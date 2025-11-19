Швейцария запускает ночные поезда между Берном и Цюрихом

Эта мера призвана удовлетворить потребности тех, кому, например, необходимо добираться к ранним вылетам из международного аэропорта Цюриха. Keystone-SDA

После очередного обновления в декабре расписания движения общественного транспорта компания SBB запустит ночные поезда на маршруте Берн — Цюрих — Винтертур.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss Federal Railways to extend night train service trial in 2026 Читать далее Swiss Federal Railways to extend night train service trial in 2026

Deutsch de Nachtzüge für Nachtschwärmer und Frühflieger Оригинал Читать далее Nachtzüge für Nachtschwärmer und Frühflieger

Начиная с 14 декабря 2025 года, после традиционного обновления расписания движения общественного транспорта, концерн «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB / CFF / FFS) запустят на маршруте Берн — Цюрих — Винтертур ночные поезда (не путать со «спальными» экспрессами на дальних маршрутах за рубеж). Эта мера призвана удовлетворить потребности тех, кому, например, необходимо добираться к ранним вылетам из международного аэропорта Цюриха.

Весной и осенью 2025 года SBB уже тестировали ночные рейсы в выходные дни. Как подтвердили в SBB, тест показал: ночные поезда действительно востребованы туристами и пассажирами, вылетающими ранними рейсами. Поэтому компания решила продлить испытательный режим до 2026 года. Ночные рейсы будут курсировать каждую ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Рабочее место Главе концерна SBB угрожали смертью Этот контент был опубликован на Главу госконцерна «Федеральные железные дороги Швейцарии» (SBB) Венсана Дюкро угрожали убить по причине контракта SBB с Siemens. Читать далее Главе концерна SBB угрожали смертью

Отправление из Винтертура — в 01:40 с прибытием в Берн в 03:04. Обратный поезд отправляется из Берна в 03:00 и прибывает в Винтертур в 04:32. Пассажиры, направляющиеся в аэропорт Цюриха, окажутся там в 04:16. Для новых ночных маршрутов на линии Берн — Ольтен — Цюрих — аэропорт Цюриха — Винтертур предусмотрены пересадки на городские электрички (S-Bahn) Берна, Ольтена и Цюриха.

Почти по всем выходным дням также будут курсировать ночные поезда на направлениях Фрибур — Лозанна—«Женева-Аэропорт», Сьон—«Женева-Аэропорт», а также Биль—Лозанна с пересадкой на рейсы до аэропорта Женевы. В течение следующего 2026 года SBB примет решение о дальнейшем развитии национальной ночной сети. Компания также рассматривает планы запуска круглосуточного движения по выходным на ключевых маршрутах: Цюрих — Женева, Ольтен — Базель, Берн — Тун, Лозанна — Сьон и Цюрих — Кур.

Показать больше

Показать больше Stadler Rail оспорит решение SBB заключить контракт с Siemens? Этот контент был опубликован на Швейцарская компания Stadler Rail может оспорить решение SBB, выбравшей немецкий концерн Siemens в качестве поставщика 116 поездов на сумму 2,1 млрд франков. Читать далее Stadler Rail оспорит решение SBB заключить контракт с Siemens?

Показать больше

Показать больше Кратко об Экономике от swissinfo.ch Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров. Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch