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Швейцарская политика

Наши швейцарские фотоитоги 2024 года

Женевское озеро, западная Швейцария, 11 октября 2024 года.
Женевское озеро, западная Швейцария, 11 октября 2024 года. Afp Or Licensors

За последние двенадцать месяцев в Швейцарии произошло множество ярких событий — от важных международных конференций до концертов поп-звезд и стихийных бедствий. В этой галерее представлены самые выразительные фотосвидетельства минувшего 2024 года.

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Как фоторедактор я отвечаю за использование фотографических материалов в редакции SWI swissinfo.ch и за наше сотрудничество с фотографами. Когда появляется возможность, сам беру камеру и присоединяюсь к одному из наших журналистов. Получил профессию фотографа в Цюрихе и начал работать фотожурналистом в 1989 году. В 1990 году я основал швейцарское агентство фотографов Lookat Photos. Двукратный лауреат премии World Press Award, а также обладатель нескольких швейцарских национальных грантов. Мои работы часто выставляются и представлены в различных коллекциях.

С 2015 года состою в редакционном совете SWI swissinfo.ch и возглавляю англоязычную редакцию. Я также являюсь куратором наших новостных проектов и подборки швейцарских фильмов. До прихода в SWI swissinfo.ch работал бизнес-журналистом в различных швейцарских СМИ. Окончил факультет новой медиажурналистики (магистр искусств, 2014, Лейпцигский университет) и экономики ( дипломированный специалист, 1999, Бернский университет).

В 2024 году в ночном небе над Швейцарией можно было несколько раз наблюдать северное сияние — редкое для Центральной Европы природное зрелище. Горы остаются горами, непредсказуемыми, прекрасными и опасными. В минувшем 2024 году, к сожалению, опять не обошлось без человеческих жертв.

Десятки жертв среди гражданского населения вынуждена едва ли не каждую неделю оплакивать Украина. Поэтому и на ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, и на мирной конференции по Украине на горе Бюргеншток в центре Швейцарии, недалеко от Люцерна, в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, речь шла в том числе и о путях достижения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский, руководитель офиса (аппарата) президента Украины Андрей Ермак и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Давосе, Швейцария, проводят консультации в рамках 54-го ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ), 16 января 2024 года.
Президент Украины Владимир Зеленский, руководитель аппарата президента Украины Андрей Ермак и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Давосе, Швейцария, проводят консультации в рамках 54-й ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ), 16 января 2024 года. KEYSTONE

Страна-агрессор Россия и ее важнейший союзник Китай участия в этой конференции не приняли. Одним из самых больших политических сюрпризов в 2024 году стало принятое на референдуме решение народа назначить самим себе 13-ю пенсионную выплату по линии «первого компонента» пенсионной системы (AHV).

В конце 2024 года министр финансов Карин Келлер-Зуттер была избрана президентом Швейцарии на 2025 год. Президенты в Швейцарии не имеют дополнительных административных полномочий, но свое избрание госпожа министр постаралась использовать для того, чтобы доказать, что политики тоже люди.

