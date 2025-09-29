Почему Швейцария едва не похоронила электронный паспорт?

Швейцария 28 сентября 2025 года минимальным большинством (50,4%) голосов поддержала на референдуме введение электронной системы персональной идентификации (E-ID). Какие выводы можно сделать, глядя на такой результат? Таких выводов всего 5. Наша аналитика.

1. Консервативная Швейцария едва не похоронила E-ID

Это очень незначительное большинство стало, по сути, побочным эффектом. На самом деле на исход голосования повлияла мобилизация избирателей вокруг главного вопроса дня — отмены налога на вменённый доход от сдачи в аренду собственного жилья (Eigenmietwert). Перспектива налоговых послаблений мотивировала электорат консервативных сельских кантонов, а как раз там и прожиает очень много частных домовладельцев, прийти голосовать за реформу, выгода от которой для них была очевидна.

Однако при этом именно эта часть электората «устроена» иначе, нежели городская, более прогрессивная и технологически продвинутая часть общества. Эти избиратели в среднем куда старше, они традиционно питают недоверие как к государственным структурам в целом, так и к новому «цифровому инструменту», который предлагается установить себе на мобильный телефон, в частности. В итоге многие из тех, кто активно поддерживал отмену Eigenmietwert, параллельно решительно отвергли E-ID.

А вот сторонникам электронного паспорта мобилизовать свой базис не удалось. Городское население, потенциально более благосклонное к проекту, не имело веской причины идти голосовать. Практическая польза системы E-ID оставалась неочевидной даже для данного сегмента общества — эту пользу действительно было крайне трудно убедительно сформулировать и презентовать. До самого конца главным аргументом в пользу «электронного паспорта» оставалось лишь стремление подключить Швейцарию к столь же перспективному, сколь и туманному, «цифровому будущему».

2. Типично швейцарское осторожное предложение, которое с трудом убедило большинство электората

В 2021 году швейцарские избиратели решительно отклонили похожий проект (большинством в 64% голосов). Тогда причиной отрицательного вотума стали серьёзные опасения по поводу недостаточной защиты персональных данных. На этот раз правительство обратилось к народу с новым вариантом: все данные остаются в распоряжении у государства, одновременно соблюдается принцип минимизации (пользователи предоставляют инстанции, генерирующей электронные паспорта, только самые необходимые сведения). Так, например, при покупке спиртного можно будет подтвердить свое совершеннолетие, не раскрывая при этом точной даты своего рождения.

На сей раз федеральные власти выбрали очень осторожный вариант: система E-ID предоставляется бесплатно и служит исключительно для удостоверения личности, подобно физическому загранпаспорту или внутреннему удостоверению личности в формате кредитной карты. Этот подход отличается от похожих систем, действующих во многих других странах: там электронная идентификация часто спряжена порой с очень широким набором дополнительных функций. И хотя эта типично швейцарская сдержанность, безусловно, успокоила часть электората, общество все еще относится к таким инструментам со значительной долей скепсиса. Федеральному совету (правительству) теперь придётся удвоить усилия для того, чтобы доказать народу практическую пользу E-ID.

3. Молодёжное крыло SVP куда точнее уловило настроение базового электората

Противники E-ID не представляли собой единого фронта. Редко когда общественный комитет, вынесший этот вопрос на референдум, действовал столь сдержанно и при этом оказывался настолько внутренне расколотым. Активнее всего в борьбе против «электронного паспорта» участвовала только Пиратская партия Швейцарии (Piratenpartei). Для неё защита персональных данных и правовая прозрачность — ключевые темы. Однако как раз к началу «горячей» фазы политической кампании накануне референдума партию потряс внутренний конфликт. Он разделил её на два лагеря, привлекая к себе куда большее внимание нежели сам вопрос, выносимый на всенародное голосование.

Неоднозначной поначалу была позиция и Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC): молодёжному крылу партии (Junge SVP) не удалось заручиться поддержкой парламентской фракции основной партии, за исключением небольшой группы несогласных с реформой в Национальном совете (Nationalrat). Лишь благодаря организационной дисциплине Junge SVP референдум вообще состоялся: собрать необходимые 55 638 подписей они смогли лишь в самый последний момент. Но при этом молодёжное крыло партии куда точнее уловило настроение базового электората, так что только в августе, на своей общей партийной конференции, SVP в полном составе присоединилась к борьбе против электронного удостоверения личности.

Будучи единственной крупной партией, публично выступившей против него, SVP смогла мобилизовать противников нового цифрового инструмента даже далеко за пределами своей собственной электоральной базы. Значительная доля голосов, поданных «против» новой системы электронной идентификации (49,6%) и явное большинство кантонов, также высказавшихся против проекта, — все это, несмотря на итоговое поражение, вполне можно интерпретировать в качестве успеха консервативного правого лагеря.

4. Слишком широкие возможности применения E-ID могут только навредить

В Швейцарии в повседневной жизни предъявлять удостоверение личности приходится довольно редко. В ходе дебатов по вопросу о внедрении электронной идентификации (E-ID) часто приводилась в пример ситуация, которая может возникнуть при покупке алкогольных напитков: на кассе у вас могут проверить ваш возраст. Но на самом деле в реальности такое случается нечасто — по крайней мере в жизни тех, кому уже за двадцать, и кто уже выглядит на свой возраст.

До сих пор удостоверять личность было нужно главным образом при обращении в государственные учреждения или при поездках за границу, то есть в ситуациях, которые возникают лишь несколько раз в году. Однако теперь весьма вероятно, что появится соблазн распространить обязанность предъявлять цифровое удостоверение личности и на другие сферы жизни. Банки, например, скорее всего, будут заинтересованы в интеграции E-ID в свои услуги, с тем чтобы снизить риски, связанные с мошенничеством или отмыванием денег.

Конечно, система E-ID постепенно войдёт в нашу повседневную жизнь, это почти неизбежно. С точки зрения властей, которые намерены выделить на создание необходимой инфраструктуры более 180 миллионов, это можно только приветствовать. Но впадать в чрезмерный энтузиазм не следует: обязанность постоянно подтверждать свою личность может ещё сильнее подорвать доверие, существующее пока в стране между гражданами и государственными органами. Поэтому власти должны будут следить за тем, чтобы использование E-ID не превратилось в массовую практику. В противном случае протестные и антигосударственнические движения, возникшие в период пандемии Covid-19, получат «второе дыхание».

5. Власти должны поддержать «цифровых аутсайдеров»

Электронный паспорт E-ID был и останется добровольной опцией. Со стороны сторонников проекта принцип добровольности, прямо в законе, кстати, не прописанный, звучал в качестве одного из самых убедительных аргументов. Однако опыт внедрения аналогичных систем в других странах показывает: у тех, кто отказывается пользоваться этой опцией, в долгосрочной перспективе повседневная жизнь становится всё более сложной и неудобной.

Таким образом, E-ID вполне может превратиться в стандартное базовое требование. Это создаст серьёзные препятствия на пути у тех, кто уже сейчас испытывает трудности при пользовании даже самыми простыми цифровыми сервисами. В Швейцарии к этой категории людей относится почти треть населения. При этом зависимость от смартфонов, которые уже сегодня определяют нашу как частную, так и профессиональную жизнь, становится все сильнее. Эту тенденцию вряд ли удастся остановить. Но это значит, что властям необходимо будет сопровождать этот процесс мерами по развитию массовых цифровых навыков, с тем чтобы цифровой разрыв в обществе не стал ещё глубже.

