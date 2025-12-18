Совет кантонов против секвестра бюджета иновещания

Депутаты Совета кантонов незадолго до начала дебатов по пакету мер экономии бюджетных расходов. Keystone / Peter Schneider

Совет кантонов Швейцарии, малая палата парламента Швейцарии, отклонил предложение сократить финансирования Swissinfo.

6 минут

В рамках мер по стабилизации федерального бюджета швейцарское правительство предложило недавно парламенту списокВнешняя ссылка из шести десятков мер. Среди них и прекращение бюджетного финансирования швейцарского иновещания, организуемого на базе общественного медиахолдинга SRG SSR, в состав которого входит и портал Swissinfo. Совет кантонов Швейцарии (Ständerat) минимальным большинством голосов отклонил эту меру.

Бюджетный вклад в финансирование швейцарского иновещания составляет сумму в 19 млн франков в год. Эти средства направляются на финансирование порталов Swissinfo и tvsvizzera.it, а также на поддержание партнёрских отношений с телеканалами 3satВнешняя ссылка (на немецком языке) и TV5 MondeВнешняя ссылка (на французском языке). Ключевым элементом этого пакета является однако именно бывшее Швейцарское международное радио (S.R.I.), а ныне портал Swissinfo — платформа, на которой вы сейчас и читаете этот материал.

Так же по теме:

В среду 17 декабря 2025 года Совет кантонов первым из двух палат парламента рассмотрел вопрос о финансировании иновещания. Поводом стало включение этой статьи расходов в список примерно из 60 потенциальных мер экономии бюджетных ассигнований и субсидий, предложенных ранее экспертной комиссией Федерального совета (правительства страны). В случае безусловного утверждения всего списка федеральный бюджет мог бы ежегодно экономить около 2,4 миллиарда франков — эти деньги можно было бы передать на цели финансирования пенсионной системы, а также покрыть за их счет потребности Вооруженных сил.

Единодушная позиция

Подготовительный комитет малой палаты рекомендовал поддержать отмену финансирования портала Swissinfo. Однако во время дебатов несколько депутатов Совета кантонов выступили против данной меры. И их аргументы оказались наиболее убедительными: 22 голосами против 19 палата отклонила данный пункт списка. Такой результат стал возможен благодаря единодушной позиции представителей франкоязычной западной Швейцарии и италоязычного кантона Тичино, выступивших в поддержку швейцарского иновещания.

«Я считаю, что у нас в мире недостаточно друзей, чтобы отказываться от платформы, которая объясняет нашу реальность, нашу культуру, наш федерализм и особенно наше культурное и языковое многообразие», — заявила сенатор Изабель Шассо (Isabelle Chassot, партия «Центр» / Die Mitte). По её словам, предложенное сокращение финансирования означало бы, что портал Swissinfo смог бы работать лишь на четырёх языках (сейчас он публикует материалы на десяти, включая русский).

Она напомнила, что материалы порталов SRG потребляют около 430 млн домохозяйств более чем в 210 странах и регионов мира, тем самым холдинг выполняет закрепленную в законодательстве одну из центральных задач SRG, а именно, «укреплять связи швейцарцев, постоянно проживающих за рубежом, с родиной и способствовать формированию позитивного имиджа Швейцарии за границей».

Федеральный министр финансов Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) пыталась убедить депутатов в правильности курса Федерального совета на экономию. Keystone / Peter Schneider

Другие депутаты Совета кантонов подчеркнули значение телеканалов 3sat и TV5 Monde, а также платформы tvsvizzera.it. «Посредством TV5 Monde мы можем представлять себя всему миру», — отметил сенатор Пьер-Ив Майяр (Pierre-Yves Maillard). «Имидж Швейцарии в мире нужно укреплять, и франкоязычное пространство — это один из необходимых инструментов», — добавил он. По его словам, учитывая получаемый позитивный эффект, затраты на такое партнёрство являются весьма умеренными.

Федеральный министр финансов Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) безуспешно пыталась убедить депутатов в правильности курса Федерального совета на экономию. Она пояснила, что иновещание финансируется наполовину за счет бюджета SRG и наполовину — из федерального бюджета. Если бы федеральный бюджет отказался от своей доли, то частично «зарубежное иновещание» все равно могло бы сохраниться. Кроме того, подчеркнула она, сегодня информация о Швейцарии стала значительно доступнее, чем в прошлом.

«Время отказаться от устаревшего подхода»

«Разумеется, было бы желательно сохранить это финансирование. Но мы (составляя список мер экономии бюджетных расходов) искали бюджетные субсидии, которые точно можно было бы поставить под вопрос», — указала министр. По её словам, сокращение финансирования иновещания является «абсолютно оправданным шагом». В аналогичном ключе ранее высказался и представитель подготовительного комитета Совета кантонов: «Сегодня информация доступна повсеместно, и пришло время отказаться от устаревшего подхода — даже если это и очень болезненно», — заявил сенатор Якоб Штарк (Jakob Stark, Швейцарская народная партия / SVP).

Депутат Национального совета Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-Schneiter) обращается к авторам петиции «Спасите Swissinfo и швейцарское иновещание!». swissinfo

За несколько часов до начала заседания малой палаты представители профсоюза работников СМИ SSM передали в Федеральную канцелярию в Берне петицию в защиту иновещания. Менее чем за три месяца она собрала более 17 000 подписей в поддержку портала Swissinfo. Кампанию поддержали также Организация швейцарцев за рубежом (ASO), ассоциации Soliswiss, Educationsuisse и другие общественные организации и ассоциации. Пакет мер экономии, предложенный Федеральным советом, весной поступит на рассмотрение второй палаты, Национального совета. Обсуждение вопроса о судьбе Swissinfo будет там продолжено.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