Сотрудники спецподразделений полиции на крыше отеля в Давосе на открытии ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) 15 января 2024 года.
Сотрудники спецподразделений полиции на крыше отеля в Давосе на открытии ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) 15 января 2024 года. Fabrice COFFRINI / AFP
Звезда швейцарского ньюскул ски́инга Фабиан Бёш (Fabian Bösch) превращает культовую вершину Шильтхорн в Бернских Альпах в уникальную цирковую арену на фоне потрясающих альпийских пейзажей.
Звезда швейцарского ньюскул ски́инга Фабиан Бёш (Fabian Bösch) превращает культовую вершину Шильтхорн в Бернских Альпах в уникальную цирковую арену на фоне потрясающих альпийских пейзажей. Jan Cadosch / Red Bull Content Pool
Депутат парламента Тамара Фуничелло, представители профсоюзов Бенуа Гайяр и Пьер-Ив Майяр, а также Даниэль Лампарт, главный экономист профсоюзной ассоциации SGB (слева направо) отмечают победу на референдуме по введению 13-й пенсионной выплаты воскресенье, 3 марта 2024 года, Берн.
Депутат парламента Тамара Фуничелло, представители профсоюзов Бенуа Гайяр и Пьер-Ив Майяр, а также Даниэль Лампарт, главный экономист профсоюзной ассоциации SGB (слева направо), отмечают победу на референдуме по введению 13-й пенсионной выплаты, воскресенье, 3 марта 2024 года, Берн. Keystone / Peter Schneider
На этой фотографии, снятой 14 марта 2024 года полицией кантона Вале на вершине Тет-Бланш, запечатлены поиски последнего участника группы из шести лыжников, пропавших в швейцарских Альпах. На тот момент пять человек уже найдены мертвыми. Фото: 14 марта 2024 года.
На этой фотографии, снятой 14 марта 2024 года полицией кантона Вале на вершине Тет-Бланш, запечатлены поиски последнего участника группы из шести лыжников, пропавших в швейцарских Альпах. На тот момент пять человек уже найдены мертвыми. Фото: 14 марта 2024 года. Photo by Handout / POLICE CANTONALE VALAISANNE / AFP
Представители фермерского движения Швейцарии проводят демонстрацию протеста в пятницу, 22 марта 2024 года, г. Эрзиген, кантон Берн.
Представители фермерского движения Швейцарии проводят демонстрацию протеста в пятницу, 22 марта 2024 года, г. Эрзиген, кантон Берн. Keystone / Alessandro Della Valle
Ассоциация Ainees pour le climat Switzerland («Климатические пенсионерки) отмечает свою победу в Европейского суде по правам человека, вторник 9 апреля 2024 года.
Ассоциация Ainees pour le climat Switzerland («Климатические пенсионерки») отмечает свою победу в Европейском суде по правам человека, вторник, 9 апреля 2024 года. Keystone / Jean-Christophe Bott
Антропоморфный робот на основе искусственного интеллекта во время Глобального саммита Международного союза электросвязи (МСЭ) «ИИ во благо» в Женеве 30 мая 2024 года.
Антропоморфный робот на основе искусственного интеллекта во время глобального саммита Международного союза электросвязи (МСЭ) «ИИ во благо» в Женеве 30 мая 2024 года. Afp Or Licensors
Северное сияние в ночном небе над деревней Дайленс (Daillens), кантон Во, Швейцария, пятница, 10 мая 2024 года.
Северное сияние в ночном небе над деревней Дайленс (Daillens), кантон Во, Швейцария, пятница, 10 мая 2024 года. Keystone / Laurent Gillieron
Истребители F/A-18 отрабатывают взлет с автобана и посадку на автомагистраль на федеральной трассе A1 между городами Аванш и Пайерн, западная Швейцария, 5 июня 2024 года.
Истребители F/A-18 отрабатывают взлет с автобана и посадку на автомагистраль на федеральной трассе A1 между городами Аванш и Пайерн, западная Швейцария, 5 июня 2024 года. Afp Or Licensors
Участники Саммита Мира по Украине на горе Бюргеншток и президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд, регион города Люцерн, Швейцария, суббота, 15 июня 2024 года.
Участники Саммита Мира по Украине на горе Бюргеншток и президент Швейцарии в 2024 году Виола Амхерд, регион города Люцерн, Швейцария, суббота, 15 июня 2024 года. Keystone / Eda / Pool / Alessandro Della Valle
Немо Меттлер, также известный как Немо, победил на 68-м конкурсе песни «Евровидение» (ESC) 2024 с песней The Code, в городе Биль, 17 июня 2024 года.
Немо Меттлер, также известный как Немо, победил на 68-м конкурсе песни «Евровидение» (ESC) 2024 с песней The Code, в городе Биль, 17 июня 2024 года. Afp Or Licensors
Непогода нанесла региону долины Маджиа на юге Швейцарии в кантоне Тичино огромный материальный ущерб, среда, 3 июля 2024 года.
Непогода нанесла региону долины Маджиа на юге Швейцарии (кантоне Тичино) огромный материальный ущерб, среда, 3 июля 2024 года. Keystone / Michael Buholzer
Швейцарские болельщики поддерживают свою команду перед началом матча четвертьфинала ЕВРО 2024 по футболу между сборными Англии и Швейцарии на стадионе Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфе, Германия, 06 июля 2024 года.
Швейцарские болельщики поддерживают свою команду перед началом матча четвертьфинала ЕВРО 2024 по футболу между сборными Англии и Швейцарии на стадионе Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфе, Германия, 06 июля 2024 года. 2024 Anadolu
Фанаты Тейлор Свифт перед стадионом «Летцигрунд» в Цюрихе, Швейцария, 09 июля 2024 года. Американская поп-звезда выступила с концертами 09 и 10 июля 2024 года на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе.
