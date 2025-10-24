Опрос в Швейцарии: налог на богатых не пройдет, но «служить бы рад»?
Первый опрос, проведённый по заказу швейцарского медиахолдинга SRG SSR накануне референдума 30 ноября 2025 года, показал: большинство граждан не поддерживают идею введения налога на наследование больших состояний и с настороженностью относятся к предложению о замене воинской службы по призыву «всеобщей гражданской службой».
Если бы референдум состоялся 10 октября 2025 года, то инициатива «молодых социалистов» (Juso) о введении налога на наследование значительных состояний была бы отклонена. Что касается инициативы «За активную и деятельную Швейцарию» («Für eine engagierte Schweiz», Service-citoyen-Initiative), то результат голосования показал бы наличие практически равного количества сторонников и противников идеи отказа от традиционной всеобщей воинской обязанности. Эти данные приводит НИИ изучения общественного мнения gfs.bern, проводивший опрос по поручению SRG SSR.
«Служба для всех»: умеренная поддержка, но не ясно, что делать с диаспорой
На данный момент инициатива «За активную и деятельную Швейцарию» («Für eine engagierte Schweiz», Service-citoyen-InitiativeВнешняя ссылка) имеет некоторую умеренную поддержку. Согласно результатам опроса 48 процентов респондентов проголосовали бы за неё, 46 процентов проголосовали против, а 6 процентов пока не определились. Среди швейцарцев, проживающих за рубежом, распределение мнений отличается лишь незначительно, однако совокупная доля отрицательных ответов в этой референтной группе тоже уже достигает 49 процентов.
Инициатива предлагает, напомним, отказаться от всеобщей воинской обязанности, действующей только для мужчин, и перейти ко всеобщей так называемой «гражданской службе», обязательной для всех граждан Швейцарии, то есть и для женщин. Это значит, что вместо армейской службы в Швейцарии возникла бы некая «служба на благо общества и окружающей среды» — служить можно было бы и в армии, но еще и в системе гражданской обороны (Zivilschutz) или в иных «общественно полезных структурах».
Не ясно, затронет ли такая система граждан, постоянно проживающих за пределами страны. Действующее законодательство уже сегодня говорит о том, что всеобщая воинская обязанность распространяется на «каждого швейцарца» — формулировка, идентичная тексту инициативы. Прямого исключения для граждан, живущих за рубежом, ни в законе, ни в инициативном проекте не предусмотрено.
Тем не менее на практике давно уже действует годами устоявшийся порядок: швейцарцы, проживающие за границей, на службу в армию не призываются. Как пояснила в интервью SWI swissinfo.ch президент инициативного комитета Ноэми Ротен (Noémi Roten), «положение швейцарцев, живущих за границей, фактически не изменится по сравнению с нынешним».
Прогноз: инициативе будет трудно сохранить поддержку
Шансы на одобрение этой инициативы формально сохраняются, но на практике скорее всего ее ожидает провал. Пока её противники и сторонники находятся в патовой ситуации. Однако, как напоминают в НИИ gfs.bern, народные законодательные инициативы в Швейцарии обычно всегда теряют часть первоначальной поддержки, и та же динамика может проявиться и сейчас. «Если процесс пойдёт по привычному сценарию, то отрицательный результат в день голосования будет весьма вероятен», — отмечают аналитики института.
Подробнее мы разъяснили суть дела в материале ниже:
Показать больше
Служить в интересах общества и охраны окружающей среды?
Кроме того, они указывают, что аргументы противников отказа от призыва становятся всё более заметными, усиливая сомнения у тех, кто пока не определился. Поддерживают инициативу сторонники «Зелёных либералов» (Grünliberale Partei, glp), социал-демократической партии Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der Schweiz, SP) и «Зелёной партии Швейцарии» (Grüne Partei der Schweiz, GPS). Наиболее решительное неприятие инициативы проявляют избиратели партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen).
Инициатива о налоге на наследование: голосов «против» уже сейчас больше
Совершенно иная картина наблюдается в отношении инициативы молодых социалистов (Juso) о введении «налога на наследование крупных состояний ради защиты климатаВнешняя ссылка». Почти половина опрошенных (49 процентов) высказались решительно «против» такого налога, ещё 13 процентов — «скорее против». Только 38 процентов заявили о готовности поддержать инициативу.
Согласно этому законопроекту, предлагается ввести налог в размере 50 процентов на наследуемые или даримые капиталы, превышающие 50 миллионов швейцарских франков. Полученные средства планируется направлять «на финансирование мер по борьбе с изменением климата». Около двух третей участников опроса сомневаются в эффективности предложенного механизма. Многие опасаются, что состоятельные лица просто примут решение перевести свои активы за границу или начнут искать способы обойти новые налоговые обязательства, а наследники семейных предприятий столкнутся с дефицитом ликвидности, что может поставить под угрозу само существование этих компаний.
Среди швейцарцев, проживающих за границей, совокупная доля противников такой идеи достигает 57 процентов, внутри страны — 62 процента. Главный довод сторонников нового налога (богатые должны вносить более весомый вклад в борьбу с изменением климата) встречает определённое понимание, особенно среди женщин, молодёжи и граждан кантона Тичино (Ticino). Тем не менее эксперты gfs.bern прогнозируют, что и эта инициатива столкнётся с типичной для народных кампаний динамикой:
«Фокус общественного внимания постепенно смещается от признания важности проблемы к обсуждению слабых сторон и рисков предлагаемого решения. По опыту прошлых лет можно сказать, что это приведёт к дальнейшему увеличению доли тех, кто будет голосовать «против». Опрос НИИ gfs.bern, выполненный по заказу ТРК SRG SSR, проводился с 6 по 20 октября 2025 года. В нём приняли участие 14 785 граждан Швейцарии, статистическая погрешность составляет ± 2,8 процентных пункта.
О том, что это такое за инициатива, подробнее читайте ниже:
Показать больше
Швейцария голосует по «климатическому налогу на богатых»
Показать больше
Наша рассылка на тему демократии
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.