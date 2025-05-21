Швейцария закупит оружие дальнего радиуса действия?
Швейцарские Вооруженные силы изучают целесообразность и возможность приобретения новых систем вооружения и боеприпасов, которые позволят защищать территорию страны уже на подходах, точнее, подлётах, к госгранице. Новые средства должны дать понять потенциальному противнику, что атака на Швейцарию будет сопряжена для него со значительными издержками.
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По словам пресс-секретаря ВС Швейцарии Стефана Хофера (Stefan Hofer), командующий армией Томас Зюссли (Thomas Süssli) в этом контексте использует понятие «сдерживание». Как пояснил Стефан Хофер в ответ на запрос агентства Keystone-SDA, речь идёт о том, чтобы Швейцария могла убедительно продемонстрировать готовность защищать свой суверенитет — на суше, в воздухе и в киберпространстве.
Цель — удержать противника от любых враждебных действий. «Нужно уметь защищаться, чтобы не пришлось этого делать», — отметил Стефан Хофер. Первыми о подобных планах армии сообщили издания группы CH Media. Среди рассматриваемых систем вооружений — ракетная артиллерия, ударные беспилотники, различные ракеты класса «воздух-земля», управляемые планирующие бомбы и боеприпасы, способные длительное время находиться в районе цели до получения команды на ее поражение.
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По словам С. Хофера, стране с высокой долей вероятности потребуется комбинировать несколько таких решений. В то же время армия не называет конкретные модели вооружений или боеприпасов, поскольку такие решения требуют политического одобрения. Газеты издательского холдинга CH Media упомянули в связи с этим американскую крылатую ракету AGM-158B-2 JASSM, которую запускают с истребителя F-35. Швейцария уже заказала себе 36 таких самолётов.
США, Израиль и Австралия также располагают данной ракетой. Польша, Япония и Нидерланды получили гарантии поставок, а Финляндия и Германия — разместили заказы на ее поставки. Инвестиции в способность нейтрализовать угрозы за пределами территории Швейцарии могут быть рассмотрены не ранее как в следующем легислатурном периоде. До 2027 года вопрос о создании потенциала для нанесения ударов на больших дистанциях на повестке дня не стоит. Согласно актуальному военному бюджету на 2024–2027 годы, приоритетом остаются вложения в развитие сухопутных войск.
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