Фанаты Тейлор Свифт перед стадионом «Летцигрунд» в Цюрихе, Швейцария, 09 июля 2024 года. Американская поп-звезда выступила с концертами 09 и 10 июля 2024 года на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе. Keystone / Ennio Leanza
Любители летнего купания прыгают с пристани Драхтшмидлиштег в реку Лиммат, в воскресенье, 14 июля 2024 года, Цюрих.
Любители летнего купания прыгают с пристани Драхтшмидлиштег в реку Лиммат, в воскресенье, 14 июля 2024 года, Цюрих. Keystone / Gaetan Bally
Капсула смерти Sarco, разработанная компанией Exit International, с помощью которой пациент, желающий добровольно уйти из жизни, может умереть в течение нескольких секунд после одного нажатия кнопки, стала в Швейцарии причиной жарких общественных дебатов. Швейцария, среда 17 июля 2024 года.
Капсула смерти Sarco, разработанная компанией Exit International, с помощью которой пациент, желающий добровольно уйти из жизни, может умереть в течение нескольких секунд после одного нажатия кнопки, стала в Швейцарии причиной жарких общественных дебатов. Швейцария, среда 17 июля 2024 года. Keystone / Ennio Leanza
Габриэль Томас (США, внизу) пересекает финишную линию, опережая Нишу Бурхер (6) из Ямайки, Муджингу Камбунджи (3) из Швейцарии и Жаклин Мадого (8) из Канады на дистанции 200 м во время соревнований по легкой атлетике на Олимпийских играх 2024 года в Париже на стадионе «Стад де Франс», 4 августа 2024 года.
Габриэль Томас (США, внизу) пересекает финишную линию, опережая Нишу Бурхер (6) из Ямайки, Муджингу Камбунджи (3) из Швейцарии и Жаклин Мадого (8) из Канады на дистанции 200 м во время соревнований по легкой атлетике на Олимпийских играх 2024 года в Париже на стадионе «Стад де Франс», 4 августа 2024 года. Afp Or Licensors
Ортодоксальные евреи на прогулке у озера в регионе Давоса в понедельник, 26 августа 2024 года.
Ортодоксальные евреи на прогулке у озера в регионе Давоса в понедельник, 26 августа 2024 года. Keystone / Gian Ehrenzeller
Правила игры в хорнуссен куда проще правил игры в бейсбол, хотя выглядит этот типично швейцарский вид спорта на первый взгляд довольно странно. Фото сделано на 40-м Швейцарском Первенстве по игре в хорнуссен 31 августа 2024 года.
Правила игры в хорнуссен куда проще правил игры в бейсбол, хотя выглядит этот типично швейцарский вид спорта на первый взгляд довольно странно. Фото сделано на 40-м Швейцарском первенстве по игре в хорнуссен 31 августа 2024 года. Afp Or Licensors
Посетитель рассматривает картину французского художника Анри Матисса «Композиция (Les velours) во время пресс-визита перед открытием выставки «Матисс - приглашение в путешествие» в музее «Фонд Бейелера» в г. Риен недалеко от Базеля, 20 сентября 2024 года.
Посетитель рассматривает картину французского художника Анри Матисса «Композиция» (Les velours) во время пресс-визита перед открытием выставки «Матисс — приглашение в путешествие» в музее «Фонд Бейелера» в г. Риен недалеко от Базеля, 20 сентября 2024 года. Afp Or Licensors
Сотрудники полиции у детского сада в районе Цюрих-Орликон, Швейцария, вторник, 1 октября 2024 года: 23-летний преступник китайского происхождения напал с ножом на группу детей из группы продленного дня, пятилетний мальчик был тяжело ранен, а двое других пятилетних детей получили ранения средней тяжести. Преступник был арестован.
Сотрудники полиции у детского сада в районе Цюрих-Орликон, Швейцария, вторник, 1 октября 2024 года: 23-летний преступник китайского происхождения напал с ножом на группу детей из группы продленного дня, пятилетний мальчик был тяжело ранен, а двое других пятилетних детей получили ранения средней тяжести. Преступник был арестован. Keystone / Michael Buholzer
Велосипедистка во время аномально сильного снегопада в Берне в четверг 21 ноября 2024 года.
Велосипедистка во время аномально сильного снегопада в Берне в четверг, 21 ноября 2024 года. Keystone / Alessandro Della Valle
Автомобили стоят в пробке на автостраде A14 возле города Бухрайн в направлении Люцерна, четверг, 21 ноября 2024 г.
Автомобили стоят в пробке на автостраде A14 возле города Бухрайн в направлении Люцерна, четверг, 21 ноября 2024 г. Keystone / Philipp Schmidli
Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер после избрания ее президентом Швейцарской Конфедерации на 2025 год, среда, 11 декабря 2024 года, Берн, Швейцария.
Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер после избрания ее президентом Швейцарской Конфедерации на 2025 год, среда, 11 декабря 2024 года, Берн, Швейцария. Keystone / Alessandro Della Valle
Рабочие проводят техосмотр ГЭС «Гримзель 1», вторник, 17 декабря 2024 года.
Рабочие проводят техосмотр ГЭС «Гримзель 1», вторник, 17 декабря 2024 года. Keystone / Gaetan Bally
Министр внутренних дел Швейцарии Элизабет Бом-Шнайдер (справа) во время зимней сессии швейцарского парламента четверг, 19 декабря 2024 года, в Берне.
Министр внутренних дел Швейцарии Элизабет Бом-Шнайдер (справа) во время зимней сессии швейцарского парламента, четверг, 19 декабря 2024 года, в Берне. Keystone / Peter Klaunzer
«Заметает метель, заметает…». Дорожная развязка в понедельник, 23 декабря 2024 года, кантон Вале.
«Заметает метель, заметает…». Дорожная развязка в понедельник, 23 декабря 2024 года, кантон Вале. Keystone / Alessandro Della Valle

