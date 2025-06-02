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Швейцарская политика

Что будет обсуждать парламент Швейцарии на летней сессии?

Что будет обсуждать парламент Швейцарии на летней сессии? Некоторые темы будут интересны тем, кто интересуется оборонной проблематикой и будущим массмедиа в Швейцарии.
Что будет обсуждать парламент Швейцарии на летней сессии? Некоторые темы будут интересны тем, кто интересуется оборонной проблематикой и будущим массмедиа в Швейцарии. Keystone / Alessandro Della Valle

Что будет обсуждать парламент Швейцарии на летней сессии? Некоторые темы будут интересны тем, кто интересуется оборонной проблематикой и будущим массмедиа в Швейцарии.

Этот контент был опубликован на
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Я работаю редактором и корреспондентом в Федеральном дворце. Пишу о швейцарской политике для редакции, пишущей о швейцарском зарубежье (Swiss Abroad), и веду наше политическое ток-шоу «Поговорим». Я начал заниматься региональной журналистикой в начале девяностых годов и работал во многих профессиональных направлениях, занимая руководящие должности и освещая самые разные темы. Пришёл в SWI swissinfo.ch в 2017 году.

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Многие с интересом будут следить за тем, какую позицию займет в итоге Национальный совет по отношению к народной законодательный инициативе «200 франков достаточно», которая касается финансирования общественных электронных СМИ в Швейцарии, в частности, медиахолдинга SRG, автономным подразделением которого является и этот портал. Правая Швейцарская народная партия (SVP) и близкие к ней круги выступают за снижение так называемого «медиа-сбора» Serafe для частных лиц (до 200 франков в год на домохозяйство) и за полную его отмену для бизнес-компаний.

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Швейцарцы, проживающие за рубежом, не обязаны уплачивать этот сбор. Однако многие из них продолжают поддерживать связь со Швейцарией посредством каналов SRG, в частности, через портал Swissinfo и через соответствующие аккаунты в соцсетях. Мы знаем, что многие из русско- и украиноязычных пользователей как в Швейцарии, так и за ее пределами, активно потребляют наш контент. Против инициативы «200 франков» выступают левые и центристские силы, поскольку, по их мнению, она угрожает существованию общественных СМИ в стране (как известно, государственных медиа в Швейцарии нет). Против инициативы выступают также Федеральный совет (кабмин) и профильный комитет Национального совета (большой палаты парламента). При этом Федеральный совет уже предложил снизить медиа-сбор с нынешних 335 до 300 франков в год на домохозяйство и полностью освободить от его уплаты бизнес-компании.

Пенсия AHV и цифровой сбор подписей

Совет кантонов примет решение о финансировании 13-й пенсии по линии AHV. Уже установлено, что она будет выплачиваться начиная с декабря 2026 года, в том числе и тем, кто проживает за пределами Швейцарии. Для сторонников цифровой демократии актуальным может стать вопрос об ускоренном внедрении инструментов электронного сбора подписей под инициативами и предложениями о проведении референдумов. Это предложение уже получило поддержку в Национальном совете. Параллельно будет рассматриваться аналогичная инициатива партии «Центр» (Mitte), предполагающая запуск пилотного проекта по сбору подписей на основе системы электронной идентификации личности. Обе инициативы были выдвинуты в качестве ответа на громкий скандал с фальсификацией подписей, собиравшихся под инициативами и законопроектами частными компаниями.

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Сборщики подписей под текстами народных законодательных инициатив и под предложениями провести референдум — на улицах швейцарских городов их можно встретить довольно часто. Как правило этим занимаются пенсионеры, хотя иногда за сбором подписей можно застать самих Гельвецию и Вильгельма Телля. Фото: 2014 год во время кампании по сбору подписей под «Инициативой о живых деньгах» (Vollgeld-Initiative). KEYSTONE / Gian Ehrenzeller

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Бумага или цифра? Болезни роста прямой демократии в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Станет ли скандал вокруг поддельных подписей дополнительным аргументом в пользу ставки на цифровые инструменты организации демократических процессов в Швейцарии?

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Двойное налогообложение и воинская обязанность

Граждан Швейцарии, проживающих в Венгрии, затронет вопрос ратификации межгосударственного двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения. Швейцарцам, живущим во Франции, будут интересны две другие инициативы. Первая касается избежания двойного налогообложения при осуществлении актов наследования: эти две страны так и не урегулировали налоговые вопросы, связанные с передачей по наследству активов или имущества, находящихся за границей. По словам депутата Национального совета Винсента Мэтра (Vincent Maitre), уже были случаи, когда сумма налога, уплаченного наследниками, превышала стоимость самого наследства, так как Франция взимала 55% от стоимости наследства, а Швейцария — ещё 60%.

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Несмотря на это, Федеральный совет выступает против пересмотра действующего соглашения об избежании двойного налогообложения с Францией и надежд на изменение ситуации немного. Второй проект касается воинской обязанности лиц с двойным гражданством Франции и Швейцарии. Сейчас прохождение действительной воинской службы в одной из стран освобождает от воинской службы в другой. Однако во Франции действует крайне либеральная система: воинскую обязанность можно формально выполнить, посетив даже однодневное ознакомительное мероприятие. И этим пользуются очень многие молодые люди, военнообязанные в Швейцарии.

