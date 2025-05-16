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Швейцарская политика

Швейцария стала ближе к отмене «брачного наказания»

«В этой реформе будут и выигрывающие от неё, и проигрывающие, но большинство населения получит заметное улучшение», — заявила президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter, она же министр финансов).
«В этой реформе будут и выигрывающие от неё, и проигрывающие, но большинство населения получит заметное улучшение», — заявила президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter, она же министр финансов). Keystone-SDA

Большая палата федерального парламента Швейцарии (Национальный совет) сделала шаг в сторону введения индивидуального налогообложения для супружеских пар, одобрив компромиссный вариант соответствующего законопроекта, направленный на снижение возможных налоговых потерь, с которыми может столкнуться федеральный бюджет.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Речь идёт о непрямом контрпредложении Федерального совета к народной инициативе, выдвинутой женщинами от партии «Либералы» (FDP). Инициатива требует, чтобы супружеские пары облагались налогом так же, как и незарегистрированные партнёры с сопоставимым доходом, поскольку действующая модель нередко приводит к финансовому неравенству пар, живущих в официальном браке и в браке «гражданском».

Этот проект пользуется поддержкой большинства представителей левых партий, а также партии «Либералы» (FDP) и партии «Зелёные Либералы» (GLP), выступающих за более справедливое налогообложение физических лиц (НДФЛ) вне зависимости от их биологического пола и семейного статуса. Критикуют реформу «Партия Центр» (Mitte) и правая Швейцарская народная партия (SVP), считая её дискриминационной по отношению к так называемым «традиционным» семьям, где один из партнёров не работает.

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Окончательные параметры реформы ещё не согласованы, по ним между двумя палатами парламента должен еще возникнуть консенсус. По расчётам Федерального совета (кабмина), предлагаемая новая модель приведёт к тому, что федеральный бюджет недособерёт налогов в размере около 800 миллионов швейцарских франков в год. Национальный совет (большая палата парламента) предлагает ввести налоговую шкалу с прогнозируемыми потерями на уровне 600 миллионов франков, тогда как малая палата (Совет кантонов) предлагает более сдержанный вариант — и тогда налоговые потери не должны будут превышать 500 миллионов.

«В этой реформе будут и выигрывающие от неё, и проигрывающие, но большинство населения получит заметное улучшение», — заявила президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter, она же министр финансов), призвав поддержать компромиссное решение, которое было принято 101 голосом депутатов против 95 голосов против. Обсуждение собственно народной инициативы ещё продолжается, но может случиться так, что её инициаторы, удовлетворившись предложенным форматом, свой законопроект отзовут и референдума по нему не будет.

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