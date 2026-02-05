Жилищный дефицит в Швейцарии: «Домов мало, но стоить не хотим»

Несмотря на дефицит жилья, большинство жителей Швейцарии не готовы поддержать меры строительного характера, которые могли бы увеличить объём доступного жилого фонда. Keystone-SDA

Несмотря на дефицит жилья, большинство жителей Швейцарии не готовы поддержать меры строительного характера, которые могли бы увеличить объём доступного жилого фонда. Об этом свидетельствует исследование интернет-портала Comparis, проведённое в ноябре 2025 года.

3 минут

Телеканал SRF / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Survey: Swiss want more homes but without densification Оригинал Читать далее Survey: Swiss want more homes but without densification

中文 zh 瑞士人要房住，却怕盖楼 Читать далее 瑞士人要房住，却怕盖楼

Согласно репрезентативному опросу, участие в котором приняли 1 039 совершеннолетних респондентов изо-всех регионов страны, 59 процентов взрослого населения страны считают, что в их регионе «ощущается дефицит доступного жилья». В городах этот показатель ещё выше: о нехватке жилплощади заявили 66 процентов опрошенных. Одновременно с этим большинство участников исследования выступают против любых конкретных строительных решений, ведущих к решению этой проблемы.

Так, 50 процентов респондентов отвергают строительство в своих регионах более высоких зданий выше шести этажей. Лишь 45 процентов считают, что за счёт такой застройки можно было бы создать дополнительный жилой фонд. Ещё более выраженным оказалось неприятие так называемой «уплотнительной застройки»: 68% опрошенных высказались против более плотного строительства с сокращением зелёных зон и уменьшением расстояний между домами.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Демография Что произойдет, если в Швейцарии будут жить 10 млн человек? Этот контент был опубликован на Насколько критичным будет положение страны с населением в 10 миллионов человек — новый доклад правительства оценивает шансы и риски такого сценария. Читать далее Что произойдет, если в Швейцарии будут жить 10 млн человек?

Создание новых строительных зон за счёт сельскохозяйственных угодий или природных территорий также не находит поддержки в народе: против этого выступили около двух третей респондентов. Как отмечает в комментарии к исследованию эксперт Comparis по рынку недвижимости Гарри Бюссер (Harry Büsser), результаты опроса показывают, что Швейцария, с одной стороны, нуждается в дополнительном жилье, но, с другой стороны, не понимает, за счёт каких пространственных решений этот жилой фонд должен появиться.

Очевидное противоречие

По его словам, требование увеличения объёма жилья и одновременное блокирование строительных мер и форматов представляют собой очевидное противоречие. Наиболее остро нехватку жилья, согласно опросу, ощущают молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет — об этом заявили 65 процентов представителей этой группы, а также городское население, где доля недовольных уровнем доступного жилья достигает 66 процентов.

Именно эти две группы и оказались наиболее восприимчивыми к идее «строительных мер» как возможного способа смягчения жилищного дефицита. Так, 52% молодых респондентов сообщили о своей готовности поддержать строительство зданий высотой более шести этажей. Среди городских жителей такую позицию разделяют 54% опрошенных. В городских агломерациях готовность к высотной застройке заметно ниже: там за более высокие здания высказались лишь 39 процентов участников исследования.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Демография Поколение бездомных, или О невозможности купить себе дом в Швейцарии Этот контент был опубликован на Во многих странах мира молодое поколение больше не может позволить себе покупку собственного жилья. Швейцария — не исключение. Читать далее Поколение бездомных, или О невозможности купить себе дом в Швейцарии

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch