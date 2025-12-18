Senado rejeita cortes na Swissinfo

Os senadores Daniel Jositsch (esquerda) e Thierry Burkart discutindo na sessão de inverno no Congresso suíço em 17 de dezembro de 2025. Keystone / Peter Schneider

O Conselho Federal (n.r.: o corpo de sete ministros que governa o país e forma o Poder Executivo) propôs ao Parlamento um pacote de corte de despesas com dezenas de medidas. O objetivo: equilibrar o orçamento federal. Agora o Senado vota contra uma delas.

Uma das medidas propostas é o fim do financiamento dos serviços internacionais da Sociedade Suíça de Rádio e Televisão (SRG, na sigla em alemão), que incluem a Swissinfo. Mas o Conselho de Estados (Senado) acaba de rejeitar esse corte por uma margem mínima de votos.

O governo federal da Suíça contribui com 19 milhões de francos por ano para a oferta de mídia internacional da SRG. Esse dinheiro financia as plataformas de informação Swissinfo.ch e Tvsvizzera.it, bem como parcerias com os canais internacionais TV5 MondeLink externo e 3satLink externo. O elemento central dessa oferta internacional é a Swissinfo.

Na quarta-feira, o Conselho de Estados, como primeira câmara, votou sobre esse montante. O debateLink externo foi necessário porque esse financiamento foi identificado por uma comissão de especialistas como uma das cerca de 60 maneiras pelas quais o governo federal poderia economizar.

Se todas essas propostas fossem adotadas sem alterações pelo Parlamento, o Estado poderia economizar até 2,4 bilhões de francos por ano, o suficiente para financiar o sistema de pensões de velhice e subsídio por incapacidade (conhecido na Suíça pela sigla “AHVLink externo”, a previdência social básica) e atender às necessidades crescentes de defesa.

Frente unida

O comitê preparatório recomendou que o Conselho de Estados mantivesse a abolição do financiamento da Swissinfo. Entretanto, durante o debate, vários senadores se opuseram à medida.

No final, seus argumentos prevaleceram por uma margem estreita: por 22 votos a 19, o Conselho dos Estados rejeitou a proposta de abolição. Esse resultado é explicado pelo apoio unânime dos representantes da Suíça francófona e italófona ao mandato internacional.

“Não creio que tenhamos amigos suficientes no mundo para nos privarmos de uma plataforma que explica nossa realidade, nossa cultura, nosso federalismo e, acima de tudo, nossa diversidade cultural e linguística”, disse a senadora Isabelle Chassot (Partido do Centro) em defesa da Swissinfo. Em sua opinião, um corte significaria que a plataforma passaria a ser publicada em apenas quatro idiomas, em comparação com os dez atuais.

A ministra suíça das Finanças, Karin Keller-Sutter: “Procuramos fatos sobre os subsídios”. Keystone / Peter Schneider

Isabelle Chassot se referiu aos 430 milhões de leitores em mais de 210 países e regiões que o mandato da SRG no exterior permite alcançar, lembrando a missão que lhe foi confiada pelo governo federal: “fortalecer os laços entre os suíços no exterior e a Suíça e promover a imagem do país no exterior”.

Pacote de corte de despesas

Outros membros do Senado enfatizaram a importância dos canais TV5 Monde e 3sat, bem como da plataforma Tvsvizzera.it. “Graças à TV5 Monde, podemos nos apresentar ao mundo”, afirmou Pierre-Yves Maillard. “A imagem da Suíça no mundo precisa ser fortalecida, e o mundo francófono é uma das maneiras de conseguir isso”, acrescentou o senador do Partido Socialista (PS). Em sua opinião, considerando esse impacto, os custos permanecem moderados.

A ministra suíça das Finanças, Karin Keller-Sutter, não obteve sucesso em sua defesa da medida no programa federal de corte orçamentárioLink externo. Ela explicou que a oferta internacional é financiada metade pela SRG e metade pelo governo. Se o Estado se retirasse, parte do financiamento permaneceria. Além disso, as informações sobre a Suíça são hoje muito mais facilmente acessíveis do que no passado.

A senadora Elisabeth Schneider-Schneider (Partido do Centro) fazendo um discurso de defesa da Swissinfo na quarta-feira. swissinfo

17 mil assinaturas em prol da Swissinfo

“É claro que seria desejável poder manter essa contribuição. Mas procuramos itens de subsídios que possam ser discutidos”, disse Karin Keller-Sutter. Em sua opinião, esse corte é “perfeitamente defensável”.

O relator do comitê já havia apresentado um argumento semelhante: “Hoje em dia, as informações estão acessíveis em todo o mundo, e é hora de acabar com essa relíquia do passado, mesmo que isso doa”, ressaltou o parlamentar Jakob Stark (Partido do Povo Suíço, SVP) antes do debate.

Algumas horas antes do debate no Conselho de Estados, representantes do sindicato de mídia SSM enviaram uma petição à Chancelaria Federal para salvar o mandato internacional.

Em menos de três meses, essa petição coletou mais de 17 mil assinaturas em favor da Swissinfo. Entre os apoiadores estão a Organização dos Suíços do Estrangeiro (OSE), Soliswiss, Educationsuisse e diversas associações de mídia.

O pacote de economias do governo federal será examinado na primavera pelo Conselho Nacional (Câmara dos Deputados), onde o debate será retomado.

Edição: Mark Livingston

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

