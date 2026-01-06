Новый 2026 год — новые законы в Швейцарии

В 2026 году цены на электроэнергию для домохозяйств в системе базового снабжения снизятся в среднем примерно на 4%. Keystone-SDA

С 1 января 2026 года в Швейцарии вступил в силу целый ряд изменений в законодательстве и нормативном регулировании. Ниже приводится далеко не полный обзор ключевых нововведений.

English en 2026: New Year, new Swiss laws

Транспорт и грузоперевозки

С 1 января начинает действовать система федеральной финансовой поддержки внутренних железнодорожных грузовых перевозок и грузового судоходства. Цель реформы — усилить стимулы к переводу грузов с автомобильных дорог на железнодорожный транспорт.

Также вступает в силу новый федеральный закон о данных авиапассажиров. Авиакомпании обязаны теперь передавать властям данные обо всех пассажирах рейсов, которые они выполняют из-за границы в Швейцарию и из Швейцарии за рубеж.

Энергетика и охрана окружающей среды

В 2026 году цены на электроэнергию для домохозяйств в системе базового снабжения снизятся в среднем примерно на 4%. Типичное домохозяйство будет платить около 0,28 франка за киловатт-час, что соответствует сокращению среднего годового счёта за электроэнергию на 58 франков. Федеральная поддержка развития солнечной энергетики в Альпах будет продолжена и после 2025 года: с 1 января вступает в силу специальный федеральный закон.

С января начинают действовать новые правила, касающиеся применения средств защиты растений. Их приобретение и использование в сельском хозяйстве теперь возможно только при наличии действующей профессиональной лицензии на использование таких средств. Эти изменения затрагивают все сельскохозяйственные предприятия.

С 2026 года 567 миллионов франков, собранных в виде экологических налогов, будут возвращаться населению: каждый житель получит компенсацию в виде снижения взносов по обязательному медицинскому страхованию.

Здравоохранение и медицинское страхование

Система медицинских тарифов Tarmed будет заменена системой Tardoc и системой амбулаторных фиксированных тарифов. Введённая в 2004 году система Tarmed с тех пор ни разу не совершенствовалась. Переход на Tardoc рассматривается в качестве решающего шага к повышению качества амбулаторной медицинской помощи в интересах пациентов и плательщиков страховых взносов.

Федеральное правительство впервые установит предельные ориентировочные нормы увеличения расходов на цели здравоохранения на период с 2028 по 2031 год в соответствии с предложением, поступившим ранее от партии Центр (Die Mitte). Оно предусматривает положение, в соответствии с которым каждые четыре года федеральные власти будут определять допустимый предел увеличения расходов по обязательному медицинскому страхованию.

Первое такое решение должно быть принято в конце 2026 года. Если фактические расходы превысят установленный уровень без достаточного на то основания, то тогда Федеральный совет и кантоны будут обязаны рассмотреть корректирующие меры.

Расходы на некоторые вакцины теперь покрываются обязательным медицинским страхованием даже в том случае, если франшиза застрахованным лицом ещё не исчерпана. Речь идёт, в частности, о стандартных прививках против дифтерии, столбняка и менингококковой инфекции.

С 2026 года вступают в силу различные изменения в области возмещаемых по линии ОМС медицинских услуг. Так, цифровые медицинские приложения, например, приложения для лечения депрессии, будут компенсироваться за счёт обязательного медицинского страхования.

Пенсии и занятость

Лица, занятые одновременно на нескольких краткосрочных работах с низким уровнем дохода, смогут воспользоваться улучшенными условиями пенсионного обеспечения. Отдельные меры предусмотрены и для самозанятых лиц, прекращающих профессиональную деятельность.

С января 2026 года в Швейцарии впервые будет проведена индексация пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, выплачиваемых из системы обязательного профессионального пенсионного страхования (второй сегмент пенсионной системы). Эти выплаты будут скорректированы с учётом увеличенния потребительских цен (если данное лицо получает эти выплаты начиная с 2022 года).

С 2026 года будет усилена социальная защита работников, занятых на краткосрочных контрактах в секторах культуры и медиа. Их доход будет учитываться в системе швейцарского пенсионного страхования по старости (первый сегмент) даже при минимальном уровне заработка.

