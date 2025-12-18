La Camera alta del Parlamento svizzero respinge il taglio a Swissinfo

I membri del Consiglio degli Stati poco prima del dibattito sul pacchetto di austerità. Keystone / Peter Schneider

Il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento decine di misure di risparmio per mantenere l’equilibrio del bilancio statale. Una di queste consiste nel sopprimere i fondi destinati all’offerta internazionale della SSR, di cui fa parte Swissinfo. Ma il Consiglio degli Stati ha deciso di respingere questo taglio.

Il contributo statale per l’offerta mediatica all’estero della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) ammonta a 19 milioni di franchi l’anno. Questi fondi finanziano le piattaforme Swissinfo e tvsvizzera.it, nonché le partnership con le emittenti internazionali TV5 MondeCollegamento esterno e 3satCollegamento esterno. Il principale elemento dell’offerta all’estero è Swissinfo, la piattaforma sulla quale state leggendo.

Mercoledì, il Consiglio degli Stati, come prima Camera, si è pronunciato su questo importo. Il dibattito Collegamento esternosi era reso necessario, perché tale finanziamento era stato individuato da una commissione di esperti ed esperte come una delle circa 60 misure di risparmio per la Confederazione.

Se tutte le 60 proposte venissero approvate senza modifiche dal Parlamento, la Confederazione potrebbe risparmiare 2,4 miliardi di franchi all’anno – denaro che servirebbe, tra l’altro, a finanziare le pensioni e un maggiore fabbisogno dell’esercito.

Fronte compatto della Svizzera francese

La commissione preparatoria aveva raccomandato al Consiglio degli Stati di mantenere la soppressione dei fondi per Swissinfo. Tuttavia, nel dibattito in aula alcuni senatori e senatrici si sono opposti. Le loro argomentazioni hanno prevalso di misura: con 22 voti contro 19, la Camera alta ha deciso di respingere il taglio proposto. Il risultato è stato possibile grazie al sostegno compatto dei rappresentanti della Svizzera francese e del Ticino al mandato d’informazione per l’estero.

“Penso che non abbiamo abbastanza amici nel mondo per privarci di una piattaforma che spiega la nostra realtà, la nostra cultura, il nostro federalismo e in particolare la nostra diversità culturale e linguistica”, ha dichiarato la parlamentare Isabelle Chassot (Centro) in difesa di Swissinfo, sottolineando come un taglio di questa entità comporterebbe una riduzione delle lingue di pubblicazione di Swissinfo dalle dieci attuali, a quattro (italiano, tedesco, francese e inglese).

“L’immagine della Svizzera va rafforzata”

Chassot ha evocato i 430 milioni di famiglie in oltre 210 Paesi e regioni raggiunte dal mandato estero e ricordato il compito della Confederazione: “Rafforzare i legami degli svizzeri all’estero con la Svizzera e promuovere l’immagine del Paese all’estero”.

La ministra delle finanze Karin Keller-Sutter ha difeso il pacchetto di risparmio del Consiglio federale. Keystone / Peter Schneider

Altri membri del Consiglio degli Stati hanno sottolineato l’importanza dei canali TV5 Monde e 3sat, nonché della piattaforma tvsvizzera.it. “Grazie a TV5 Monde possiamo presentarci al mondo”, ha affermato Pierre-Yves Maillard (Partito socialista).

“L’immagine della Svizzera nel mondo deve essere rafforzata, e la francofonia è uno dei mezzi per farlo”, ha aggiunto. Considerato questo impatto, questi costi secondo Maillard sono moderati.

Invano, la ministra delle finanze Karin Keller-Sutter ha difeso in aula il piano di risparmio del Consiglio federaleCollegamento esterno. Ha spiegato che l’offerta per l’estero è finanziata per metà dalla SSR e per metà dalla Confederazione. Se quest’ultima si ritirasse, resterebbe comunque qualcosa. Inoltre, oggi le informazioni sulla Svizzera sono molto più facilmente accessibili rispetto al passato, ha detto.

Oltre 17’000 firme per Swissinfo

“Naturalmente sarebbe auspicabile mantenere questo contributo. Ma abbiamo cercato voci di sovvenzione su cui si potesse discutere”, ha puntualizzato Keller-Sutter. Questo taglio è per la consigliera federale “assolutamente giustificabile”.

Poco prima, il relatore della Commissione si era espresso in modo simile: “Oggi le informazioni sono accessibili a livello globale, ed è ora di tagliare questa tradizione superata – anche se è doloroso”, ha dichiarato il senatore Jakob Stark (Unione democratica di centro) all’inizio del dibattito.

Poche ore prima della discussione al Consiglio degli Stati, rappresentanti del sindacato dei media SSM avevano consegnato alla Cancelleria federale una petizione per salvare il mandato all’estero.

La consigliera nazionale Elisabeth Schneider-Schneider si rivolge a chi ha firmato la petizione “Salvate Swissinfo e il mandato estero!”. swissinfo

La petizione ha raccolto oltre 17’000 firme a sostegno di Swissinfo in meno di tre mesi, anche grazie all’impegno dell’Organizzazione degli svizzeri all’estero, di Soliswiss, Educationsuisse e di altre associazioni dei media.

Il Consiglio nazionale, la Camera bassa del Parlamento, discuterà del pacchetto di risparmi del Consiglio federale in primavera.

Il Consiglio degli Stati sostiene le scuole svizzere Il Consiglio federale vuole rinunciare ai contributi per le scuole svizzere all’estero, pari a 1,5 milioni di franchi all’anno. La sovvenzione rientra sotto il titolo: “Promozione della formazione dei giovani svizzeri all’estero”. Il Consiglio degli Stati ha respinto questa proposta. Secondo la Camera alta, il risparmio può essere ottenuto in un altro modo. Inoltre, il Consiglio federale intende ridurre le spese nel settore proprio e dei trasferimenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). L’importo del risparmio è di 19 milioni di franchi, di cui 400’000 riguardano le relazioni con la Quinta Svizzera e sono destinati all’Organizzazione degli svizzeri all’estero. “La riduzione è attuata principalmente attraverso un incremento dell’efficienza”, scrive il Consiglio federale nel suo messaggio. Il Consiglio degli Stati ha approvato questa riduzione senza discussione.

A cura di Mark Livingston

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

