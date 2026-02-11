Швейцарцы не хотят финансировать армию за счет НДС

Опрос показывает, что общественность не поддерживает повышение НДС Keystone-SDA

Согласно результатам нового социологического исследования, большинство граждан Швейцарии выступают против повышения налога на добавленную стоимость как для целей финансирования Вооружённых сил, так и для обеспечения выплаты 13-й ежемесячной пенсии AHV. Таковы выводы опроса, проведённого по заказу популярной газеты Blick.

Более трёх четвертей из примерно 15 000 опрошенных в немецко- и франкоязычных регионах Швейцарии высказались против временного повышения налога на добавленную стоимость на 0,8 процентного пункта с целью дополнительного финансирования Вооружённых сил. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные во вторник, 10 февраля, на немецкоязычной версии сайта blick.ch. Повышение налога на добавленную стоимость рассматривается в стране также как возможный источник финансирования 13-й ежемесячной пенсии по линии государственного пенсионного страхования AHV. Однако и эту меру большинство респондентов не поддержало.

Две трети опрошенных заявили, что они «однозначно против» или «скорее против» повышения ставки налога на добавленную стоимость на 0,7 процентного пункта с этой целью. Около 21% респондентов высказались «скорее за», ещё 13% — «однозначно за» такую меру. Как сообщает газета Blick, опрос был проведён исследовательским институтом Sotomo в сотрудничестве с редакцией этого издания. В нём приняли участие 15 153 человека. Опрос проводился в период с 31 января по 6 февраля 2026 года. Погрешность выборки составляет ±1,3%.

Наиболее выраженное неприятие повышения ставки НДС с целью финансирования армии продемонстрировали сторонники партии «Зелёные» (GPS). Большинство избирателей Социал-демократической партии (SP) и Швейцарской народной партии (SVP / UDC) также однозначно выступили против повышения ставки налога на добавленную стоимость для целей формирования дополнительного оборонного бюджета и финансирования сферы государственной безопасности.

Большинство сторонников партии «Либералы» (Freisinnig-Demokratische Partei, FDP) и «Партии зелёных либералов» (Grünliberale Partei, glp) заняли позицию «скорее против» либо «однозначно против» такой меры. Наибольшая поддержка инициативы была зафиксирована среди сторонников партии «Центр» (Die Mitte): 45% из них «скорее» или «однозначно» высказались в её пользу. Полученные результаты соответствуют позициям, которые политические партии озвучили в конце января 2026 года в связи с предложением Федерального совета повысить стандартную ставку налога на добавленную стоимость с 8,1% до 8,9%.

Партии всего политического спектра — от левых до правых — отвергли тогда повышение налога с целью финансирования армии, за исключением партии «Центр», которая поддержала эту инициативу. Опрос, опубликованный газетой Blick, также выявил выраженный скептицизм в отношении способности властей эффективно использовать дополнительные бюджетные средства. Большинство респондентов не верят, что армия сможет расходовать эти ресурсы рационально и результативно: около двух третей опрошенных ответили на соответствующий вопрос «нет» или «скорее нет».

План парламента увеличить расходы на Вооружённые силы до 1% валового внутреннего продукта к 2032 году 42% респондентов сочли оправданным. Для 44% опрошенных такой рост военных ассигнований представляется чрезмерным, тогда как 14% считают его недостаточным и выступают за ещё более значительное увеличение оборонного бюджета. Опрос выявил расхождение между мнением большинства респондентов и позицией министра обороны Мартина Пфистера.

По его оценке, увеличение военных расходов, утверждённое на данный момент парламентом, является недостаточным, особенно с учётом ухудшения международной и внутренней ситуации в сфере безопасности. Об этом он заявил средствам массовой информации в Берне в конце января 2026 года. По словам министра, дополнительные средства потребуются не только для Вооружённых сил, но и для гражданских федеральных структур, отвечающих за обеспечение безопасности, включая федеральную разведывательную службу, полицию и пограничную охрану. Совокупная дополнительная потребность в финансировании оценивается им в 31 миллиард швейцарских франков (в период с 2028 года).

Предполагается, что эти средства будут получены за счёт временного целевого повышения ставки налога на добавленную стоимость на 0,8 процентного пункта сроком на 10 лет. Федеральный департамент (министерство) обороны должен будет представить соответствующее бюджетно-финансовое предложение к концу марта 2026 года, то есть к завершению весенней сессии федерального парламента. После этого парламент планирует рассмотреть данный вопрос до конца 2026 года. Окончательное решение будет принято народом и кантонами в рамках референдума. Голосование запланировано на лето 2027 года, незадолго до очередных федеральных парламентских выборов, намеченных на октябрь того же года.

Финансирование пенсии

Повышение налога на добавленную стоимость обсуждается и в связи с поиском источников финансирования 13-й ежемесячной пенсии в системе государственного пенсионного страхования AHV. В настоящее время парламент продолжает рассмотрение данного вопроса. Выплата 13-й пенсии была одобрена гражданами Швейцарии на общенациональном референдуме 3 марта 2024 года. Вслед за предложением Федерального совета (кабмина) Национальный совет в сентябре прошлого 2025 года принял решение о временном повышении ставки НДС на 0,7 процентного пункта на период до 2030 года. Совет кантонов пока окончательного решения по этому вопросу не принял.

И в этом случае большинство участников опроса, опубликованного газетой Blick, отнеслись к такой инициативе сдержанно. Две трети респондентов «однозначно отвергли» или «скорее отвергли» повышение ставки НДС для целей финансирования 13-й пенсии. В то же время 21% опрошенных «скорее поддержали» эту меру, а 13% «однозначно поддержали» её. Налог на добавленную стоимость приносит Швейцарии около 30 миллиардов франков в год, являясь вторым по значимости источником бюджетных доходов и обеспечивая почти треть совокупных поступлений федерального бюджета. Эти средства в основном направляются на финансирование федеральных расходов, в частности системы пенсионного страхования по старости (AHV), а также государственного управления, транспорта, образования, сельского хозяйства и международного сотрудничества.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

