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Швейцарская политика

Общественные электронные СМИ Швейцарии будут реструктурированы

Причина — финансовые сложности и необходимость сохранить конкурентоспособность в быстро меняющемся медиасекторе.
Причина реформ в SRG — финансовые сложности и необходимость сохранить конкурентоспособность в быстро меняющемся медиасекторе. Keystone-SDA

Швейцарская общественная телерадиокомпания SRG SSR представила планы своей масштабной реструктуризации. Причина — финансовые сложности и необходимость сохранить конкурентоспособность в быстро меняющемся медиасекторе. Наш портал Swissinfo является автономным подразделением холдинга SRG SSR.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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«Компании SRG предстоит радикальная реструктуризация», — заявил председатель её совета директоров Жан-Мишель Чина (Jean-Michel Cina) на пресс-конференции в Берне 30 июня 2025 года. В ближайшие годы планируется реорганизация почти всех подразделений и редакций холдинга — от спортивного, производственного и сектора художественного контента до дистрибьюторского, кадрового, финансового и ИТ-сектора. Как указал далее Жан-Мишель Чина, это единственный способ реализовать к 2029 году меры по вынужденному сокращению расходов на сумму 270 млн франков (около 339 млн долларов), что составляет около 17% общего бюджета корпорации.

Эти меры сверстаны в единый пакет в рамках программы трансформации телерадиокомпании SRG Enavant (в переводе с ретороманского: «Вперед!»), запущенной ещё осенью 2023 года. Цель программы: адаптация SRG к новым политическим, медийным и экономическим реалиям. Среди ключевых факторов — решение правительства о постепенном снижении тарифа медиасбора Serafe для частных домохозяйств с 335 до 300 франков в год, сокращение рекламных доходов и рост операционных затрат. Согласно заявлению руководства, уже к началу 2027 года SRG предстоит сэкономить 215 млн франков.

В отличие от прежней практики, эта сумма не будет пропорционально разделена между четырьмя основными языковыми подразделениями холдинга — SRF (немецкоязычное), RTS (франкоязычное), RSI (италоязычное) и RTR (ретороманоязычное). Новый генеральный директор SRG Сюзанна Вилле (Susanne Wille) подтвердила, что добиться таких объёмов экономии без последствий для программного пакета невозможно: «Это неизбежно. Но, прежде чем обсуждать содержание и конкретные меры экономии, необходимо адаптировать структуру компании».

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Точное количество сокращенных рабочих мест пока неизвестно. «Ориентировочно речь идёт о высоком трёхзначном числе», — пояснила С. Вилле. Осенью 2023 года, когда была представлена программа Enavant, компания SRG уже сообщала о намерении сократить к 2029 году около 1 000 рабочих мест. В настоящее время в компании работает около 7 130 сотрудников (данные за 2024 год). И если ранее руководство SRG и её языковых подразделений ограничивалось лишь общими заявлениями, то теперь необходимость конкретных мер была подтверждена официально. «Это наш ответ на программу экономии (так называемый «список Гайара», прим. ред. рус.), инициированную Федеральным советом», — подчеркнул Жан-Мишель Чина.

Объединение структур

Языковые подразделения SRF, RTS, RSI и RTR продолжат выполнять свои журналистские задачи, сохраняя региональную и языковую специфику в сферах новостей, культуры, образования, музыки и развлекательного контента. Также за ними останется ответственность за региональное радио- и телевещание и онлайн-платформы. По ряду направлений SRG представила и более конкретные планы. В частности, речь идёт о спортивном и игровом контенте, включая сериалы собственного производства. Кроме того, уже сегодня SRG централизованно управляет правами на трансляцию крупных спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры. Следующим логичным шагом, поэтому, станет объединение редакционных команд из разных языковых подразделений в единое подразделение с региональными группами.

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В рамках консолидации технологического сектора прекратит своё существование дочерняя компания SWISS TXT, которая, помимо классического телетекста, предоставляет и другие услуги. Сам телетекст как формат будет сохранён. Производственные мощности и часть дистрибьюторской инфраструктуры также будут объединены и переведены в режим централизованного управления.

Швейцарское иновещание Swissinfo продолжит свою работу, однако оно будет, как отмечается, «более тесно интегрировано» с другими подразделениями холдинга SRG. Какой именно будет эта интеграция? Это во многом зависит от решения Федерального совета по вопросу финансирования Swissinfo. Напомним, что Федеральный совет уже принял решение о постепенном снижении тарифа медиасбора Serafe. Этот шаг стал реакцией на народную инициативу «200 франков достаточно», выдвинутую правой Швейцарской народной партией (SVP).

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Инициатива требует сократить ежегодный медиа-сбор с домохозяйства до 200 франков в год, что, по мнению её критиков, может серьёзно подорвать систему общественного вещания страны (напомним, государственных СМИ в стране нет). Во вторник 1 июля 2025 года SRG представит дополнительные меры по сокращению расходов. По информации компании, помимо программы реформ Enavant, с 2026 года компании потребуется реализовать и другие шаги, связанные со снижением доходов от рекламы. Эти меры будут объявлены отдельно по каждому из четырёх языковых подразделений холдинга.

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