ссылка проведённого в 2023 году НИИ изучения общественного мнения gfs.bern по заказу Швейцарской Ассоциации молодёжных парламентов (Dachverband Schweizer Jugendparlamente), каждый пятый молодой человек в возрасте от 15 до 25 лет считает, что «сильное руководство с едиными централизованными полномочиями — это для страны хорошо». А каждый четвёртый либо затруднился ответить, либо вовсе не дал ответа. Таким образом, 45% респондентов либо открыто выражают симпатии к авторитарной модели общественного устройства, либо относятся к такой модели безразлично.

Случайно ли?

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Это подтверждается и другим показателем: для 31% опрошенных не имеет значения, живут ли они в демократии, или нет, если «всё вокруг работает как надо». Ещё 23% респондентов не выразили по этому поводу никакого определённого мнения. По оценке НИИ gfs.bern особенно тревожным является высокий процент ответов «не знаю». Это свидетельствует о нарастающем политическом равнодушии среди молодёжи, и это в стране, где гражданское участие считается краеугольным элементом общественного устройства.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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