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Здание парламента в Берне. Keystone / Christian Beutler

По данным властей, ежегодно до тысячи человек из числа граждан Швейцарии избегают призыва в ВС Швейцарии, посетив во Франции так называемый «День гражданской ориентации». Депутат Совета кантонов от кантона Женева Мауро Поггия (Mauro Poggia) выдвинул соответствующую инициативу, чтобы положить конец этой практике. Да и в целом вопросы военного строительства сейчас становится все более важными: швейцарская армия сталкивается с нехваткой личного состава. И поэтому в будущем молодым мужчинам в Швейцарии может стать куда труднее уклониться от службы с оружием в руках, выбрав альтернативную гражданскую службу. Национальный совет вновь будет рассматривать вопрос усложнения доступа к такой службе.

Профильный подготовительный комитет со своей стороны поддерживает предложения кабмина (Федерального совета), ужесточающие условия допуска к гражданской службе. Параллельно в Совете кантонов обсуждается возможность введения гражданской службы для всех швейцарцев. Поводом для этого стала народная инициатива Service-citoyen, требующая от каждого гражданина обязательно отработать «в интересах общества и окружающей среды». Профильный комитет Совета кантонов уже рекомендовал отклонить эту инициативу, а Национальный совет выступил против неё ещё в марте 2025 года. Дополнительно Комитеты палат парламента по вопросам безопасности представили по одной инициативе, предполагающей для граждан обязательную службу либо в армии, либо в структурах гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В большой палате парламента Швейцарии.
В большой палате парламента Швейцарии. Keystone / Alessandro Della Valle

Эти предложения также находятся на парламентском рассмотрении. Швейцарцы, проживающие за рубежом, не подлежат воинской обязанности, но они могут служить добровольно. Те, кто не родился за границей, обязаны в течение трёх лет уплачивать сумму, заменяющую военный налог. Армейская тематика станет ключевой на летней сессии и в финансовом плане. На повестке дня — обсуждение «армейского послания правительства» (проект бюджета) на 2025 год, включающего закупки вооружений на сумму в 1,7 млрд. Подготовительный комитет Национального совета требует увеличить эту сумму на миллиард, с тем чтобы обеспечить своевременные закупки боеприпасов. Вопрос остаётся открытым.

Внешнеполитические вызовы

Геополитическая обстановка оказывает влияние и на оборонную промышленность Швейцарии. Из-за запрета на реэкспорт швейцарских вооружений третьим странам, в том числе и Украине, страна столкнулась с критикой из-за рубежа, при этом швейцарская оборонная промышленность теряет заказы, так как всё больше стран отказываются от закупок продукции швейцарского ВПК, не видя смысла покупать оружие, которым нельзя пользоваться. Федеральный совет хотел бы получить в этой сфере право на исключения. Решение по этому вопросу должен принять Совет кантонов.

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В фокусе парламентариев будут и вопросы внешней политики — традиционно нейтральная Женева и швейцарская приверженность многостороннему подходу в международной дипломатии. Парламент обсудит предложение партии «Центр» с выразительным заголовком: «Многосторонняя система международных отношений под угрозой. Швейцария должна действовать». Партия социалистов требует от Федерального совета провести, в частности, в Женеве международную конференцию, с тем чтобы отреагировать на приостановку США гуманитарной помощи беднейшим странам. Это предложение выдвигается на рассмотрение как в Национальном совете, так и в Совете кантонов. Ещё одна инициатива социалистов предполагает реализацию программы привлечения в Швейцарию ведущих мировых учёных.

Отмена запрета на международные усыновления?

Национальный совет способен будет делать небольшую сенсацию, поддержав отмену правительственного запрета на международные усыновления. Министр юстиции Беат Янс (Beat Jans) ввёл такой запрет по причине имевших в прошлом место многочисленных злоупотреблений. Однако депутат Национального совета Ник Гуггер (Nick Gugger) из Евангелическо-демократической народной партии (Evangelische Volkspartei der Schweiz / EVP), сам будучи усыновлённым из Индии, убедил многих парламентариев в необходимости пересмотра этого решения. По его мнению, этот запрет стигматизирует как усыновлённых детей, так и их семьи.

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Правовой парламентский комитет внёс данную инициативу в Национальный совет, одновременно подчёркивая важность использования дипломатических каналов Швейцарии для поддержки международных соглашений. Аналогичные предложения поступили и в Совет кантонов — как от левых, так и от правых партий. Повторно парламентом поднимается и тема приостановки США финансирования программ по линии USAID. Комитет по внешней политике Национального совета интересуется последствиями этого шага для двустороннего и многостороннего сотрудничества, особенно в контексте Женевы Международной и проектов, в которых участвует Швейцария. Совет кантонов продолжит рассмотрение нескольких народных законодательных инициатив.

Платить без использования наличных в Швейцарии можно везде, вплоть до остановок общественного транспорта. Тем не менее, многие продолжают оплачивать свои ежемесячные счета бумажными деньгами. Особенно удобно это делать банкнотами достоинством в 1000 франков.
Платить без использования наличных в Швейцарии можно везде, вплоть до остановок общественного транспорта. Тем не менее, многие продолжают оплачивать свои ежемесячные счета бумажными деньгами. Особенно удобно это делать банкнотами достоинством в 1000 франков. Keystone

Среди них инициатива «Наличные деньги — это свобода» и контрпроект к ней Федерального совета. Также будет обсуждаться инициатива молодёжной секции социал-демократической партии (Juso), предлагающая ввести налог на наследование «в пользу климата», а также инициатива организации Pro Schweiz и представителей Швейцарской народной партии (SVP) о закреплении в Федеральной Конституции «вечного вооружённого нейтралитета» Швейцарии. Обсуждаться будет и вопрос оптимизации налоговой системы страны и отмены так называемого «налогового брачного наказания», когда женатые пары в совокупности платят больше налогов, чем если бы каждый платил налоги индивидуально.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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