Общество, образование и уголовное право

С начала 2026 года так называемый сталкинг (навязчивое преследование), будет квалифицироваться как уголовное преступление и наказываться лишением свободы или денежным штрафом. При этом уголовное преследование возможно только при подаче заявления со стороны потерпевшего.

Лица, совершившие убийство в несовершеннолетнем возрасте, при определённых условиях могут быть направлены в закрытое учреждение для принудительного содержания под стражей даже после отбытия наказания, назначенного по нормам ювенальной юстиции — если сделан вывод, что они по-прежнему представляют опасность для общества.

С 1 января кантоны получают право самостоятельно определять формат экзамена по общеобразовательным дисциплинам для получения диплома о среднем профессиональном образовании. Они смогут по своему усмотрению сохранять письменные выпускные экзамены либо проводить устные.

Федеральные власти усиливают стимулы в области почтового распространения региональных и местных газет. Размер скидки увеличен до 0,43 франка за экземпляр — это на 0,15 франка больше, чем ранее.

Пространственное планирование и капитальное строительство

Поэтапно в течение всего 2026 года будут начинать действовать новые положения Федерального закона о пространственном планировании. С 1 июля 2026 года кантоны будут обязаны в течение пяти лет разработать стратегию по стабилизации масштабов строительства за пределами официальных зон застройки.

Собственники недвижимости и покупатели объектов недвижимости получат более надёжную правовую защиту в случае выявления строительных дефектов. В настоящее время владелец обязан уведомить подрядчика о дефектах в течение 7–10 дней, иначе он рискует утратить гарантийные права. В будущем этот срок будет увеличен до 60 дней.

Налоги и кредитование

В 2026 году снизится процент по добровольным авансовым платежам в сфере федеральных прямых налогов: Министерство финансов уменьшило ставку с 1,25% до 0,75%. Процент по просроченным платежам, возвратам и предварительным налоговым обязательствам перед федеральными органами власти также снижается — с 4,75% до 4,5%.

С 1 января начинают применяться новые положения Соглашения об избежании двойного налогообложения между Швейцарией и Францией. Они регулируют налогообложение доходов, получаемых в режиме дистанционной работы.

С 1 января лица, подвергшиеся необоснованным судебным или исполнительным процедурам, смогут проще предотвращать информирование третьих лиц о таких делах. Как и прежде, для этого необходимо подать соответствующее ходатайство в компетентное ведомство по взысканию задолженностей.

Максимальная процентная ставка по потребительским кредитам будет снижена с учётом общего падения ставок. В начале 2026 года ставка по наличным кредитам уменьшится с 11% до 10%, а по овердрафтам, включая кредитные карты, — с 13% до 12%.

Прочие изменения, запланированные на 2026 год

Минимальная заработная плата для домашней прислуги с 1 января 2026 года увеличится на 2%. Такое решение принял Федеральный совет, увязав эту корректировку с изменением номинальных заработных плат в период с 2022 по 2024 год.

с 1 января 2026 года увеличится на 2%. Такое решение принял Федеральный совет, увязав эту корректировку с изменением номинальных заработных плат в период с 2022 по 2024 год. Поддержка швейцарского кинематографа будет переориентирована на комплексную модель поддержки всего аудиовизуального сектора. Соответствующие меры планируется ввести с 1 января.

будет переориентирована на комплексную модель поддержки всего аудиовизуального сектора. Соответствующие меры планируется ввести с 1 января. Первая 13-я выплата пенсии по старости должна быть осуществлена в декабре 2026 года. При этом механизм её финансирования остаётся открытым и продолжает вызывать политические споры.

должна быть осуществлена в декабре 2026 года. При этом механизм её финансирования остаётся открытым и продолжает вызывать политические споры. С 1 мая 2026 года в Швейцарии будет введена национальная экстренная горячая телефонная линия для людей, пострадавших от домашнего насилия.

Электронная идентификация личности (E-ID) будет внедрена не ранее середины 2026 года. Её использование будет, как и предполагалось, добровольным и бесплатным, а доступ обеспечен через приложение Swiyu.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

