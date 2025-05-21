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Швейцарская политика

Швейцария закупит оружие дальнего радиуса действия?

Швейцария может закупить системы вооружений дальнего действия для защиты границ на больших дистанциях.
Швейцария может закупить системы вооружений дальнего действия для защиты границ на больших дистанциях. Keystone-SDA

Швейцарские Вооруженные силы изучают целесообразность и возможность приобретения новых систем вооружения и боеприпасов, которые позволят защищать территорию страны уже на подходах, точнее, подлётах, к госгранице. Новые средства должны дать понять потенциальному противнику, что атака на Швейцарию будет сопряжена для него со значительными издержками.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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По словам пресс-секретаря ВС Швейцарии Стефана Хофера (Stefan Hofer), командующий армией Томас Зюссли (Thomas Süssli) в этом контексте использует понятие «сдерживание». Как пояснил Стефан Хофер в ответ на запрос агентства Keystone-SDA, речь идёт о том, чтобы Швейцария могла убедительно продемонстрировать готовность защищать свой суверенитет — на суше, в воздухе и в киберпространстве.

Цель — удержать противника от любых враждебных действий. «Нужно уметь защищаться, чтобы не пришлось этого делать», — отметил Стефан Хофер. Первыми о подобных планах армии сообщили издания группы CH Media. Среди рассматриваемых систем вооружений — ракетная артиллерия, ударные беспилотники, различные ракеты класса «воздух-земля», управляемые планирующие бомбы и боеприпасы, способные длительное время находиться в районе цели до получения команды на ее поражение.

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Погрузка танка Leopard 2 на железнодорожную платформу на полигоне около города Тун. 2025 год. Keystone / Peter Klaunzer

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Учения TRIAS 25: швейцарская армия отрабатывает сценарий реального конфликта

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По словам С. Хофера, стране с высокой долей вероятности потребуется комбинировать несколько таких решений. В то же время армия не называет конкретные модели вооружений или боеприпасов, поскольку такие решения требуют политического одобрения. Газеты издательского холдинга CH Media упомянули в связи с этим американскую крылатую ракету AGM-158B-2 JASSM, которую запускают с истребителя F-35. Швейцария уже заказала себе 36 таких самолётов.

США, Израиль и Австралия также располагают данной ракетой. Польша, Япония и Нидерланды получили гарантии поставок, а Финляндия и Германия — разместили заказы на ее поставки. Инвестиции в способность нейтрализовать угрозы за пределами территории Швейцарии могут быть рассмотрены не ранее как в следующем легислатурном периоде. До 2027 года вопрос о создании потенциала для нанесения ударов на больших дистанциях на повестке дня не стоит. Согласно актуальному военному бюджету на 2024–2027 годы, приоритетом остаются вложения в развитие сухопутных войск.

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