Наши швейцарские фотоитоги 2024 года

За последние двенадцать месяцев в Швейцарии произошло множество ярких событий — от важных международных конференций до концертов поп-звезд и стихийных бедствий. В этой галерее представлены самые выразительные фотосвидетельства минувшего 2024 года.
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Как фоторедактор я отвечаю за использование фотографических материалов в редакции SWI swissinfo.ch и за наше сотрудничество с фотографами. Когда появляется возможность, сам беру камеру и присоединяюсь к одному из наших журналистов.
Получил профессию фотографа в Цюрихе и начал работать фотожурналистом в 1989 году. В 1990 году я основал швейцарское агентство фотографов Lookat Photos. Двукратный лауреат премии World Press Award, а также обладатель нескольких швейцарских национальных грантов. Мои работы часто выставляются и представлены в различных коллекциях.
С 2015 года состою в редакционном совете SWI swissinfo.ch и возглавляю англоязычную редакцию. Я также являюсь куратором наших новостных проектов и подборки швейцарских фильмов.
До прихода в SWI swissinfo.ch работал бизнес-журналистом в различных швейцарских СМИ. Окончил факультет новой медиажурналистики (магистр искусств, 2014, Лейпцигский университет) и экономики ( дипломированный специалист, 1999, Бернский университет).
В 2024 году в ночном небе над Швейцарией можно было несколько раз наблюдать северное сияние — редкое для Центральной Европы природное зрелище. Горы остаются горами, непредсказуемыми, прекрасными и опасными. В минувшем 2024 году, к сожалению, опять не обошлось без человеческих жертв.
Десятки жертв среди гражданского населения вынуждена едва ли не каждую неделю оплакивать Украина. Поэтому и на ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, и на мирной конференции по Украине на горе Бюргеншток в центре Швейцарии, недалеко от Люцерна, в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, речь шла в том числе и о путях достижения мира.
Страна-агрессор Россия и ее важнейший союзник Китай участия в этой конференции не приняли. Одним из самых больших политических сюрпризов в 2024 году стало принятое на референдуме решение народа назначить самим себе 13-ю пенсионную выплату по линии «первого компонента» пенсионной системы (AHV).
В конце 2024 года министр финансов Карин Келлер-Зуттер была избрана президентом Швейцарии на 2025 год. Президенты в Швейцарии не имеют дополнительных административных полномочий, но свое избрание госпожа министр постаралась использовать для того, чтобы доказать, что политики тоже люди.
Ниже — наш подробный социально-психологический и политический портрет нового президента Швейцарии.
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Карин Келлер-Зуттер, политик формата too big to fail: как ей это удается?
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Её карьера проходила через тернии повседневной мелочной работы к звездам швейцарского политического небосклона.
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