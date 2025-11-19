The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Швейцарская политика

Швейцария запускает ночные поезда между Берном и Цюрихом

Эта мера призвана удовлетворить потребности тех, кому, например, необходимо добираться к ранним вылетам из международного аэропорта Цюриха.
После очередного обновления в декабре расписания движения общественного транспорта компания SBB запустит ночные поезда на маршруте Берн — Цюрих — Винтертур.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Начиная с 14 декабря 2025 года, после традиционного обновления расписания движения общественного транспорта, концерн «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB / CFF / FFS) запустят на маршруте Берн — Цюрих — Винтертур ночные поезда (не путать со «спальными» экспрессами на дальних маршрутах за рубеж). Эта мера призвана удовлетворить потребности тех, кому, например, необходимо добираться к ранним вылетам из международного аэропорта Цюриха.

Весной и осенью 2025 года SBB уже тестировали ночные рейсы в выходные дни. Как подтвердили в SBB, тест показал: ночные поезда действительно востребованы туристами и пассажирами, вылетающими ранними рейсами. Поэтому компания решила продлить испытательный режим до 2026 года. Ночные рейсы будут курсировать каждую ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Отправление из Винтертура — в 01:40 с прибытием в Берн в 03:04. Обратный поезд отправляется из Берна в 03:00 и прибывает в Винтертур в 04:32. Пассажиры, направляющиеся в аэропорт Цюриха, окажутся там в 04:16. Для новых ночных маршрутов на линии Берн — Ольтен — Цюрих — аэропорт Цюриха — Винтертур предусмотрены пересадки на городские электрички (S-Bahn) Берна, Ольтена и Цюриха.

Почти по всем выходным дням также будут курсировать ночные поезда на направлениях Фрибур — Лозанна—«Женева-Аэропорт», Сьон—«Женева-Аэропорт», а также Биль—Лозанна с пересадкой на рейсы до аэропорта Женевы. В течение следующего 2026 года SBB примет решение о дальнейшем развитии национальной ночной сети. Компания также рассматривает планы запуска круглосуточного движения по выходным на ключевых маршрутах: Цюрих — Женева, Ольтен — Базель, Берн — Тун, Лозанна — Сьон и Цюрих — Кур.