Ниже — наш подробный социально-психологический и политический портрет нового президента Швейцарии.

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В 2025 году президентом Швейцарской Конфедерации станет министр финансов Карин Келлер-Зуттер. Её карьера проходила через тернии повседневной мелочной работы к звездам швейцарского политического небосклона.

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Карин Келлер-Зуттер, политик формата too big to fail: как ей это удается?

Этот контент был опубликован на Её карьера проходила через тернии повседневной мелочной работы к звездам швейцарского политического небосклона.

Читать далее Карин Келлер-Зуттер, политик формата too big to fail: как ей это удается?

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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зеленский

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Владимир Зеленский в Давосе: «В Швейцарии мы сделали шаг к миру»

Этот контент был опубликован на В первый день работы Всемирного экономического форума в Давосе Владимир Зеленский провел ряд встреч и выступил с речью.

Читать далее Владимир Зеленский в Давосе: «В Швейцарии мы сделали шаг к миру»
Швейцария хочет увеличить себе пенсию по старости, в той ее части, по крайней мере, в которой пенсия зависит от государства. А откуда взять на это деньги?

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Швейцарцы и 13-я пенсия: «Это было протестное голосование» 

Этот контент был опубликован на Швейцария хочет увеличить себе пенсию по старости, в той ее части, по крайней мере, в которой пенсия зависит от государства. А откуда взять на это деньги?

Читать далее Швейцарцы и 13-я пенсия: «Это было протестное голосование» 
В горах Швейцарии погибла группа из шести лыжников

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В горах Швейцарии погибла группа из шести лыжников

Этот контент был опубликован на Пятеро погибших уже найдены, шестого ищут, несчастье произошло в горах кантона Вале на юге Швейцарии.

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Парламент избрал уроженку Санкт-Галлена и члена партии «Либералы» (FDP) в среду 11 декабря 2024 года 168 голосами из 203 действительных голосов депутатов.

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Президентом Швейцарии в 2025 году станет Карин Келлер-Зуттер

Этот контент был опубликован на Парламент избрал уроженку Санкт-Галлена и члена партии «Либералы» (FDP) в среду 11 декабря 2024 года 168 голосами из 203 действительных голосов депутатов.

Читать далее Президентом Швейцарии в 2025 году станет Карин Келлер-Зуттер

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